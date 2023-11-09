سلاح يوم القيامة والغباء الإسرائيلي

جبارعبدالزهرة

يقال ان الغباء موهبة ولكنها موهبة سلبية بالإتجاه المعاكس للموهبة الموجبة التي تعود بالنفع والفائدة على صاحبها ومن ثم المجتمع الذي ينتمي إليه وقد تكون موهبة الغباء مدعاة لجلب الكوارث للبلد الذي ينتمي اليه الموهوب الغبي مثل عضو الكنيست الصهيوني السابق (موشيه فيغلين ) 0

فقد دعا وللمرة الثانية سياسيون عنصريون ومتطرفون في إسرائيل ومنهم المذكور يوم 27/10/2023م إلى استخدام السلاح النووي ضد قطاع غزة المدمرعبر استمرار وتجدد الغارات الجوية عليه والقصف المدفعي فضلا عن طول قافلة الشهداء من الأطفال والنساء والدمار الهائل بسبب هذا القصف الوحشي فلم يكفهم ذلك الموت والخراب الذي هو اقوى بكثير وابشع مما تخلفه الأسلحة النووية 0

وكانت المرة الأولى في 11 أكتوبر الماضي، دعت عضوة في الكنيست الجيش الإسرائيلي إلى "استخدام السلاح النووي" في غزة، ردا على هجوم حماس وانتقاما منها ومن الشعب الفلسطيني ، ونشرت تالي غوتليف، وهي نائبة في الكنيست عن الليكود، تدعو إلى "الانتقام العنيف" في أعقاب هجوم حماس.

فقد دعا عضو الكنيست السابق، موشيه فيغلين، على حسابه بمنصة "إكس" ضمنا إلى استخدام السلاح النووي ضد قطاع غزة وينضاف غبائه الى غباء تالي وجهلهما بحقيقة الأثر التدميري الكارثي للسلاح النووي على الإنسان والأرض 0

وموشيه يستشهد بقمبلة هيروشيما لتسويغ دعوته وكتب باقتضاب: "كم عدد الجنود الأميركيين الذين قتلوا في معركة هيروشيما ، وكان عليه ان يطلع بشكل موسع على تاريخ إلقاء قنبلة هيروشيما من يومها الأول الى اليوم ليرى الدمار الارضي والبشري التي خلفته هذه القنبلة والذي تعاني منه اليابان الى يوم الناس هذا 0

وفي تغريدته، نشر صورة لمدينة هيروشيما اليابانية بعدما دمرتها القنبلة النووية الأميركية عام 1945، إبان الحرب العالمية الثانية وهذا اقوى دليل على غبائه المركب فهو غبي ولايدري انه غبي 0

لأن نشر صورة هذه المدينة اليابانية بعد تدميرها من قبل سلاح الطيران الأمريكي في نهاية الحرب العالمية الثانية في العام 1945 تشكل ادانة تاريخية وحضارية للوحشية الأمريكية على مستوى القيادة السياسية والإدارة وعلى مستوى التعبئة والسوق العسكري في ان الفعل الإجرامي متأصل في طبيعة الإنسان الأمريكي الذي يتمظهر بشكل قاسي وفظيع في شخصية الرئيس الأمريكي الحالي جوزيف آر بايدن الذي يرفض إيقاف الحرب على غزة ويأمر باستمراره رغم الدمار الجنوني على مستوى الإبادة الجماعية للإنسان الفلسطيني وعلى مستوى الإبادة التخريبية للبناء الفلسطيني والذي ادى الى تسوية احياء سكنية بالكامل مع سطح الأرض بفعل القصف الصهيوني والذي قيل عنه ان قوته التدميرية لقطاع غزة فاقت القوة التدميرية لمدينة هيروشيما 0

وهذا دليل واضح على الطبيعة العدوانية التي ينطوي عليها السياسي والعسكري الأمريكي وعدم توانيها عن ارتكاب تلك الجريمة الشنيعة وأخرى غيرها إذا اقتضت مصلحة أمريكا ذلك الخاصة حتى ولو اقتضى الأمرواستدعت الأهداف تدمير امة ودولة بالكامل 0

