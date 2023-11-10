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السيف ام الكُتب أيهما نُصدق..!


زمزم العمران ||

 

قال تعالى في كتابه الكريم : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ )

ظهر في إحدى اللقاءات التلفزيونية ،

 الرئيس الأمريكي السابق المجرم دونالد ترامب ، في تصريح مفادهُ أن السلطات الإيرانية ، قد أبلغته بموعد قصف قاعدتين الحرير وعين الأسد ، رداً على أغتيال الشهيدين اللواء قاسم سليماني ورئيس أركان هيئة الحشد الشعبي الحاج ابو مهدي المهندس ورفاقهما رضوان الله عليهم .

محاولة منهم في  رد اعتبار واسترجاع الكرامة التي انتهكها الامريكان ، اللبيبُ لايتفاجئ من هذا التصريح ، من رئيس دولة بنت مجدها على الكذب فهم أصحاب عبارة "كذب كذب حتى يصدقك الناس "ومن المرجح أن الأمريكان بسبب تجسسهم على الاتصالات ، التي تجرى بين مسؤولي الحكومة العراقية ومسؤولي بقية الدول خاصة أن الجانب الإيراني قد أبلغ رئيس وزراء العراق السابق عادل عبد المهدي ، أنهم سوف يقومون بالرد على أغتيال الشهيدين بقصف القواعد الأمريكية في العراق ، وبهذا حصل الأمريكيين على معلومات بشأن ذلك الاستهداف .

 واصدق دليل على أن هذا المعتوه يكذب فيما قالهُ ماقام به الحوثيين اليوم من إسقاط طائرة مسيرة من نوع MQ9 أم كيو ناين ، التي استخدمت فأغتيال الشهيدين حيث تم إسقاطها في المياه الإقليمية قبالة السواحل اليمنية .

 خرج تصريح من وزارة الدفاع الأمريكية ينفي إسقاط طائرة تابعة له ، لكن الحوثيين كانوا اذكى بكثير فقد تم تصوير عملية الاسقاط ونشرها في وسائل الإعلام ، مما دعى الأمريكيين إلى الاعتراف بهذه العملية ، حيث أثبتوا أمام أنظار العالم الكذب الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية ، وهذا ليس مستغرب بالنسبة لدينا إنما المستغرب ، هو وجود بعض الحمقى المصدقين للكذب الأمريكي من حثالات تشرين وتيار الموبقات الذي وصف بلسان زعيمه جهلة جهلة جهلة (زين ) .

هؤلاء لم يقرأوا بيت الشعر القائل :

السَيفُ أَصدَقُ أَنباءً مِنَ الكُتُبِ

في حَدِّهِ الحَدُّ بَينَ الجِدِّ وَاللَعِبِ

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