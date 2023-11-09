يا خيبة العرب

سامي جواد كاظم

والله لم يمر على العرب وعبر التاريخ خيبة وذلة مثلما يعيشها الان منذ السابع من اكتوبر ، من من القادة العرب اتخذ قرارا يخدم فلسطين باستثناء قادة اليمن واعلنوها صراحة بانهم يدخلون الحرب لضرب الكيان الصهيوني ، خيبة حكام العرب بين السكوت وهو سكوت الذلة والسكوت يعني الموافقة على ما يقوم به الكيان الصهيوني ، والتهريج الفارغ الذي لا يرفع حجارة من انقاض البيوت والمستشفيات التي تقصفها قوات الاحتلال ، ومن صور خيبة العرب مثلا مصر لاتستطيع فتح معبر رفح بل تغلقه بوجه المساعدات والجرحى ، بينما اجوائها مسرح للطائرات الامريكية التي تنقل العدة الحربية القاتلة الى الكيان الصهيوني ولا يستطيع منعها ، والامر ذاته في الاردن التي لا تسمح لاي مواطن ان يعبر الحدود لدعم المقاومة بينما اجوائه ومطاراته تستخدم لنقل المساعدات الامريكية والفرنسية والالمانية والانكليزية الى الكيان المحتل .

الحكومات الارهابية ( امريكا ، انكلترا، فرنسا ، والمانيا ) علنا يعلنون دعمهم الكيان الصهيوني في قتله للاطفال ، ولو قلت لهم انكم تؤيدون قتل الاطفال سيقولون بل نرفض وقلنا للحكومة الصهيونية ان تتوقف عن قصف المدنين وهذا الطلب قدم قبل اكثر من اسبوعين ولا زالت الصهيونية تقصف الابرياء حتى هذه الساعة .

اليوم وبعد استشهاد اكثر من الف فلسطيني وجرح اكثر من عشرين الف فلسطيني البحرين تذكرت في سحب سفيرها من الكيان يقابله مغادرة سفير الكيان المنامة وهذه الحركة الغبية هي مجرد لكسب وقت وامتصاص ما قد ينفجر في الشارع البحريني وحكومة البحرين تخشى من مظاهرات شيعية تحت غطاء فلسطين هذا حسب ما تعتقد هذه الحكومة المتخاذلة ، واما بقية حكام العرب ارى من الافضل عدم الرد عليهم لان الكلام لا يؤثر لكن بالنتيجة سيسجل التاريخ تخاذلهم جميعا . وانت ياعراق لماذا لانقدم طلبا الى امريكا بغلق سفارتها واخلاء القواعد العسكرية الامريكية في العراق ، فانها لا تقدر لانه قد يكون هنالك اتفاقيات في الكواليس لكن الشارع العراقي الذي في يوم ما اقتحم المنطقة الخضراء وتحديدا السفارة الامريكية فلماذا لا تستخدمون المتظاهرين ورقة ضغط على امريكا راعية الارهاب الاولى في العالم .

الامين العام للامم المتحدة قال وقال ومن ثم ماذا حصل ؟ لاشيء سوى مناوشات كلام بينه وبين الصهاينة مع الانتعاش الاجوف للعرب بهذه التصريحات التي لا تساوي عفطة عنز ، هل سيسجل التاريخ موقف الامين العام ؟ ان سجلها فان دماء الابرياء لموقف قصف الصهاينة لهم سوف يلطخ صفحة التاريخ التي تسجل موقف الامين العام للامم المتحدة ولا يقراها احد من الاجيال .

حزب الله لايمكن تحميله ما لايمكن ان يكون ، لان حزب الله هو جزء من دولة فيها مسيحين وسنة ، والمعلوم ان الكيان الصهيوني لا يواجه حزب الله بل يقصف المدنيين كما فعل عام 2006 عندما قصف قانا ، فهنالك من يحمل الحزب مسؤولية الحرب ولا يحملون خونة العرب الذين دفعوا للصهاينة من اجل ضرب الحزب وهم الان يدفعون للكيان من اجل انهاء حماس ، وهذا لا يمكن ، الكيان الى الان وحتى قبل ايام لم يواجه المقاومة اطلاقا بل الابرياء والقصف عن بعد بينما الاشتباكات التي حصلت خلال الايام القليلة الماضية فضحتهم وفضحت ضعفهم في مواجهة المقاومة .

واخر المطاف انا اسال لو ضاقت الامور بالكيان الا يستخدم النووي ، نعم يستخدمها وبامر اسيادهم الامريكان وهذه هي اصل عداء ايران بسبب الملف النووي خوفا من ان يكون لديها قنبلة نووية تهددهم مثلما يهددون العالم ، بالرغم من ان ايران تحرم ذلك ولا يمكن ان يكون الا ان التاريخ يسجل ان امريكا والصهيونية ومن شن حربا بالنيابة عنهم استخدموا الاسلحة الممنوعة دوليا ، وماذا فعل المجتمع الدولي ؟ لا شيء لانه جبان وخاضع للارهاب الصهيوامريكي