فإزاء ذلك سحقا للحقوق الإنسانية وسحقا للإنسان نفسه إذا ما استدعت مصلحة المحتل ومصلحة المستعمر فناء ألإنسان الآخرإنسان العالم الثالث كما يزعم الغرب وبقاء إنسان العالم الأول الإنسان الغربي 0

علما بأن الإنسان الغربي الذي يدعي التنوير وخصائصة وينسب لنفسه التطور والتقدم والحداثة وما بعدها كشف عن طبيعته الإجرامية والوحشية وترجمها بشكل عملي في ضرب جزيرتي هيروشيما وناكزاكي اليابانيتين ، ولكن المهم ان تكون نتيجة اية عملية في الحياة تصب في مجرى مصلحة امريكا والعالم الغربي والأوربي بشكل عام 0

غير ان هذا الغبي لا ينطوي عقله على أدنى حد من التفكير العسكري في اطار مقتضيات برنامج التعبئة تعبئة القوة العسكرية ومن ثم المباشرة بسوقها نحو ميدان المعركة فالمرحلة الزمنية بين التعبئة والسوق تقتضي اول ما تقتضيه تحديد ساحة المعركة ثم تخصيص الجبهة التي تريد خوض المعركة فيها مع العدو ومن الأمور المطلوبة لساحة الحرب وجبهتها هو تحديد الأ ض الجغرافية التي ستجري عليها المعركة ودراسة العمق العسكري أي المساحة من طول وعرض لتحديد احداثيات الهدف والقيام بتوجيه الضربة إليه 0

فهو هنا يخبط خبطا عشوائيا ويخلط خلطا غير متجانس بين هيروشيما التي تقع من الناحية الجغرافية بعيدا عن امريكا وبين قطاع غزة المتلاصق مع المستوطنات الصهيونية في دعوته حكومته لضرب غزة بالسلاح النووي من طريق المقارنة بضرب امريكا لهيروشيما بالنووي فامريكا تبعد عن اليابان آلآف الكيلومترات فلا يلحقها أي ضرر من ضرب اليابان ولو بعشرات القنابل الذرية 0

ولكن هناك تداخل وتقارب جغرافي بين ألأراضي المحتلة التي يسكنها الصهاينة وبين الأراضي التي يسكنها الفلسطينيين مثل قطاع غزة ، وموضوع الدعوة التحريضية لتوجيه ضربة نووية إليه محكوم بالحذر من قبل حكومة اسرائيل أية حكومة اليوم وغد ا0

تحكمه وتتحكم بقراره السياسي والعسكري مساحة فلسطين بعمقيها العسكريين من الشمال الى الجنوب ومن الغرب الى الشرق مساحة قصيرة الطول والعرض وعلى المتطرفين الصهاينة ان يعرفوا ويعلموا ان بلادهم بفعل قصر هذين العمقين تعتبر ساقطة عسكريا بيد العرب لأنها هي اليوم تقع ضمن مدى ألأسلحة العربية بعيدة المدى مثل الصواريخ وخاصة ( ارض— ارض ) وسلاح الطيران المسير وهذا يعني من بين اهم ما يعنيه توجيه أي ضربة بالسلاح النووي او البايلوجي وغيرهما من اسلحة الدمار الشامل من غير المستبعد أن آثارها التدميرية ستصل الى المناطق السكنية الإسرائيلية وخاصة مستوطنات غلاف غزة 0

ولو ان الحكام العرب يتخلصون من ربقة التبعية للأجنبي والسير في فلكه ويتحررون من عقدة الخوف على كرسي الحكم ويأمر كل واحد منهم بضرب اسرائيل بعدد قليل من الصواريخ بعيدة المدى وتوجيه مجموعة صغيرة من طائرات سلاحه المسير لرفعت اسرائيل راية الإستسلام البيضاء لهم وتحولت مقاليد التحكم بمصير منطقة الشرق بيدهم ولتأدبت اسرائيل وتحولت الى إنسان وديع يخطب ودهم ويروم العيش بسلام ووئام معهم 0

ولكن الشاعر العربي قال عن ما يأمله الإنسان ويتمناه أنه محكومة بالقدر

ما كل ما يتمنها المرء يدركه -- تجري الرياح بما لا تشتهي السفن