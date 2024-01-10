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من يحاسب (اسرائل)؟؟


عقيل الطائي

 

العالم مزدم بالمنظمات الانسانية ، المفوضية السامية لحقوق الانسان وسلامة الصحفيين.

وهنالك منظمات

دولية القضائية

وهي المنظمات الخاصة بالفصل في المنازعات الدولية بناءً على أساس القانون الدولي مثل محكمة العدل الدولية، ومحاكم التحكيم. المنظمات الدولية الإقليمية: ومن الأمثلة عليها جامعة الدول العربية، ومنظمة الوحدة الإفريقية، ناهيك عن منظمة حقوق الطفولة اليونسيف ، وانقاذ الطفولة، ومنظمة حقوق الحيوان.

الامم المتحدة، مجلس الامن..منظمة اطباء بلا حدود..

جميع هذه المنظمات الدولية والتي اسست بقانون ولها واجباتها حسب الاختصاص لاتستطيع محاسبة الكيان الصهيوني ، لاتستطيع محاسبة نتنياهو مجرم حرب، قاتل الاطفال، قاتل الصحفيين، قاتل ممثلي المنظمات الدولية ، قاتل الاطباء وذو المهن الصحية .

الجميع يسمع ويرى ولايتكلم ، هل الكيان يستقوي بامريكا ام امريكا تستخدم الكيان لارباك المنطقة.

الذي يحاسب ويعاقب الكيان الصهيوني هو صاروخ القسام وبقية اخوانه، القاذفات على انواعها ، الرصاص، الصواريخ البالستية على مختلف مدياتها.

اذن القوة هي التي تستطيع ان تعاقب الكيان

لكن قوة من ؟قوة العرب

قوة المسلمين ، بالتاكيد كلا.

حماس والمقاومة باسلحة بسيطة اغلبها محمول باليد هي التي تعاقب وتنهي اكذوبة الجيش الرابع والترسانة العسكرية التي استخدمت لقتل الاطفال والنساء والصحفيين والاطباء وحرق وهدم البيوت على ساكنيها، هذه الترسانة لم ولن تستطيع المواجعة بل الغدر والاغتيالات الجبانة للقادة والابطال الذي اوجعوهم .. العرب بجامعتكم الكارتونية

بئس القوم انتم ياعرب.

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