دور المقاومة الاسلامية العراقية في معركة طوفان الاقصى

أ.د.جاسم يونس الحريري |

بروفيسور العلوم السياسية والعلاقات الدولية

بعد أندلاع المعركة البطولية لطوفان الاقصى من قبل حركة حماس على العدو الصهيوني في السابع من أكتوبر2023 لم تقف المقاومة الاسلامية العراقية مكتوفة الايدي بل سارعت الى المشاركة في المعركة عبر طريقين:- الاول تشكيل غرفة عمليات مشتركة لإسناد «طوفان الأقصى».وذكرت المقاومة الاسلامية العراقية في 18/10/23 في بيان صحافي لها أنه «انطلاقاً لتأدية الواجب والتكليف الشرعي، نعلن عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم تشكيلات المقاومة الإسلامية في العراق للإشراف على العمليات تحت اسم (عمليات إسناد طوفان الأقصى)».والثاني بدء الضربات التالية التي أستهدفت المواقع العسكرية لعاصمة الشر واشنطن التي شاركت في التخطيط والدعم اللوجستي والعسكري الضربات الاجرامية على الشعب العربي الفلسطيني في غزة وفتحت جسرا جويا لتزويد الكيان الاسرائيلي بأحدث الصواريح والقنابر المحرمة دوليا من قبيل قنابل الفسفور الحارقة لاستهداف المواقع السكنية والمستشفيات الفلسطينية بذريعة أستخدام تلك المواقع من قبل عناصر المقاومة الفلسطينية وكما يأتي:-

17 تشرين الأول/أكتوبر 2023: هجوم بطائرتين بدون طيار على "قاعدة عين الأسد الجوية" في غرب العراق.

17 تشرين الأول/أكتوبر 2023: هجوم بطائرة بدون طيار على "قاعدة حرير الجوية" في كردستان العراق. واستُخدِمت في هذه الضربة طائرة بدون طيار من طراز "قاصف-2 كي".

19 تشرين الأول/أكتوبر 2023: هجوم بطائرتين أو ثلاث طائرات بدون طيار على ثكنة "التنف" في سوريا.

19 تشرين الأول/أكتوبر 2023: هجوم صاروخي على القاعدة الأمريكية في حقل الغاز الطبيعي التابع لشركة "كونوكو" في سوريا.

19 تشرين الأول/أكتوبر 2023: إحباط هجوم صاروخي شُنّ على "قاعدة عين الأسد الجوية" في غرب العراق باستخدام صواريخ "غراد" من عيار 122 ملم.

21 تشرين الأول/أكتوبر 2023: هجوم بطائرتين بدون طيار من طراز "قاصف-2 كي" على "قاعدة حرير الجوية" في كردستان العراق.

21 تشرين الأول/أكتوبر 2023: هجوم بطائرتين بدون طيار من طراز "قاصف-2 كي" على "قاعدة عين الأسد الجوية" في غرب العراق.

22 تشرين الأول/أكتوبر 2023: هجوم صاروخي على "قاعدة عين الأسد الجوية" في غرب العراق باستخدام صواريخ "غراد" من عيار 122 ملم.

23 تشرين الأول/أكتوبر 2023: هجوم بطائرة بدون طيار من طراز "قاصف-2 كي" على ثكنة "التنف" في سوريا.

23 تشرين الأول/أكتوبر 2023: هجوم بطائرة بدون طيار من طراز "قاصف-2 كي" على الركبان بالقرب من ثكنة "التنف" في سوريا.

23 تشرين الأول/أكتوبر 2023: هجوم بطائرة بدون طيار من طراز "قاصف-2 كي" في الحسكة السورية.

وأستهدفت المقاومة الاسلامية العراقية مواقع مهمة داخل الكيان الاسرائيلي المغتصب دعما للمقاومة الفلسطينية وثارا للشعب العربي الفلسطيني الذي يتعرض يوميا الى هجمات ومجازر الكيان الاسرائيلي المجرم حرمها القانون الدولي الانساني وكما يأتي:-

- استهدفت المقاومة الاسلامية العراقية مدينة ((أم الرشاش-آيلات))في((اسرائيل))في يوم الاحد الموافق5/11/2023.

-استهدفت المقاومة الاسلامية العراقية مدينة ((أم الرشاش-آيلات))في ((اسرائيل))في يوم الاحد الموافق12/11/2023 بالاسلحة المناسبة.

-استهدف مجاهدوا المقاومة الاسلامية عند الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق13/11/2023قوة مشاة صهيونية في موقع الضهيرة بالصواريخ وحققوا فيه اصابات مباشرة.