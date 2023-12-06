المقالات

غزة بداية النهاية لمايسمى دولة الوهم والوهن


عقيل الطائي

طوفان الاقصى قلب كل الموازين وغير قواعد الاشتباك واجهض كيان الوهم والوهن وبانت عورتهم وحقدهم العقائدي للاسلام واشدهم كرها كما جاء في قوله تعالى ( لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا..) سورة المائدة اية 83.. لان اليهود استلمو سلطة زمنية قبل الاسلام وكانو اسياداً وجاء الاسلام وسلب هذه السلطة منهم.

لذلك ترجم هذه الكره عن طريق الفتوى للحاخام القوات المسلحة في قتل الاطفال واغتصاب النساء هذا من جانب العقيدة وترجم بالمجازر التي لا مثيل لها في ارجاء المعمورة، والاعراب المسلمين في صمت رهيب من الجانب العسكري التعبوي وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ولم نلاحظ من الشعب رغم فقد احبتهم والقتل الوحشي والجوع والعطش ان ينالو من المقاومة حماس او جناحها العسكري، نستنتج بانها قضية شعب لامناص ان ياتي يوما وتخرج النيران من تحت الرماد لانها تستعر ، وتزداد سعير نتيجة المماراسات الوحشية والقتل واسر النساء والاطفال على طوال 75سنة اذن لابد ان تكون هنالك ساعت حسم مهما كانت النتائج وهنا اشارة فلسطين شعبا ومقاومين لم يستسلمو لكن صبروا ولم يعد في القوس منزع.. طوفان الاقصى الذي بدء معركة عسكرية كاملة الاستحضارات ومستوفية صفحات القتال والتخطيط والسرية ، قلبت موازين العدو واتضح زيف القوة للعدو.. خسر الكيان خسارة فادحة وواضحة في حسابات المعارك الحقيقية بين الجيوش المحترفة..خسر اخلاقيا، سياسيا ، عسكريا، اتضحت حقيقة المتطرفين القتله وجزار الاطفال نتنياهو ( حسب ماوصفه البعض) في اغلب الحروب نهايتها تبدء بهدنة اي توقف لاطلاق النار المؤقت نتيجة تتدخل اطراف خارج النزاع ، ويذهبون الى اعادة التنظيم او هنالك اتفاق لتبادل الاسرى، وبعدها تمدد الى ان تكتمل شروط الوقف الكامل لاطلاق النار والجلوس الى طاولة المفاوضات .

لكن خرق العدو الاسرائلي لقواعد الهدنة هو نتيجة الفشل الواضح والخسارة المؤلمة وعدم استطاعته حماية مواطنية بعد حادثة قتل اقدم قضاة اسرائل ويسمى عميد القضاة هو الحاخام إليمالك واسرمان الذي قتل بهجوم القدس.

العدو عجز عن ايجاد اسراه رغم الحرب البرية والتوغل وطائرات المراقبة والتجسس والاقمار الصناعية كل هذه التقنيات فشلت ولم ولن يستطيعو ان يجدو الاسرى، بالتالي القتل الوحشي والحقد الاسود تجاوزو الاسرى ولم يهتمو لاسراهم لان هذه هي حقيقة اليهود.

كيف انتصرت حماس ؟ حماس انتصرت عسكريا لان لم تستطيع القوات البربرية ان تقع خسائر في مجموعة او عنصر مقاوم او هدف من ثكنات المقاومة وللعلم مستمرة بالتدريب وايجاد للبدائل واسلحة متوسطة وثقيلة مثل صاروخ رجوم .

انتصر سياسيا لان تايد العالم الغربي الذي بدء يتجه نحو حماس وغزة تايد الشعب الغزاوي الذي لاتثنيه الالة الاسرائلية وبشاعة القتل.

