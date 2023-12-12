امام الفيتو الامريكي ماذا انتم فاعلون؟

سامي جواد كاظم

طبقا لمبادئ الديمقراطية وحزب بايدن الديمقراطي ان الديمقراطية تعني حكم الشعب ، وبما ان بايدن فاز بالانتخابات فعليه هو اختيار الشعب الامريكي ، الان الشعب الامريكي خرج متظاهرا بالملايين ضد الاجرام الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني ، وبايدن الذي هو من اختيار الشعب ضرب بعرض الحائط ما يريده الشعب ، الان كلامنا موجه للشعب الامريكي ولشعوب بريطانيا وفرنسا والمانيا باعتباركم انتخبتم حكامكم نعم للشعوب فقط اما الحكام فانهم ادوات ارهابية لا تفقه معنى الحياة فهل يعقل ان يقال للخبيث انت لماذا خبيث ؟ فيا شعوب العالم المتظاهرة ضد الابادة الصهيونية للفلسطينيين هاقد ضربت امريكا ارادة العالم وارادتكم وكلمتكم بكعب حذاء الفيتو لوقف الابادة فماذا انتم فاعلون ؟.

اما الدول التي صوتت مع القرار وضرب تصويتهم بعرض الحائط ايضا ماذا انتم فاعلون ؟ هل ستخضعون للارادة الامريكية بحجة القانون الدولي او النظام الداخلي للامم المتحدة ؟، ان كان كذلك فان الكيان الصهيوني هو الاخر جعل من القانون الدولي ورقة تنظيف الحمامات ومن ثم الى النفايات فلماذا لا يتخذ الاجراء القانوني الدولي ضده ؟

الامين العام للامم المتحدة قام بما يقدر عليه ولكنني اساله في الوقت ذاته هل انت مقتنع بمنصبك وصلاحياتك وتلاعب البيت الابيض بقراراتك التي لا تمر الا بمباركة صهيونية ؟

لايحتاج العالم للتذكير بالوجه القبيح للادارة الامريكية والصهيونية فانها معروفة قبل السابع من اكتوبر ، ولكن ما يميز عملية حماس في السابع من اكتوبر انها فضحت اعلامهم المزيف بخصوص تقنية قواتهم العسكرية وقوة الاستخبارات لديهم فظهرت انها اكذوبة وفقط بافلام هوليوود الاكشن التي هي اصلا ممولة من الـ سي اي ايه لغرض غسل عقول الناس ويسمى هذا الاسلوب اي اسلوب افلام الاكشن بالبطاقة الصماء التي ادت دورا كبيرا في عقول السذج والمتخاذلين .

يصر الكيان الصهيوني على انهاء حماس ، وهذا امر طبيعي فلماذا لا تواجه حماس بدلا من مواجهة الاطفال ؟ هل ستتحجج بالانفاق ، فالحروب كل شيء فيها متاح ومن حق حماس ان تعترض على ما لديكم من قوة جوية وبحرية وبرية ولا تملكها حماس فهل انتم يا صهاينة قادرون على مواجهة حماس بنفس اسلحتهم ؟

سؤال خيالي ماذا لو كان لحماس قوة جوية او قوة بحرية كالتي لديكم ، فمن المستحيل ان يبقى صهيوني في فلسطين .

نعود الى الدور الشرير للبيت الابيض ، هذه البؤرءة الارهابية قبل اشهر اعلنت عن عجز في ميزانيتها فهل يعقل ان تمول الصهاينة بهذه المليارات لادامة العنف وقتل الاطفال ؟ نعم يعقل ومن اين لهم هذه الاموال ، انها اموال حكام الخليج وما سلبته القوات الامريكية من افغانستان والعراق ولا زالت تسلب نفط سوريا ، هذه الاموال لا تدخل ضمن الموازنة بل ترسل للاجندة الارهابية التابعة للبيت الابيض وعلى راسهم الـ سي اي ايه والكيان الصهيوني ، انه ليس ابتكار او استنتاج انا بطله ، بل ان الواقع الامريكي من حيث حروبه وارهابه منذ ان اباد الهنود الحمر الى اليوم هو يحكي اسلوبه الاجرامي في التسليب وتمويل الارهاب .

الان ماذا سيجري لو الدول التي لم تسقط حكوماتها كما فعلت في العراق ان تقول للامريكان جزاكم الله خيرا خذوا سفارتكم واتركوا بلدنا فقط دعما للانسانية والعدالة وليس لفلسطين ؟

اقول لروسيا والصين انتم امام مسؤولية دولية في مواجهة هذا التعنت الارهابي الامريكي حتى تعود موازين العدالة الى اصولها الحقيقية من اجل الانسانية