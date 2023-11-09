الاستهزاء العلماني بعقول الناس

سامي جواد كاظم

ماذا فعل السابع من اكتوبر ؟ ليس فقط اهان واذل الصهاينة بل فضح وجوه وكشف اقنعة واظهر حقائق ، ليس الكلام انشائي بل ما تحدث المتخاذلون والارهابيون والعلمانيون امام الملأ وبكل وقاحة وقباحة ولا اعلم يضحكون على من ؟ ومن يصدقهم ؟ وقمة الشذوذ فيما نسمع من اخبار .

وزير خارجية الكيان الامريكي انتوني بلينكن يتحدث وكانه العاهرة التي تتحدث عن الشرف يقول انا اتالم عندما انظر الى اطفال فلسطين اثناء انتشالهم من تحت الانقاض وكاني انظر الى اولادي ماهذه المشاعر الرقيقة يا منافق ، هذا الفاجر هو يقول من حق الكيان الصهيوني ان يدافع عن نفسه ، فهل الدفاع عن النفس قتل الاطفال والنساء ؟.

وزير التراث الصهيوني يطالب بقصف غزة بالقنبلة النووية وانزعج نتن ياهو من هذا التصريح ومنعه من حضور اجتماع حكومته ، هل هذا التصريح عن فراغ او فجاة ؟ كلا بل هو ناتج عن ما يدور في عقول كل حكومة نتن ياهو وهو طبق الاصل تفكير امريكا لانها الدولة الوحيدة التي استخدمت النووي ضد اليابان ، وقد كتبت في مقال سابق بان لا تستبعدوا ان هزمت الصهيونية ستستخدم النووي .

الرئيس المصري يستنكر وبعصبية ما تقوم به الصهيونية من قتل وقصف على ابناء غزة الابرياء ، وهو اليوم يفتح قناة السويس على مصراعيه لكي تمر حاملة الطائرات الامريكية ايزنهاور باتحاه فلسطين المحتلة ، ان امره ليس بيده ، وهو الذي يرفض ترحيل اهالي غزة الى سيناء واقترح ان يرحلوا الى صحراء النقب ريثما يقضي الصهاينة على خماس فهل هذا تصريح رئيس وطني عربي مسلم؟ .

وزير خارجية الكيان الامريكي صرح بانه يهودي ويناصر اليهودية في القضاء على فلسطين يظهر في صورة يصافح ويعانق ما يسمى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، هذا الرئيس الذي تدخل القوات الصهيونية الى الضفة الغربية وتقتل بالرصاص ابناء فلسطين واعتقلت من الضفة خلال الايام الماضية بحدود الف فلسطيني لتهيئهم للمفاوضات ان حصلت مع المقاومة ماهو موقفك يا جناب الرئيس ؟

يظهر القبيح بايدن وهو يصرح يجب ان لا تقصف الصهيونية الابرياء في غزة قبل اسبوعين هذا التصريح القبيح والى الان وصل شهداء غزة الابرياء الى عشرة الاف شهيد اكثر من ثلثهم اطفال ، وهو الذي يقول للنتن لابد من هدنة وهو يصرح من حق الصهاينة الدفاع عن نفسها .

يعيبون على العرب بانهم ليسوا ديمقراطيين ولا يحترمون شعوبهم وهاهي شعوبهم العلمانية تظاهرت بمظاهرات صاخبة ضدهم لوقوفهم مع الصهيونية ضد ابناء غزة فاين ديمقراطيتكم يا مزيفين ؟.

يخرج علينا باراك اوباما الرئيس السابق للكيان الامريكي ( نعم كيان لانهم قتلوا الهنود الحمر وسرقوا بلدهم كما فعلت الصهاينة في فلسطين ) يقول يجب ان يكون للشعب الفلسطيني دولة ، فلماذا لم تمنحهم الدولة وانت ثمان سنوات امبراطور البيت الابيض ، فاما انت منافق او انك تعلم هنالك اجندة خفية تقود البيت الابيض وانتم مجرد قرقوزات .

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقول رفض نتن ياهو الاتصال به للتفاوض بخصوص الحرب ، فهل انت صاحب قرار حتى تتصل بالنتن ، وانت جاهل ام متجاهل بان النتن لا يريد وقف الحرب لانه لو توقفت سيكون في مزابل التاريخ .

محكمة ما تسمى بالعدل الدولية ، هذه المحكمة المهزلة التي تخضع لنفس الاجندة التي تخضع لها الادارة الامريكية وتم تحريكها مع الحرب الاوكرانية لكي تصدر مذكرة توقيف ضد الرئيس بوتين لارتكابه جرائم حرب ، واليوم اين هي من جرائم الصهيونية ؟ لم ياتيها اي اشعار من الشيطان لعقد جلسة محاكمة لاطفال غزة لانهم اوقعوا خسائر فادحة بالصواريخ والقذائف الصهيونية.

امريكا وبريطانيا والمانيا وفرنسا وكندا هاجوا هيجان الثور في حلبته على روسيا وتباكوا على اطفال اوكرانيا لانهم يشعرون بالبرد نتيجة قصف مصادر الطاقة وهم من تحدثوا عن انتهاكات حرب ، وهم الان وبنفس اخلاق العاهرة يؤيدون الصهاينة على اعمالهم الاجرامية ضد الابرياء الفلسطينيين .

اخر مداخلة لي الاعلام العلماني يسمي المتهمين والمعتقلين لدى المقاومة رهائن او مختطفين وهذا من وجهة نظرهم اما الحقيقة فهم متهمون فلماذا جاءوا الى بلد ليس بلدهم ؟ فالمعتقل العسكري افضل محاكمته وان ثبت مشاركته في قتل الفلسطينيين اعدامه على الفور، والمستوطن المعتقل يحاكم عن سبب قدومه الى فلسطين ؟