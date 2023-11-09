خطاب الزلزلة وطوفان الحق

حليمة الساعدي ||

لقد اطبق طوفان الاقصى على بني صهيون جماهيريا وصار الرأي العام العالمي كله لصالح الشعب الفلسطيني الحر المنتفض بعد ان اسفر المحتل عن وجهه القبيح المرعب الذي حصد بآلته الحربية ارواح الاطفال والنساء والشيوخ

ان النصر الاعلامي الذي حققته فصائل المقاومة الاسلامية في فلسطين مرّغ أنف نتينياهو وحكومته التي استشعرت بالخطر فصارت تلوح باستخدام قنبلة نووية للخلاص من هذا الشعب المقاوم.

قد يعدوا هذا التهديد مجرد تصريح اعلامي لدى البعض، لكن الحصيف يقرأ بان حكومة نتنياهو وصلت الى اعلى مستويات الرعب والضعف امام الضربات المسددة من الله والصواريخ التي دكت حصونهم وقلاعهم فأقضّت مضاجعهم وسلبتهم الامن والامان. ذوقوا ماكنتم تسقونه للشعب الفلسطيني المحتل على مدى العقود المنصرمة من رعب وتهجير وسلب للمتلكات والاراضي وتقتيل وتشريد بدم بارد.

ان خطاب المجاهد السيد حسن نصر الله اصبح بمثابة النقطة المفصلية للمقاومة الاسلامية فجهاد ماقبل الخطاب وجهاد مابعد الخطاب،اصبحت الحرب اليوم مفتوحة حرب لا هوادة فيها وهي قضية الحق ضد الباطل واعتقد ان العدوا كان مهتماً بالخطاب اكثر من الصديق فقد فكك الشفرات التي تخللت الخطاب والتمس الجدية في الثبات على السواتر والاصرار على تحرير القدس من براثن المحتل

وتوسعت ساحة المقاومة الاسلامية فأينما يكون لليهود وحلفائهم من الامريكان والبريطانيين من قواعد عسكرية في الشرق الاوسط فهي هدف واضح وصريح امام المقاومين الاحرار، وهذا ما جعل الامريكان يفرغون سفارتهم وقواعدهم من رعاياهم.

ان زيارة انتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة وخروجه هاربا بهذه الطريقة المزرية خهي خير دليل على انكسار العدوا وافلاسه وخوائه والفضل كله للفصائل المقاومة المجاهدة المسلحة، اصبحت امريكا وحلفئها من اليهود ودول اوربافي موقف لا يحسدون عليه من قبل شعوبهم واعلامهم الذي بدأ بفضح الحقائق والمطالبة بأيقاف مسلسل الدم وقتل الشعوب من اجل سرقة مقدراتهم واحتلال اراضيهم واصبحت دول الاستكبار تواجه ضغطاً شعبيا من الداخل ومقاومة مسلحة من الخارج فتعددت الجبهات المفتوحة عليها وبان ضعفها وتخبطها واصبحت تبحث عن مخرج من هذا المأزق.

ان عوائل الاسرى اليهود سيحدثون انقلاباً داخليا على حكومة نتن ياهو وستسقط هذه الحكومة ويتبعها سقوط الكيان برمته ولن ينفعها دعم امركي ولا خليجي.

وبسقوط دولة بني صهيون المزعومة ستسقط عروش الخونة العرب ملوك وامراء ورؤساء

وستسقط دول الاستكبار امريكا واوربا وحينها ينهض عالم جديد عالم دول البريكس