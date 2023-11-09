المقالات

"مهسا اميني" تفضح العرب..!


محمد الحسن ||

 

انقلبت الدنيا عند العرب، وضجت محطاتهم الاعلامية بمئات من ساعات البث التلفزيوني، كتّابهم، نخبهم، وساستهم.. الفنانون ابدعوا في صناعة صور وفيديوهات متنوعة لكشف الجريمة والمجزرة التي راحت ضحيتها المواطنة الايرانية (مهسا اميني) ذات الاصول الفارسية..! ثم يأتي من يقول انّ العرب يكرهون الفرس، اي غباء هذا؛ فالامة التي تنتصر لمهسا اميني الفارسية، هي امّة حيّة. وحياتها تجلب بالضرورة الكرامة والحياة لابناء جلدتها. 

لم يمضِ وقت طويل على غياب اميني عن ساحة ايران.. حدثت الفواجع في غزّة، مستشفيات يرقدها مصابون بالامراض السرطانية والفشل الكلوي يتم قصفها، مساجد تهدم على رؤوس من يرتادها، كنائس تغور تحت الارض مع رهبانها، مساكن وعمارات تقتلع من جذورها، اطفال تقطّع اشلاءهم وشيوخ يرحّلون الى اكياس جمع الاشلاء.. تجاوز العدد الآلاف، وما زال الرأي العام الرسمي العربي صامت! 

صمته عن الابادة التي يتعرض لها ابناء غزّة العرب، وبكاؤه الطويل على فقدان مهسا اميني الفارسية؛ يمثل إقرار بدونية الدم العربي وفوقية دماء القوميات الاخرى بما فيها الفارسية. بكاء السعودية والامارات على شابة ايرانية، يمكن ان يندرج في خانة الانسانية المعذبة وحقوق الانسان وصيانة الحريات، واقامتهم المهرجانات والحفلات الصاخبة بالتزامن مع سيول الدماء في غزّة، دليل على عمالتهم وخستهم ونفاقهم، بل دليل واضح على كونهم توابع واذناب للكيان الغاصب.. هذا حال تلك البلدان التي تدير فرق الذباب في العراق ولبنان وسوريا وايران؛ فماذا يمكن ان نسمّي او نوصف ذبابهم؟!.. يبدو انهم اعترفوا مسبقا؛ مسها اميني تشرّفهم كلهم من حكام وملوك وانظمة وجيوش وذباب، فهل بقي مكان لعتب على قومٍ يتشرفون بجاسوس، ويصمتون عن الاهانات اليومية التي يتعرضون لها؟.. لا عتب، ولكنّهم حقراء يرفضوون الكرامة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
معرفة التكليف في زمن الغفلة..
البصرة مدينة المهندس نقطة راس سطر..!
"مهسا اميني" تفضح العرب..!
(قِيَم)  المدنية، في حوار . !!!
خطاب الزلزلة وطوفان الحق
وداعًا أيّتُها المنتَظِرة الفقيدة!
الفعل يعتدون في القرآن الكريم
ضرورة دراسة تأريخ اجرام وارهاب النظام البعثي الصدامي
ديمقراطية.. ولكن وفق المقاسات الاستكبارية الخبيثة
طوفان الأقصى يضعُ النقاط على الحروف
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Mazin Tuma : موقف مشرف للعراق وكالعادة ...
الموضوع :
مؤتمر القاهرة الدولي للسلام. لماذا دولي و معَ مَنْ السلامٌ ؟!
إبن اليمن : كلام فيه توافق اكتر مما فيه نواقص، الناقص في كلامك الرائع سيدي، أن المنتظر ليس غائب عن ...
الموضوع :
كيف يمكن للإمام الغائب أن يقود المجتمع؟!
جبارعبدالزهرة العبودي : يا استاذ فضائحهم في كتاب (ملوك البترول ) لمؤلفة يهودية والذي انتشر في مرحلة بين الستينيات والسبعينيات ...
الموضوع :
تبادل الزوجات في مضارب آل سعود..!
ايثار انور محمد : بارك الله فيك دكتور إبراهيم. ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
أبو رغيف : هذا موقف محمود للسيد رئيس العراق ولكن يبقى وجود الأميركان في العراق بحجة تقديم ألدعم غصة في ...
الموضوع :
قائد سرايا عاشوراء بالحشد الشعبي كاظم الجابري.. ليث العراق السوداني يهز اركان الخضوع العربي في قمة القاهرة
ابو عباس : احسنت لمشكله هو صاحب حض لم تتناول وسائل الاعلام تحليل خطابه هو اكثر من ما وصفته هو ...
الموضوع :
السيسي يهودي مع سبق الإصرار والترصد..!
اسماء عباس شغيت : السلام عليكم اريد اعلق فقط هوة المسؤول الي وقع على الكتاب وافقوا عليه مفكروا يوجد باحثين ليس ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
راضية : رائع .. احسنت كثيرا ...
الموضوع :
المهدي ومعركة القدس ..الدليل في إثبات دور الوكيل والاصيل !
Gazaal Adnan : أحسنت وأحسن الله إليك تحليل اكثر من رائع اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه ...
الموضوع :
طوفان الأقصى وظهور المهدي عليه السلام
أبو رغيف : يذكرني عنوان المقال بحادثة يوم الخندق عندما عبر بعض المشركين الخندق يتزعمهم الفارس الذي لا ند له ...
الموضوع :
الاساطيل الامريكية تهدد وتتوعد ونحن نردد ، هل من مُنازِل…..!؟ *
فيسبوك