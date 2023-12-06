معركة طوفان الأقصى التي كشفت ضعف القوة العسكرية للكيان الغاصب

علي السباهي

كما كشفت زيف السياسة الأمريكية وازدواجيتها في التعامل مع حقوق الإنسان والاعراف والمواثيق الدولية التي ضربتها عرض الحائط بل واساءت لها حتى عندما انتقد امين الأمم المتحدة الخروقات بضرب المدنيين العزل طالب نتن ياهو باخرجه من منصبه وتغييره

كذلك كلام بلينكن وزير خارجية أمريكا عند زيارته لتل أبيب جئت لكم ليس كونني وزير للخارجية بل كوني يهوديا

لذلك كان هنالك وعي للمجتمع الدولي بما تقوم به أمريكا والصهاينة بالرغم اننا شاهدنا انخفاض التظاهرات والاحتجاجات في كل العالم على ما بدأت به وهذا يعود لطول أمد الحرب والسياسات التعسفية القمعية التي انتهجتها اغلب الدول والحكومات وقد كشفت حرب طوفان الأقصى زيف الدول المطبعة الدول العربية التي باعت القضية الفلسطينية ورغم ان الجميع من الصين وكوريا الشمالية وروسيا تنظر بدقة المشهد لكن وجدنا هنالك بعض التهديدات الاعلامية التي صدرت وخصوصا من الجمهورية الإسلامية في إيران التي كانت خير عون وسند لابناء المقاومة وهي تعلم جيدا مدا ما وصلت اليه جوانب المعركة وما يخص موضوع المنظمات الدولية فهي ميته موت سريري تعمل فقط على الأجهزة اي لا نعول عليهم اي جانب ايجابي

لذلك نحن نعيب على بعض الأنظمة والإعلام بضرورة النهوض من جديد والحفاظ على المستوى العالي من الوطنية العربية والانتماء العربي وقناة الجزيرة واضحة بكل معطياتها فلا شي يرجى منها سوى الإساءة للقضية الفلسطينية وبتاثير أمريكي واضح

وقد رفضت حماس والابطال في المقاومة موضوع التنازل على اي شبر من الأراضي الفلسطينية ومن حقهم ان يقدموا الشروط التي يرونها مناسبا وخاصة عندما حققوا انتصارات كبيرة بعملية الاجتياح وما اوقعوه من ضحايا في صفوف العدو الصهيوني الغاصب ومعداته

وما النصر الا من عند الله

صدق الله العلي العظيم