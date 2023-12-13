المقالات

الجبهة الأوكرانية


حسام الخرباش

أوكرانيا اليوم أمام وضع صعب جداً ، إقتصادياً وقع زيلينسكي على مشروع قانون ميزانية أوكرانيا للعام 2024 بعجز يزيد عن 43 مليار دولار ، إذا لم يغطي الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة هذا العجز سينهار الاقتصاد الاوكراني والوضع داخلياً سينفجر .

أما عسكرياً فحاجة أوكرانيا تفوق قدرات المصانع في دول الناتو ما أجبر الولايات المتحدة بدابة 2023 على سحب نحو 150 ألف قذيفة مدفعية من مخزوناتها الاحتياطة في إسرائيل لارسالها إلى اوكرانيا حسب صحيفة نيورك تايمز ، خلافاً عن نحو 300 ألف قذيفة وصلت من كوريا الجنوبية وشراء الذخائر من دول أخرى فالولايات المتحدة تنتج 20 ألف قذيفة شهرياً فقط ودول الناتو البقية لا تنتج أكثر من هذا الرقم .

مصانع السلاح الاوروبية والامريكية غير قادرة على تغطية احتياجات اوكرانيا العسكرية ، فما يستخدم من سلاح هناك بكميات هائلة وعدد المعدات والاليات التي تخسرها اوكرانيا يومياً كبير ، وهو ما يدفع دول الناتو لشراء ذخائر مدفعية وصواريخ جراد لاوكرانيا من دول أخرى باضعاف قيمتها الفعلية .

أيضاً اوكرانيا لم تعد قادرة على تعويض خسائرها البشرية ولا خسائر سلاحها ، في حين قام الجيش الروسي ببناء قوة بشرية ضخمة لجيشه ولديه عدد جنود ضخم قد يصل لنحو أكثر من مليون ونصف .

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الجبهة الأوكرانية
انتخب الجنوبي الاصيل
ريشة وقلم .. زواج بن زايد من نتياهو باطل ..
تساؤلاتٌ إسرائيلية عن جدوى الجباية وحصاد الستين يوماً “2”
شكراً بحجم العراق ياسيستاني العراق
غزة عرت أنظمة العرب
المشاركة الانتخابية أفضل الخيارات السياسية المتاحة
امام الفيتو الامريكي ماذا انتم فاعلون؟
من وحي 7 اكتوبر/ تشرين 2023
حشدنا شعبنا
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
د. محمد سامى : تشرفت بالخدمة الطبية لأهالى قرية الهدام بالوحدة الصحية بها منذ ٤١ عاما كطبيب عام ، ودعانى الشوق ...
الموضوع :
المباشرة بانشاء مركز صحي في ميسان
ابو عباس : ها اشو طلع سلاح وملشيات صدعتو روسنا الشيعه عدهم ملشيات وسلاح منفلت طلعه الشمس على الحرامي ...
الموضوع :
الانبار.. تحذيرات من تفشي ظاهرة السلاح المنفلت خلال تظاهرات انصار الحلبوسي
ابو عباس : لعنت الله عليم وعلى العلام المجور من الغرب والعراب للهم انتقم من امريكا والكيان الصهيوني ...
الموضوع :
تلفزيون فلسطين: الجيش الإسرائيلي يتباهى بمساعدة مسن في غزة ثم يعدمه رميا بالرصاص
فيسبوك