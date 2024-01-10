المقالات

الابواب التي يخشاها الصهاينة ؟؟ “بين باب خيبر وباب المندب قصة فتح تروى”


سعيد البدري

 

 

 

التأريخ لا يعيد نفسه بل يفتح ابوابا للعبرة والتذكير بما كان وسيكون ، في حديث الابواب تمتد قصة مواجهة أمتنا عميقا في الماضي وتروي صفحة خوف ورعب صهيوني وتذكيرا بذلك الباب الحصين الموصد الذي احتمى خلفه اسلاف نتنياهو في حصن خيبر ، ولأن بابه بات رمزا للزوال والهزيمة والخروج المذل من جزيرة العرب فلعل مجرد التذكير بهذه الواقعة يرفع مستوى الاحقاد ويدفع هولاء القوم للبحث عن مقارنات تقودهم لما يجري اليوم فالقوم ابناء القوم ،وبين باب خيبر وباب المندب مشترك يعني النهاية لاحلام احفاد مرحب وتبديد وهم الحصن ،الذي بات كما شبهه سيد المقاومة بأنه حصن موهوم وهو اوهن من بيت العنكبوت ،نعم من هنا تبدأ القصة وتنتهي فاحفاد علي في اليمن وقوم بدر الدين الحوثي سليل البيت الهاشمي اهل راية الحق والهداية وستدوس اقدامهم حصن نتنياهو وقومه الغاصبين، كما داست جحافل اسلافهم المسلمين عتبة حصن خيبر فاتحين ، فباب المندب الذي اغلقه هؤلاء الشجعان الاشاوس بوجه سفن عصابات المحتلين ليس الا تذكير بذلك المصير الذي هربوا منه واغمضوا عيونهم عنه تناسيا ، ولأن ابواب المجد لا تفتح بوجه الخونة والمارقين من المطبعين ،فلا غرو ان لأهلنا في اليمن السعيد قصة مجد سترويها الاجيال ،عن شعب محاصر مبتلى باطماع التوسعيين من الاعراب ممن انهزموا وولوا الدبر قبالة بسالة اهل الحق واصحابه، ولأن الداعم والمحرك لهذه الاطماع هم ذاتهم من يقومون بدعم هؤلاء الاعراب المنافقين فمن الطبيعي ان يشملهم العقاب نظير دعمهم واسنادهم للعدوان على اليمن اولا ولاصرارهم على قتل قومنا وابناء شعبنا المقاوم في الاراضي المحتلة ،فقد حان وقت الحساب وقائمة المتواطئين والمعتدين طويلة وسينالون ما يستحقون من عقاب ، لقد تكشفت عمالة الخائنين وباتت اسباب العدوان على ارض اليمن اكثر وضوحا فزمر المطبعين وتحالفهم اللاعربي لم يكن اعتباطا فما شهدناه من عدوان امتد لاكثر من عقد ماهو الا مخطط تقف خلفه وتدعمه ارادة المستكبرين ،ويبدو ان حساباتهم قادتهم لما حدث وسيحدث بعد انتصار ارادة هذا الشعب المقاوم الذي امتلك زمام المبادرة وهاهو اليوم يصطف بجبهة التصدي للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الصابر .. لقد كانت نصرة اهل اليمن للقضية الفلسطينية بهذا الاسلوب وبهذه الطريقة ،صفعة مؤلمة وجهها محور المقاومة لأميركا وحلفها وربيبتها الوضيعة وﻻن حديث الابواب يرعب اسلاف بني قريضة المعتدين فسيكون باب المندب مقدمة لخلع باب خيبر الذي يتحصنون خلفه لينكشف للعالم زيف نظريات التفوق والتحصن بأميركا والغرب وتنتهي قصة الاحتلال فهذا الكيان لن يستمر وان نهايته الزوال والى الابد ..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ليست تكهنات ولكنها مقدمات واقعية تنبأ عن حرب عالمية ثالثة.
من يحاسب (اسرائل)؟؟
حماة العراق .. جاهزون للواجب الوطني
الابواب التي يخشاها الصهاينة ؟؟ “بين باب خيبر وباب المندب قصة فتح تروى”
ماذا يحمل بلنكن الصهيوني في جعبته للمنطقة
ساهم بصوتك للتصويت نعم ...... لالبقاء القوات الامريكية في العراق ؟
تحرير العراق من التواجد الامريكي اول ثمار طوفان الاقصى
الضربات الأمريكية والسيادة العراقية الغلبة لمن؟؟
للتقوى أباً وشهيداً
مخيم الهول .. نار تحت الرماد
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
فيسبوك