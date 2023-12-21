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غزة صمود أهل الأرض


إحترام عفيف المُشرّف

 

في غزة نرى مآسي وفجائع ومشاهد لقتل وحشي تذبح الإنسانية في غزة من الوريد إلى الوريد توجد إبادة لكل ماهو على أرض غزة بكل ما أنتج العالم القذر من أسلحة أرسلت إلى يد قاتل همجي متوحش ليس له علاقة بالله وإن ادعى غير ذلك فمن يعرف الله يعرف حرمة الدم ولكن في غزة لم يعد هناك حرمة لشيء فقد قصفت البيوت على ساكنيها والمستشفيات فوق مرضاها وخيام اللاجئين على من التجأ إليها في غزة قتلوا النساء والرجال والأطفال والمسعفين والمراسلين وكل من يدب عليها في غزة مناظر لجثث الشهداء المتراكمة في كل مكان والقطط تنهش فيها في غزة تقشعر الأبدان مما يحدث.

 

من يقف ولو لدقائق لمتابعة أخبار غزة وهو إنسان بمعنى كلمة إنسان فإنه سوف يشعر بالحزن والعار والخجل لأن مايحدث في غزة هو أيقونة للحزن والمآسي والخجل لأن أصوات نساء غزة وأطفال غزة يجعلنا نخجل أن لا مجيب والعار وأي عار أكبر ممايحدث في غزة على مرأى ومسمع أكثر من مليار وثلاث مئة مليون مسلم.

 

ورغم ماحدث ويحدث في غزة تجد صمود لامثيل له ومقاومة لاشبيه لها إنه شعب يقول لافناء للثأر وأنه سوف يقاوم ويقاوم وينتصر طال الزمن أو قصر فالحق أبلج وإن قل ناصروه والباطل لجلج وإن كثر مساندوه صمود غزة سيظل أسطورة يحفظها التاريخ ويرويها الأبناء للأحفاد فقد صمد هذا الشعب في ظل صمت أهل الأرض قاطبة.

 

نعم فقد اجتمع في غزة صمود أهل الأرض والذي يقابله صمت أهل الأرض إلا من رحم ربي فالأمة بلاموقف حتى إن الكيان الصهيوني لايخشاها فقد مات ضميرها وأصبح فعل ماضي حتى الشجب والتنديد التى كانت تردده صمتت عنه وأصبحت في حالة موت سريري لاينفع معها الانعاش القلبي فقد انتهى منها الشعور بالخزي لدرجة جعلت حتى حلفاؤها من الأمريكان والصهاينة يزدرونها ويمقتونها.

 

وإن أتينا إلى الحقيقة فقد تعدا العار الصمت بل قد وصل الحال بالمنبطحين إلى التأييد للقاتل الصهيوني وإدانة الضحية الفلسطيني وأن ماحدث ليس إلا تهور من فصائل حماس أي همجية تلك التي وصل إليها هؤلاء المثبطين للهمم والذين هم بلاء الأمة ووجعها وأساس دائها.

 

وقد كنا رضينا من الغنيمة بالإياب وهو السكوت فهم لم يستتروا بصمتهم بل نراهم يمنعون حتى شعوبهم من الخروج لتأييد هذا الشعب الصامد رغم أن المظاهرات تخرج في بلدان أسيادهم تنديدا بالقاتل الصهيوني أفلا يخجلون؟ اللهم إنا نبرأ إليك منهم وممّن نهج نهجهم والهمنا يا الله أن نرى الحق وأهل الحق ونهتدي بهديهم ونقفوا اثرهم لتقوى شوكة المجاهدين ويزداد بأسهم على عدوهم حتى يتم لهم النصر المؤزر والفتح المبين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

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