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الزموا الامريكان بما الزموا به انفسهم


 

سامي جواد كاظم

حرب بوش النتن ياهوعلى العراق كان احد دوافعها نشر الديمقراطية وتثبيت حكم الشعب وادعى انه حالما ينتخب الشعب حكومته نحن نرحل لذا كانت المرجعية الحكيمة في العراق ان تلزم النتن ياهو بوش باجراء الانتخابات وبدا الجانب الامريكي يماطل بان الوضع الامني لا يسمح ومع اصرار السيد على الانتخابات لعلمهم انهم سيرحلون حاولوا بشتى الوسائل عدم اجرائها وتشبثوا بالاخضر الابراهيمي في حينها لعدم اجرائها ولكنها اجريت وبدات قواتهم تنسحب من الشوارع العراقية واعترفوا ان انسحابهم جاء بقوة المرجعية.

نوري السعيد المعروف عنه عميل انكليزي الا ان له مواقف خدم فيها الشعب وكان من بين ذكائه عندما يرغمه الاستعمار البريطاني على توقيع اتفاق معين فيقول لهم بحكم ديمقراطيتكم ساعرضه على الشعب ويقوم بتحريك بعض وجهاء الشعب للتظاهر ضده فيقول للانكليز لا استطيع التوقيع فالشعب يرفض .

في يوم ما سمحت الحكومة العراقية للمتظاهرين الدخول للمنطقة الخضراء وحتى الوصول للقصر الجمهوري المغتصب من قبل الامريكان كما هو حال فلسطين المغتصبة من قبل الصهاينة ، اليوم يقف متظاهرون عراقيون على الحدود الاردنية ولا اعلم هل من المنطق ان تقول لكم الاردن تفضلوا الى الحدود الفلسطينية ؟ كلا طيب لماذا لا يكون تظاهركم اما في المنطقة الخضراء او امام القواعد العسكرية الامريكية مطالبينها بالرحيل .

نعم الحكومة العراقية غير قادرة على مواجهة الخبث الامريكي ، وفي نفس الوقت التساؤل المشروع هو كيف تقصف كتائب المقاومة الاسلامية القواعد الامريكية هل بعلم القائد العام للقوات المسلحة ام خارج نطاق التغطية ؟ وهنا لتلعبها الحكومة صح كما فعلت المرجعية او نوري السعيد بتحريك الشارع العراقي في مظاهرات عارمة امام المنطقة الخضراء للمطالبة على اقل تقدير طرد القواعد العسكرية واخلاء القصر الجمهوري على ان يجدوا لهم مكان اخر ولا اقول قطع العلاقات لان هذا امر فيه كثير من العواقب ولو اتفق العرب على قطع العلاقات لهان الامر كثيرا على العراق .

وهنا تستطيع الحكومة العراقية ان تقول لجناب بايدن الديمقراطي جدا انك دائما تؤكد على الديمقراطية وحكم الشعب وها هو الشعب العراقي خرج متظاهرا يريد انسحاب قواتكم من العراق وتغيير مكان سفارتكم .

ومن جانب اخر الا تستطيع الحكومة العراقية ايقاف ضخ النفط احتجاجا على ما يعانيه شعب غزة ، وهل تحمل الحصار اسوء مما يتحمله الان شعب غزة ؟ اين هي مواسات اخواننا المسلمين التي دائما يحث عليها الاسلام ؟

مسالة الاقتراحات والقرارات والبيانات كلها وصمة عار على جبين الحاكم اين كان لانها سفاسف لا يعترف بها الصهاينة الذين اوغلوا في اجرامهم بقصف المستشفيات بل حتى الذين يخرجون من المستشفى قاموا بقصفهم وقد وصموا جبين الانسانية في العالم وصمة عار ستبقى تذكرهم بالذلة والدنائة على موقفهم ازاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ، ويذكر حكام العرب والمسلمين بل والعالم ممن اكتفوا بالاستنكار ضد نتن الجزار

اتحدث عن العراق لان الدول العربية ميؤس منها على اقل تقدير لم تستطع قطع العلاقة مع الصهاينة وهم يجتمعون في الرياض للتنديد بالصهيونية .

بالعراقي اقول ماظلت غيرة ما ظلت كرامة ، ما ظلت حمية ، يا عيبة العيبة عليكم والله ومن ثم والله لا استطيع ان ارى الاجرام الصهيوني بحق ابرياء بل الاقوياء في صمودهم من الشعب الغزاوي الفلسطيني فقط ، لانها ماساة بحق الانسانية جثث اطفال ، ولا زالوا يبحثون عن مفقودين تحت الانقاض ، لا اله الا الله وانا لله وانا اليه راجعون

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