الجبهة الأوكرانية

حسام الخرباش

أوكرانيا اليوم أمام وضع صعب جداً ، إقتصادياً وقع زيلينسكي على مشروع قانون ميزانية أوكرانيا للعام 2024 بعجز يزيد عن 43 مليار دولار ، إذا لم يغطي الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة هذا العجز سينهار الاقتصاد الاوكراني والوضع داخلياً سينفجر .

أما عسكرياً فحاجة أوكرانيا تفوق قدرات المصانع في دول الناتو ما أجبر الولايات المتحدة بدابة 2023 على سحب نحو 150 ألف قذيفة مدفعية من مخزوناتها الاحتياطة في إسرائيل لارسالها إلى اوكرانيا حسب صحيفة نيورك تايمز ، خلافاً عن نحو 300 ألف قذيفة وصلت من كوريا الجنوبية وشراء الذخائر من دول أخرى فالولايات المتحدة تنتج 20 ألف قذيفة شهرياً فقط ودول الناتو البقية لا تنتج أكثر من هذا الرقم .

مصانع السلاح الاوروبية والامريكية غير قادرة على تغطية احتياجات اوكرانيا العسكرية ، فما يستخدم من سلاح هناك بكميات هائلة وعدد المعدات والاليات التي تخسرها اوكرانيا يومياً كبير ، وهو ما يدفع دول الناتو لشراء ذخائر مدفعية وصواريخ جراد لاوكرانيا من دول أخرى باضعاف قيمتها الفعلية .

أيضاً اوكرانيا لم تعد قادرة على تعويض خسائرها البشرية ولا خسائر سلاحها ، في حين قام الجيش الروسي ببناء قوة بشرية ضخمة لجيشه ولديه عدد جنود ضخم قد يصل لنحو أكثر من مليون ونصف .