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المقاومة الفلسطينية تتألق


د. حيدر سلمان

 

في فجر الاحد اتمت حماس الجزء الثاني من صفقة تبادل الاسرى المدنيين مع اسرائيل برعاية قطرية، واعطت قبل قليل القائمة الثالثة وللان تم التالي:

🔹الجزء الاول: “13” اسرائيلية و12 فلبيني(تم تسليمهم بدون مقابل لانهم لاعلاقة لهم) مقابل “39” فلسطيني (24 سيدة، و15 حدث)

🔹الجزء الثاني: “13” اسرائيلية و7 جنسيات اخرى(بدون مقابل لاعلاقة لهم) مقابل “39” فلسطيني (6 نساء و 33 حدث)

🔴 تعليق على الأحداث

1️⃣ حماس فعلا ضربت العمق الاستراتيجي لاسرائيل واصدقائها ومن يطمح لصداقتها وترتب عليه الكثير.

2️⃣ حماس استطاعت ان تجند كل حركات المقاومة ذات اللون الشيعي في المنطقة لصالحها لمليء فراغ تركها لوحدها واليقين انه سيكون هناك دعما ولو خفيا غير معلن لصالحها مقابل ان توازن بعلاقاتها لتضمن افضل الدعم نحو التحرير وهي بذلك قلبت معادلة تفرقة الامم الى طوائف الى توحيدها لهدف اسمى.

3️⃣ طريقة توديع من يفترض بهم كانوا مختطفين لديها بودية تعني انهم عملوا على تقديم افضل مالديهم لرهائنهم، وهم بصحة جيدة، فكيف يوسمون بالارهاب ويعتنون بمن يختطفون والمعلوم ان الارهاب لايعرف الرحمة ولايفهم غير الاعدام لمعتقليه.

4️⃣ بالمقابل جميع المحررات الفلسطينيات من الاسرائيليين اكدوا انهم تم معاملتهم باسوء مايمكن وانهم مدينون لحماس وشاهدنا كيف هتفوا باسماء محمد ضيف ويحيى السنوار.

5️⃣ بعد ماحدث اصبح اليقين ان لاسرائيل ند بداخل ما اعتبرته اراضيها بعد ان استفردت بالشعب الفلسطيني واحتلت اراضيه.

6️⃣ المقاومة بالتبادل فرضت الشروط التي تناسبها ولازال هناك شوط من المعارك ليصل مجددا الاسرائيليين للرضوخ والقبول بعملية تبادل كبيرة جدا مقابل العسكريين فما فات فقط للمدنيين وحماس اطلقتهم لاسباب انسانية، في حين انسانية اسرائيل ماتت بقصف المدنيين، وحماس ستستغل ذلك حتما للراي العام الخارجي والداخلي وسيترتب عليه تجنيد وتدريب ودعم كبير لمشاريعها في التحرير.

7️⃣ المقاومة حتى مع ردة الفعل الاسرائيلية العنيفة علمت انها بذلك اعادت تصدير القضية الفلسطينية كاولوية عالمية بعد ان نسيت، واماتت مشاريع المنح مثل مشروع ترامب اهداء القدس والضفة العربية او صفقة القرن.

8️⃣ يلاحظ ان حديث الفلسطينيين وداعميهم اصبح يتجه الى التحرير وكانهم ولدوا من جديد وحتى مبدا حل الدولتين اصبحوا لايقبولنه في حين كانوا في مرحلة يتوسلونه كادنى طموح.

9️⃣ الان يتضح ان هناك شروط جديدة وساحات جديدة وقوة جديدة وعلى اسرائيل ان تقبل المعادلة الجديدة.

🔴 ملاحظة

بقي امر وهو الرد بالقول على كثيرين يرددون:

س/ ماهو نوع النصر الذي تحقق بعد استشهاد عشرات الالاف وتهديم كثير مما في غزة، بردة الفعل الاسرائيلية الهائجة؟

الجواب بسطر واحد لاغير:

“لايوجد بالتاريخ تحرير بدون تقديم تضحيات”

واكتفي

انتهى

د. حيدر سلمان

محلل سياسي

باحث بالشأن الدولي

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