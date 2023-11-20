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اليمن فقط ذات سيادة


سامي جواد كاظم

ليس لديهم منظومات استخباراتية خبيثة تصفي المعارضين، ليس لديهم منظومة وسائل اعلام تروج لهم ، ليس لديهم ذباب الكتروني يعبث بعقول الناس، ليس لديهم شركات عالمية اقتصادية تمول اقتصادهم ، ولكن لديهم عقيدة ، لديهم ايمان ، لديهم روح الاسلام ، لم ولن يخضعوا الا لله عز وجل بالرغم من جرائم البيت الابيض والصهاينة والسعودية والامارات التي فعلت بهم مثل مايفعل الصهاينة الان في غزة .

توسطت امريكا العظمى من خلال الاعراب الخونة بان تمنح اليمنيين كل ما يريدون من اموال وفك الحصار والاعتراف بهم دولة مقابل عدم التدخل في الحرب الصهيونية على فلسطين ، فرفضها السيد الملك وبضرس قاطع نعم وبضرس قاطع انكم احرار العرب ، انتم الدولة الوحيدة في العالم وقفتم مع اخوانكم المسلمين الفلسطينيين قولا وفعلا برغم من البعد الجغرافي بينكما ، وانا اقسم بانكم ستغيرون المعادلة وسيكون لكم شان عظيم في المنطقة .

هلوسة التبعية لايران ما عادت تنفع وعلاقتهم مع ايران اشرف ممن علاقتهم مع البيت الاسود والاحمر والكيان الصهيوني ، علاقتهم مع ايران مبنية على روح الاسلام وتبادل المصالح ، نعم علاقة عقائدية والتاريخ سيكتب ان الشيعة هم من وقفوا مع المقاومة الفلسطينية بما يملكون .

البحر الاحمر ومضيق هرمز مناطق ستراتيجية تتحكم بها اليمن وهي من حقها مثلما امريكا تعبث بالعالم بسفنها وحاملات الطائرات وهي ليس من حقها هذا ناهيك عن العوبتها كل المنظمات الدولية التي يراسها الصهاينة وهي محل اطمئنان للمجرم نتن ياهو في التمادي بافعاله البشعة ، فلسطين اثبتت اكذوبة العالم المتحضر ـ دائما الكلام يخص الحكومات ومن يؤيدهم ـ .

اليوم تمكنت قوات اليمن الاسلامية العربية من احتجاز سفينة شحن صهيونية في البحر الاحمر حسب ما ادعى الكيان الصهيوني واعلنتها سي ان ان ، اية شجاعة هذه يمتلكها اليماني العربي الاصيل ؟ اليمن زادت من فضيحة قوة الصهاينة في المنطقة والتي هي اصلا اكذوبة روجت لها دوائرهم المدسوسة لارعاب العرب وبالفعل العملاء فقط من صدقوا بهم .

عندما تنظر الى الوضع اليمني الداخلي وجراحه التي سببها المحسوبين على الاسلام والعرب لا تصدق انهم يحملون هذه المبادئ العظيمة والايمان بالله عز وجل من اجل عقيدتهم ووطنهم وشعبهم .

يا حكام العرب ماذا تقولون وانتم ترون وتسمعون ما قامت به اليمن ؟ انا اقول لكم ماذا تقولون عنهم ، تقولون انهم حمقى لا يفقهون في السياسة وانا اقول لكم صححوا مفاهيمكم انهم لا يفقهون في النفاق . والله سيذكركم يا ذلة العرب التاريخ بابشع صورة ويذكر اليمن بالمع صورة .

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