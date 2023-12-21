البحث عن نصر مزيف

سامي جواد كاظم

في قراننا المجيد اية كريمة تصف امريكا والكيان في عذا الزمان او الان يقول جل اسمع :"" وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ"" .....

منذ ان صعق الكيان وامريكا تلك الصعقة الاكتوبرية على يد المقاومة وهما يتخبطان ويلوغان بدماء الاطفال والنساء الابرياء ، لم يعتقدا ان الامر سيطول اكثر من اسبوعين ، لذا بعد الصفعة بدات تصريحاتهم وحسب اعتقادهم من منطلق القوة ، هددوا بالحصار والمجاعة ومنع الوقود والماء والغارات والقصف المكثف على المستشفيات والمدارس والمنازل ، مع فرض شروطهم على المقاومة باطلاق سراح المعتقلين دون قيد وشرط ولا بقاء لحماس في فلسطين ،ونشر اخبار كاذبة بان حماس قطعت رؤوس الاطفال او قصف حفل موسيقي وسرعان ما افتضحوا ، وتاتي الزيارات لاجندة اللوبي الصهيوني الى تل ابيب لاداء فروض الطاعة والعمالة وشد عزيمة الكيان للقضاء على المقاومة ، وتصريحات امريكا ومن معها من حق الكيان الدفاع عن نفسه ، ولان اعلامهم او صحفييهم الاقزام تبع لهم لم يسالهم احد هل قتل الاطفال هو دفاع عن النفس؟ ، مر شهر والخسائر العسكرية الصهيونية تزداد مع ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين خصوصا اطفال ونساء، الامريكان والكيان كانا يعولان على انقلاب شعب غزة على المقاومة وهذا لم يحصل ، وبعد شهر مع زيادة انتكاستهم بداوا يتشبثون باي اكذوبة لاقناع الراي العام بانهم منتصرون ، مثلا الهدنة وتبادل المعتقلين الصهاينة بالمخطوفين الفلسطينيين خرج نتن ياهو ووزير حربه ليعلنا انه انتصار لهم عملية التبادل ، تضحكون على من ؟ ومر الشهر الثاني امام خسائر فادحة بالارواح والمعدات مع ثبات وقوة المقاومة ليخرج نتن ياهو ليعلن بانه سيغرق الانفاق لكي يحقق نصرا مزيفا ، وفشل في ذلك ، ثم قام بتوزيع منشورات يعرض فيها مكافاءات مالية لمن يقبض على السنوار ، لربما يحصل على شيء ينقذ موقفه الزفت في الكنيست ، ثم عاد ليهدد الدول التي تقبل بلجوء قيادات حماس عندهم مدعيا بانه سيلاحقهم وهو لايعلم اين هم ، ثم عادوا الامريكان والصهاينة للحديث عن غزة ما بعد المقاومة وكانهم حسموا الامر لصالحهم ولم يتحقق لهم شيء للادعاء بان ادارة غزة ستكون من ضمن صلاحية عباس ، هو نفسه عباس لم يفز بالانتخابات الاخيرة التي فازت بها حماس في غزة والضفة الغربية .

وزير خارجية امريكا الذي اعلن عن يهوديته بدا الان يختفي خلف الجدران ويدلي بتصريحات مضحكة جدا بعدما احس بحجم الورطة التي هم فيها .

يدعي نتن ياهو عدم اعترافه بالمقاومة وهو الان يتوسل امريكا والاتحاد الاوربي ومصر وقطر للتواصل مع السنوار الذي رفض رفضا قاطعا المحادثات معهم . ليخرج علينا بايدن بتصريح ناري جدا ان لا مكان لحماس في ادارة غزة .

كل هذه التصريحات لانهم عسكريا هزموا ، اعلاميا فشلوا ، عاطفيا سقطوا الا انهم انتصروا بالاجرام والارهاب ، فالعالم برمته مع القضية الفلسطينية شعوبا وشخصيات وحتى حكومات يستثنى منهم اعضاء الجامعة العربية ، كل هذا جعل تحقيق النصر امر اشبه بل ضرب من الخيال ، والان يوافقون على اي محادثات شرط ان تكون سرية كما هو حال لجنة تقصي الحقائق عن اسلحة الدمار الشامل في العراق التي دفنت في خزانة الامم المتحدة ولا يحق لاحد الاطلاع عليها ، هذه المحادثات التي تتشبث بها امريكا والكيان مع المقاومة سيكون شرطهما سريتها مع منح المقاومة ما يريدون والاعلان عكس المتفق عليه كان يقال مثلا رضخت حماس لشروط الكيان ، حتى يحفظون ماء وجه نتن هذا ان بقي فيه قطرة .

اعود للاية الكريمة كل هذا هو تفسير للاية التي وصفتهم بانهم اخذتهم العزة بالاثم فكيف ترضخ امريكا والكيان لشروط المقاومة ويعترفوا بالهزيمة وفي الوقت نفسه لا يريدون استمرار الحرب بسبب الخسائر الفادحة مع تفاقم الراي العام ضدهم .

تتذكرون جلعاد شاليط الذي اسرته حماس وبقي في الاسر خمس سنوات جندي واحد ما عرفوا كيف يحررونه الى ان تم تحرير 1027 مخطوفا فلسطينيا والعجب بينهم يحيى السنوار ، جندي يقابله اكثر من الف فكيف بالضباط والجنود والجثث بالمئات التي عند حماس ؟ نعم اطلاق سراح كل الفلسطينيين مع وقف دائم للحرب انه شرط المنتصر .