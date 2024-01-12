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نصرة لشعب اليمن


علي الزبيدي

عدوانكم على اليمن لن يزيدهذا البلد الاصلابة ومقاومة ومن المؤكدإن أمريكا وبريطانيا ارتكبتا حماقة خطيرة بعدوانهما على اليمن، الذي يهدف لحماية إسرائيل.

وأن “الجمهورية اليمنية تعرضت لعدوان أمريكي بريطاني سافر حماية لإسرائيل ولوقف عمليات اليمن المساندة لغزة، وقد ارتكبوا حماقة بهذا العدوان الغادر لكسر شوكة هذا البلد المقاوم للمشاريع الصهيوامركية في المنطقة علما أنهم مخطئون إن فكروا أنهم سيردعون اليمن عن مساندة فلسطين وغزة، فاليمن مستمر في موقفه الديني والإنساني وسيظل إلى جانب غزة بكل ما يستطيع، ولن يزيده هذا العدوان إلا صلابة وقوة”.

وعلى العالم أن “موقف اليمن ثابت من دعم غزة مهما كانت الظروف وأن “لا مبرر أبدا لهذا العدوان على اليمن، فلم يكن من خطر على الملاحة الدولية في البحر الأحمر والعربي، والاستهداف كان وسيبقى يطال السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

ونؤكد إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا بدأتا فجر اليوم الجمعة هجوما واسعا على عدة مدن يمنية استهدف مواقع تابعة للحوثيين.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الضربات ضد الحوثيين استهدفت أجهزة رادار وبنى تحتية لمسيرات وصواريخ، مشيرا إلى أن “هذه العملية تستهدف تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على تعريض البحّارة للخطر وتهديد التجارة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية في العالم

بدوره، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن الضربات ضد الحوثيين في اليمن، كانت “محدودة وضرورية ومتناسبة وهو عدوان سافر على بلد يعيش في وطنه ويحافظ على حقوقه المشروعة في الدفاع عن ارضه ومياهه الاقليمية ،

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