ردود فعل ومحاولة الهروب الى الامام من قبل امريكا لانها تعلم سوف تكون لها خسارة قاسية ان استمرت المعركة وتتوحد الساحات جميعا. لاننسى الخسارة الاقتصادية للعدو ومنع مرور سفنه في البحر الاحمر وباب المندب من قبل الابطال الحوثيين لذلك التجئ العدو الى مد خط بري مع الامارات الصهيونية .. خسائر معدات بلغت مئات الدبابات والدروع والضباط والجنود حقا انها فضيحة من الطراز الثقيل.. العدو يحاول ان يطبق مبدء (الفناء او الجلاء) لاهالي غزة لكنهم فشلو في ذلك رغم استخدام مبدء الارض المحروقة .

غزة مثال حيا للمقاومة الباسلة في العالم الحر وللشعوب المضطهدة.. نعم كما نردد دائما انتصر الدم على السيف.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
غزة بداية النهاية لمايسمى دولة الوهم والوهن
حزبُ اللَّه حركة تحررية إسلامية فريدة في العالم بعد كربلاء الإمام الحسين
القسام .. قرار وانتصار
معركة طوفان الأقصى التي كشفت ضعف القوة العسكرية للكيان الغاصب
اصبع على الجرح … الطوفان الفريد بالمختصر المفيد ..
انقذوا العراقيين من الوقف الصدامي الارهابي
الى السيد وزير التعليم العالي المحترم
دائما المهزوم يكذب
هجوم اسرائيل على غزة (مابعد الهدنة ) جاء (برضاً عربي ).!
سقوط آخر الاقنعة عن الغرب
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
د. محمد سامى : تشرفت بالخدمة الطبية لأهالى قرية الهدام بالوحدة الصحية بها منذ ٤١ عاما كطبيب عام ، ودعانى الشوق ...
الموضوع :
المباشرة بانشاء مركز صحي في ميسان
ابو عباس : ها اشو طلع سلاح وملشيات صدعتو روسنا الشيعه عدهم ملشيات وسلاح منفلت طلعه الشمس على الحرامي ...
الموضوع :
الانبار.. تحذيرات من تفشي ظاهرة السلاح المنفلت خلال تظاهرات انصار الحلبوسي
ابو عباس : لعنت الله عليم وعلى العلام المجور من الغرب والعراب للهم انتقم من امريكا والكيان الصهيوني ...
الموضوع :
تلفزيون فلسطين: الجيش الإسرائيلي يتباهى بمساعدة مسن في غزة ثم يعدمه رميا بالرصاص
uutr##$%^& : تحالف العزم يضم قيادات كانت ضمن الشخصيات التي اثارت موجة الفتن التي دارت عام 2013 وانتهت بدخول ...
الموضوع :
العزم الأوفر حظاً.. 6 مرشحين لخلافة الحلبوسي في رئاسة البرلمان
Hala Bag : السفير الصيني و قبله السفير الياباني يتطلعون للدخول بقوة الى سوق العراق من خلال الاستثمارات و المشاريع ...
الموضوع :
رئيس هيئة النزاهة يشدد خلال استقباله السفير الصيني على ضرورة توفير البيئة الآمنة للاستثمار
جبارعبدالزهرة العبودي : وسائل اعلام المية وعربية قالت ان 5000 جندي امريكي دخلوا معركة غزة بكامل اسلحيهم وتجهيزاتهم العسكرية الى ...
الموضوع :
مستشار سابق للبنتاغون يصف ما حصل مع بلينكن في العراق بأنه "عار حقيقي"
اللهم عجل لوليك بالفرج مزمجرا فاتحا للمسجد الاقصى المبارك اللهم اميين : حم عسق حم لا ينصرون ...
الموضوع :
ما هي علاقة فلسطين وفتح القدس بظهور الامام المهدي المنتظر عليه السلام؟  
محمد الحسن : لم اقرء لكاتب شجاع ولا تؤخذه بقول الحق لومة لائم كما قرات للكاتب رياض سعد ولعل صراخ ...
الموضوع :
ردا على هذيان وهلوسة المدعو علي الوزني (1)
الفقير لله ولرسوله وال بيت الرسول الاطهار : بني امية أبناء الكفر الزنا والعهر والخنا الملاعين ... جدهم امية الصبي الرومي المملوك الذي كان يدعى... ...
الموضوع :
بنو أمية وبنو صهيون من رحم واحد..!
فيسبوك