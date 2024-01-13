عاجل : روسيا تعلن إدانتها قصف اليمن وتدعو المجتمع الدولي لإدانته ولمنع التصعيد
المقالات

العدوان على اليمن، دوافعه وتداعياته


د. علي الطويل

 

 

 

شنت القوات ألامريكية والبريطانية عدوانا جويا على اهداف محدودة في اليمن، ورغم ان القصف، وحسب مااعلن، قد طال أماكن خالية وغير ماهولة الا ان هذا القصف له اهداف ورسائل عديدة ارادت الولايات المتحدة الأمريكية ايصالها إلى العالم اجمع ، ولكن نسيت ان هذا العدوان سيتسبب بتداعيات غير محسوبة وقد لا تتمكن أمريكا او بريطانيا من السيطرة على نتائجها.

الدوافع…

١.ارادت الولايات المتحدة الأمريكية ان تسترجع هيبتها التي فقدتها بعد الضربات المذلة للاعب اليمني لبوارجها في البحر الأحمر، وإيصال رسالة لحلفائها وان المقود لازال بيدها، وأنها تستطيع أن تضرب في اي مكان، رغم ان الضربات محدودة ولم تؤثر على قوة اليمنيين.

٢.التغطية على الهزائم الإسرائيلية في الميدان والتي اضحت تفوق ماتتوقعه إسرائيل بعشرات المرات، وبالتالي فإن تحويل انتباه الرأي العام باتجاه هدف أكبر يشتغل به وينسى ماتتجرعه إسرائيل من مرارة الهزيمة بشكل يومي.

٣. التركيز على ميناء الحديدة، وهو المنفذ الوحيد لليمن في الوقت الحاضر، وهذا فيه رسالة خاصة لليمنيين بالخصوص، بأن الحديدة مقابل ايلات، أو الميناء مقابل الميناء، وياتي ذلك بعد أن هجرت السفن ميناء ايلات بشكل شبه كامل بعد الضربات اليمنية المؤثرة والوجعة .

٤. تسعى الولايات المتحدة الأمريكية

إلى التوسط لأجل إيقاف القتال، والحفاظ على ماء الوجه الاسرائيلي، وهو ماتسرب اليوم عبر وكالات الاخبار حيث تسعى لإيقاف القتال وتبادل الأسرى وإنشاء صندوق لاعمار غزة، لذلك فإنها تحتاج إلى حدث كبير للتغطية على هذا الحراك

٥. تهدف أمريكا إلى جر دول العالم لتاييد القصف على اليمني، عبر التركيز على أن هدف الضربات هو لضمان حرية الملاحة

العالمية، وهذا من التضليل الذي تمارسه أمريكا وحلفائها، كون اليمن لايستهدف الا السفن الإسرائيلية والمتعاونة مع إسرائيل.

التداعيات…

١. قد ينتج عن هذا العدوان جر المنطقة إلى حرب مفتوحة يكون المتضرر الأكبر فيها هو أمريكا وحلفائها

٢.تهديد حرية الملاحة، بل شلها، في البحر الأحمر بعد التحشيد الأمريكي الغربي لبوارجه وسفنه في البحر الأحمر، مايعني انه سيكون ساحة للحرب بعد الرد اليمني على مصادر النيران التي مصدره هذه السفن الحربية والبوارج، وبذلك سيكون غير متاح للحركة التجارية لانه غير آمن

٣.سيتسبب هذا العدوان في ارتفاع اسعار النفط العالمية نتيجة تحويل مسار السفن باتجاه المحيط الأطلسي، مما يعني زيادة كلف الشحن وتأخر الواردات النفطية وبالتالي ارتفاع الأسعار.

٤. قد يتسبب هذا العدوان عدوان في جر المنطقة إلى الحرب الشاملة، وهو ملاتريده أمريكا وحلفائها لأنها ستكون المتضررة الأكبر فيه، فقواعدها في المنطقة إضافة إلى ودول المنطقة التي اشتركت في العدوان ستكون هدفا للضربات اليمنية، وهذا ما يؤرق أمريكا الان ومستقبلا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العدوان على اليمن، دوافعه وتداعياته
نصرة لشعب اليمن
مرحبا بك في المحور
شعارات العروبة احترقت !؟
امريكا وبريطانية ترتكب خطا فادحا في توسيع دائرة الصراع ….. وفتح جبهه جديدة مع اليمن ؟
جنوب إفريقيا تدافع عن غزة والأعراب تطبع مع الصهاينة
حارس الأزدهار لن يهزم اليمانيين الأحرار
وهل زماننا هذا آخر الأزمان..!!
في الاول من رجب تتجدد الاحزان لا استذكار...... الاعتداء الغاشم على شهيد المحراب ؟
العدل الدولي وتحية لجنوب افريقيا
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
فيسبوك