عاجل : روسيا تعلن إدانتها قصف اليمن وتدعو المجتمع الدولي لإدانته ولمنع التصعيد
المقالات

جنوب إفريقيا تدافع عن غزة والأعراب تطبع مع الصهاينة


إنتصار الماهود

 

(دولة جنوب إفريقيا ترفع قضية ضد الكيان الصهيوني، في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتهمة إرتكاب جرائم الإبادة الجماعية، ضد سكان قطاع غزة المحتل). إنتهى الخبر.

هل من المعقول أن دولة أجنبية، ترفع دعوى ضد الكيان الغاصب، والدول العربية وبالذات دول الخليج تصمت؟،لماذا جنوب إفريقيا بالذات، هي من أخذت على عاتقها هذا الأمر؟، هل هنالك دول تبنت تلك القضية معها؟، وما هو موقف الدول العربية من دعوى الإبادة الجماعية ضد الكيان؟.

بتأريخ 29/12/2023، تم رفع دعوى قانونية ضد الكيان المؤقت، بتهمة الإبادة الجماعية لسكان غزة، إستنادا على ما نصت عليه إتفاقية الإبادة الجماعية، لعام 1948 والتي وقع عليها الكيان، وتعتبر أول معاهدة لحقوق الإنسان، أعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأهم بنود تلك الإتفاقية:

1. قتل أعضاء الجماعة.

2. إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء الجماعة.

3. إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية صعبة، يراد بها تدميرها كليا أو جزئيا.

4. فرض تدابير معينة تستهدف، منع إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

5. نقل أطفال الجماعة عنوة الى جماعة أخرى.

إستنادا على المادة 1/2/3/4 أعلاه، قامت دولة جنوب إفريقيا برفع دعواها المقامة ضد الكيان الغاصب، والتي أعتبرت أفعاله ذات طابع إبادة جماعية، لإنها أرتكبت بهدف محدد، وهي تدمير الفلسطينيين،عن طريق القتل الجماعي، وتدمير منازلهم وطردهم وهدم البنى التحتية، ومنع الخدمات الطبية والقضاء على جيل كامل من الأطفال والمواليد الجدد، وهذا يعرف بالتطهير العرقي، وإستندت دولة جنوب إفريقيا على تصريحات رئيس الوزراء، النتن ياهو و رئيس الكيان إسحاق هرتسوغ، إضافة للإحصائيات الرسمية حول عدد الشهداء والجرحى، وكمية الأسلحة المستخدمة في حرب غزة، وأعتبرتها أدلة جرمية.

وكانت هنالك دولا مثل ( البرازيل، العراق، باكستان، إيران، لبنان، اليمن، بوليفيا) من أوائل الدول التي دعمت هذه القضية وساندتها.

هنا يطرح سؤال مهم لم جنوب إفريقيا بالذات من تبنى الدعوة؟، إنه سؤال وجيه جدا، فكما نعرف أن جنوب افريقيا، والقارة السمراء عامة قد عانت من الإحتلال الغربي، ونهب خيراتها وإضطهاد سكانها الأصليين، والتسبب بإستعبادهم و تعريضهم للإبادة الجماعية، و لجنوب إفريقيا تأريخ عريق ومشرف في محاربة العنصرية، والتطرف والتطهير العرقي والإبادات الجماعية بقيادة نيلسون مانديلا، ضد المحتل الغربي والذي لم يشكل وجوده الا 7.8% من نسبة السكان ككل، وهذه الفئة هي التي كانت تتحكم بكل مفاصل الحياة للأسف ، وقد عانى سكان القارة السمراء ما عانوا بسببهم، لذلك هم أكثر من يشعر بما يعانيه الفلسطنيون من العصابات الصهيونية.

فعلا موقف مشرف يحسب لهم، وجهود مباركة ستتذكرها الأجيال طبعا ولا أستغراب لما حدث.

لكنني أستغرب سكوت الدول العربية، بالذات دول الخليج التي لم تسعى منذ بدء الحرب على غزة، لإتخاذ مثل هذه الخطوة من أجل تجريم العداون على أهلنا في غزة، كل ما إستطاعوا فعله هو المتابعة عن كثب و الإعراب عن قلقهم، وهذا القلق البارد الجبان لا محل له من الإعراب مجرد شعارات وكلمات فارغة لا تسمن ولا تغني من جوع .

وفي الختام خلاصة الكلام، هنالك نقطتان مهمتان، وهي أن موقف أعراب الخليج لن يتغير ولن يساندوا غزة، بسبب خضوعهم للإستكبار الأمريكي، وتطبيعهم العلني المذل مع الكيان المؤقت، والنقطة الأخرى يجب على الدول الحرة، والتي تمتلك قرارها أن تساند وتؤيد وتقف موقفا مشرفا، من أجل تجريم الكيان الغاصب، وإجباره على إيقاف حربه على شعب فلسطين والخروج من أرضه.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العدوان على اليمن، دوافعه وتداعياته
نصرة لشعب اليمن
مرحبا بك في المحور
شعارات العروبة احترقت !؟
امريكا وبريطانية ترتكب خطا فادحا في توسيع دائرة الصراع ….. وفتح جبهه جديدة مع اليمن ؟
جنوب إفريقيا تدافع عن غزة والأعراب تطبع مع الصهاينة
حارس الأزدهار لن يهزم اليمانيين الأحرار
وهل زماننا هذا آخر الأزمان..!!
في الاول من رجب تتجدد الاحزان لا استذكار...... الاعتداء الغاشم على شهيد المحراب ؟
العدل الدولي وتحية لجنوب افريقيا
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
فيسبوك