التواطئ العربي مع اسرائيل

جبارعبدالزهرة العبودي

بعد ان تمكن الحوثيون في اطار العمل في صفوف المقاومة الإسلامية في التصدي لإسرائيل وفق امكانياتهم اللوجستية والجغرافية في حربها ضد غزة وتهديدهم للسفن التجارية العائدة لرجال اعمال اسرائيليين وغيرها والمتجهة الى الموانئ الإسرائيلية فضلا عن السفن الأخرى العاملة في الممرات المائية البحرية في البحر الأحمر في سياق خدمة اسرائيل تجاريا وأخرى سواها من الخدمات 0

قام الحثيون بتهديد كافة القطع البحرية التجارية وغيرها التي تخدم اسرائيل بين باب المندب والبحر الأحمر بتوجيه ضربات صاروخية او بواسطة طائرات مسيرة من اجل منعها من الوصول الى مينائي حيفا وايلات 0

وبعد ان نجح الحوثيون في شل حركة الملاحة في البحر الأحمر المتعلقة بالجانب الإسرائيلي ، تفتقت العقلية العربية الخائنة والمطبوعة بطابع التوافق مع اسرائيل وعشق التعاون معها عن خطة طرق برية تمر في اراضي بعض الدول العربية بديلة للممرات الملاحية البحرية عبر البحر الأحمر0

تساعد اسرائيل في استئناف ومواصلة اعمالها التجارية بشكل اعتيادي لا يستطيع معها الحوثيون تهديدها واستهدافها في توجيه ضربات لها وكانت الخطة التي وضعتها ونفذتها على ارض الواقع الإمارات الصهيونية المتحدة تقضي باقامة جسر للنقل البري بينها وبين اسرائيل الذي انضمت إليه دولة (رحلة العار الساداتية) دولة كامب ديفد دولة القبط الصهيونية مصر وهذا الجسر يمر في اراضي عربية اخرى وهي السعودية والأردن 0

خارطة الطريق لهذه الطرق البرية بين اسرائيل والدول العربية ذات ممرين:- ( الممر الجديد) والذي جاء بناءاً على الإتفاق الذي وقعته الشركة التي تحمل اسم “wwcs”، المملوكة لأحد رجال الأعمال المصريين يدعى هشام حلمي، بات هناك مسار جديد للجسر، يمتد من ميناء جبل علي، عبر الأراضي السعودية إلى مينائي حيفا وإيلات في إسرائيل، ومنه تمر الشاحنات عبر الأراضي المصرية إلى موانئ بورسعيد والعين السخنة، بعدما كانت مسارات الطريق الأخرى تمتد فقط من ميناء جبل علي في الإمارات وحتى مينائي حيفا وإيلات.

(الممر الثاني) وهو وفقا للعقد الذي وقعته الشركة المصرية، مع شركة “تراكانت”، في إسرائيل، وشركة بيورانتس في الإمارات لنقل البضائع من موانئ دبي مرورا بالأراضي السعودية والأردن وصولاً إلى مينائي حيفا وإيلات ومنها إلى ميناء السخنة وبورسعيد في مصر، يتقاسم الطرفان نسبة 20% من الإيرادات المتوقعة من نقل البضائع عبر مسار الجسر البري في مصر. وهي اتفاقية غير محدودة المدة، لكن يجوز لكل طرف إنهاء العقد عن طريق تقديم إشعار مسبق قبل 60 يومًا من الإنهاء0

ويسمح الاتفاق للشركة حق استخدام المعابر بين مصر والإحتلال الإسرائيلي في نقل البضائع وهذا يعني ان هذه الول العربية المساهمة في هذا الطريق باعت إخوتها العرب في فلسطين بثمن بخس لإسرائيل0

ولكن هل السعودية المستعمرة الأمريكية والأمارات الصهيونية المتحدة الغنيتان بإيردات النفط الضخمة إذا استثنينا مصر والأردن بحاجة لهذه الإيرادات المنقوعة بدماء اخوتهم الفلسطينيين بالطبع الجواب (لا) لكنها العمالة لأمريكا والتبعية لها والماسوشية المغرمة للدوران في فلك المستعمر 0

وياتي توقيع الإتفاقية كما ذكرت اعلاه والتي تعبرعن موقف عربي مخزي ومعيب في حماية البضائع المتجهة الى الأراضي المحتلة وايصالها برا سالمة الى اسرائيل الى جانب الخضراوات الأردنية التي ينقلها تجار وسماسرة اردنيون بسياراتهم الى داخل اسرائيل0

وكان موقف حكومة المملكة الأردنية الهاشمية من هذا العمل الجبان في التعاون مع العدو الذي يشن حرب إبادة ضد إخوتهم في فلسطين يبعث على الضحك والسخرية من هذه الحكومة التي من الواضح أنها خائفة كل الخوف من اسرائيل في ان يكون الدورالتالي عليها خصوصا وأن وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير لديه خارطة للمنطقة لا وجود فيها لدولة اسمها الأردن0

نعم لقد كان الموقف الرسمي الأردني من نقل الخضراوت الأردنية الى اسرائيل موقف يدل على التخاذل المقيت بحيث صرح وزير الزراعة الأردني وتصريحه يمثل كامل الموقف الرسمي الأردني فقال للتجار والسماسرة :- ( استحوا على حالكم شوي) ثم اردف بان الحكومة الأردنية ليس لديها صلاحية في منع التصدير الاردني الى اسرائيل وهو لعمر الله لم يكذب فالصلاحية بيد اسرائيل نفسها ومن فوقها امريكا 0

هذا التعاون العربي كما قلت آنفا ياتي من قبل الصهاينة العرب مع الإحتلال يحصل في الوقت الذي تتعرض فيه السفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر للهجمات من قبل الحوثيين، الذين أعلنوا استهداف أي سفينه متجهة للارض المحتلة ردا على العدوان على قطاع غزة وهو موقف عربي اصيل وشريف يسجله التاريخ باحرف من نور للحوثيين بشكل خاص ولأهل اليمن بشكل عام بإزاء مواقف التخاذل العربي تجاه الشعب الفلسطيني والتخلي عنهم وفي الوقت ذاته التعاون والدعم المفضوح للمحتل الإسرائيلي0

فالأصالة العربية تقتضي من العربي الشهم صاحب الشيمة العربية الخلّاقة ان ينضم الى جانب اخيه العربي الفلسطيني مساهمة منه في التصدي للعدوان الإسرائيلي في حربه المدمرة للأبنية والحارقة للأرض والقاتلة للإنسان صاحب الحق المشروع في هذه الأرض