بايدن _ إعتراف أم إلتفاف

(نفاق واشنطن )

عباس الزيدي

بايدن: إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي وحكومة نتنياهو هي الأكثر تطرفا ~

تزامن ذلك مع دعوات دول اوربية اخرى

و لم تشكل تلك التصريحات مفاجئة لاولى النهى وكل رجل حصيف حيث لازال الدعم الأمريكي لال صهيون مستمر وبايدن الذي اعلن بانه الاكثر صهيونية من اسرائيل و

علما ان واشنطن تبقى اسيرة ضغط اللوبيات اليهودية ومنها الايباك بل منذ بداية المجزرة الصهيونية في غزة وحتى هذه اللحظة لازالت واشنطن تشرف وتقدم الدعم وتشاهم مساهمة فاعلة ومباشرة في الابادة و قتل الأطفال والنساء في غزة بل في كل انحاء العالم حيث تنشر الموت بالتساوي عن طريق حروب وقرارات جائرة وفقر وفايروسات قاتلة وجهل وامراض ….الخ

اذن ماحدى مما بدى

حتى يخرج بايدن على حين غرة بهذا التصريح في حين وزير خارجيته يروم زيارة اسرائيل ويطرح خطة ملاء الفراغ مابعد حماس في غزة …؟؟

وهنا تطرح العديد من الاستفاهمات لذلك التصريح …

1_ هل ضربات محور المقاومة وفق وحدة الساحات اثخنت العدو الصهيوامريكي بالجراح والخسائر ….؟؟؟

2_ هل انتهى الوقت الاضافي ( والفرصة ) التي منحتها واشنطن لحكومة التطرف الإسرائيلي للقضاء على حماس وذهبت دون جدوى ولن يستثمرها الجيش الخرافة المنهار في تحقيق ادنى مكسب وانجاز ….؟؟؟

3_ عملية التعرية وسقوط الاقنعة امام الراي العام العالمي وانكشاف زيف شعارات حقوق الانسان الكاذبة التي ترفعها امريكا…؟؟؟

4_الهروب من الاستنزاف في غزة والتفرغ لروسيا وحرب اوكرانيا ….؟؟؟؟

5_ فقدانها للسيطرة على ثلث البحار والمحيطات في العالم ومنها الهندي وبحرالعرب والاحمر والخليج الفارسي ….؟؟؟؟

6_ رغبتها في تشكيل تحالف بحري وحشد دولي بحاجة الى تغبير خطابها عما يحص في غزة لتشن عدوان جديد بعناوين وذرائع منمقة منها مكافحة التطرف او حرية وسلامة الملاحة وسلامة وشعارات اخرى كاذبة ومخادعة….؟؟؟

7_ مخاوفها من انزلاق المنطقة الى حرب اقليمية تهدد بانفجار كوني نحو حرب عالمية ثالثة ….؟؟؟؟

8_الحفاظ على مصالحها والاخرى لحلفائها….؟؟؟؟

9_ الهروب الى الامام وعدم المجازفة بموقعها العالمي ….؟؟

10_ يقينها المطلق بان اسرائيل دب فيها التآكل وهي غير قادرة على حماية نفسها ولاتوجد فرصة لانخراطها في المنطقة وفشل مشروعها في غرب اسيا …؟؟؟؟

11_ اللجوء الى الخطة البديلة لتنفيذ المشروع الصهيوامريكي سياسيا وليس عن طريق الحروب والارادة الصلبة والهروب من الاثمان الباهظة …؟؟؟

12_ قضايا متعلقة بالداخل الامريكي ودافعي الضرائب و الانتخابات والمنافسة بين الحزبين…؟؟؟

13_ قضايا متعلقة في الصراعات الأمريكية في مناطق اخرى من العالم مثل الصين وكوريا وبلدان امريكا اللاتيتية .. ؟؟؟؟

النفاق الامريكي ظاهر للعيان ولن تتبدل اساليبها العنجهية المتغطرسة لكنها السياسة ومتطلباتها ولن تتخذع الامم والشعوب بتلك الأساليب والأكاذيب •

ايام معدودة وسينكشف ماوراء ذلك

فانتظروا … اني معكم من المنتظرين