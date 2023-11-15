نداء عاجل إلى / السيد وزير الداخلية المحترم؟ الدكتور فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم.

علي السراي ||

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تلقّى الشعب بفرحة غامرة وسرور بالغ خبر سقوط أحد أعمدة الفساد في العراق، المدعو محمد ريكان الحلبوسي.

ويقيناً أن هنالك تسويات سيقوم بها من أجل إنقاذ نفسه من حبل العدالة، وسيحاول كذلك الهروب الى خارج البلد، شأنه شأن أقطاب الطائفية والإرهاب الذين هربوا من العدالة، وفي مقدمتهم المدعو طارق الهاشمي، وعليه فإننا نخاطبكم ونطالبكم بعدم السماح له بالهروب. وإصدار قرارٍ قضائيٍّ عاجلٍ يمنعه من ذلك، إلى أن يمثُلَ الى المحاكمة العادلة، وهي من ستقرر مصيره.

بوركتم وبوركت جهودكم الوطنية التي تسعى لإحقاق الحق والضرب بيد من حديد على رؤوس الفاسدين وسارقي أموال الشعب .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

علي السراي

رئيس المنظمة الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف الديني