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التنظيمات الأرهابية والعقوبات الإقتصادية السلاح الخفي للصهيوأمريكية


زمزم العمران ||

 

ورد في الذكر الكريم :( أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ  وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ  وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ) 

منذ انتصار حزب الله في حرب تموز 2006، أصبح قوة أقليمية يخشاها الصهاينة والامريكان، ويمثل عدو قوي في الجانب الشمالي للكيان الصهيوني، وفي الجانب الآخر حركة حماس التي نالت خبراتها من تعاونها مع حزب الله. 

ثم رفد حزب الله خبراته هذه بفصائل المقاومة العراقية، وقد شكلت هذه المنظومات خطر كبير على وجود الصهاينة والمصالح الامريكية، فأوعزت مراكز الدراسات الإستراتيجية الأمريكية، الي القيادة الأمريكية بضرورة صناعة تنظيمات إرهابية، تتخذ من الايدلوجية الإسلامية المتطرفة فكر وعقيدة، قائم على تكفير مذهب اتباع اهل البيت، وجواز قتال اتباعه فقد صرح كبار الساسة الامريكان ومنهم الرئيس السابق باراك أوباما وهيلار كلينتون، انهم من قاموا بتأسيس داعش وكانت سوريا هي مسرح عمليات هذا التنظيم الأولى، وهدفها قطع خطوط الإمداد عن حزب الله وحماس، مماجعل الحزب يرسل مقاتليه للقتال في سوريا دفاعاً عن هذه الجبهة، 

هذه الأسلحة المخفية الهدف منها تأليب الرأي العام، في هذه الدول مما تسبب بأيجاد فجوة بين فصائل المقاومة والحاضنة الشعبية لها وبالتالي يؤدي إلى انكماشها وضعفها بعد ان يتم خلق نفور شعبي منها وبالتالي من السهل ضربها والقضاء عليها.

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