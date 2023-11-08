اليمن تجسد غيرة الاسلام

سامي جواد كاظم

يقولون جماعة الحوثي وهذا شرف ثان الى شرف انتمائهم الى اليمن العربية يمن العروبة هؤلاء الرجال يختلفون عن من يحمل الجنسية العربية من الحكام ، هؤلاء الذين على بعد تقريبا الفي كيلو متر عن الكيان المحتل واعلنتها صراحة بانها دخلت الحرب ضد الكيان نصرة الى فلسطين ، هؤلاء الذين لم تثقلهم حروب السعودية والامارات وامريكا طوال السنوات الماضية ، هاهم خرجوا باقوى مما كانوا عليه ، تعيروهم لانهم على علاقة وطيدة مع ايران ، عيروا انفسكم في علاقتكم يا عرب الغفلة وخصوصا الخليج مع امريكا والصهاينة ، على اقل تقدير ايران دولة مسلمة ضد الصهاينة والشيطان الاكبر ، الحمد لله الى الان ايران وحزب الله واليمن وفصائل العراق الحشد الشعبي هيم من وقفوا وصراحة ضد العدو ويوم الجمعة موعدنا مع السيد حسن نصر الله .

اليمن التي عانت من حصار قاس باسوء حال لا اغذية ولا ادوية واطفالهم اما يستشهدوا بالقصف السعودي الامريكي على المدارس والاسواق او يموتوا بسبب الجوع والمرض ولكن رجال اليمن لم يطأطؤا راسهم لاحد

وسائل الاعلام العربية الهزيلة ومنها الجزيرة تكتب جماعة الحوثي يستهدفون الصهاينة ، لا يريدون ان يقولوا دولة اليمن ورجال اليمن وحكومة اليمن رغما عن انوفكم .

يقول قادة اليمن ما قمنا به هو البداية والقادم اكبر اذا لم يكف الصهاينة من قصف غزة ، والله انتم رجال وحكماء في قيادة بلدكم في كل المجالات وتحسنون ادارة الدولة في هكذا ظروف صعبة مرت عليكم . من من الحكام العرب تجرا وقال علنا انا مع فلسطين وساشارك بالحرب ؟ مصر التي يشيدون بها بانها رفضت تهجير اهالي غزة الى سيناء فهل تعلمون ماذا قال السيسي ؟ قال ارفض هذا المشروع ولديكم صحراء النقب فهجروهم اليها لحين قضاءكم على المقاومة في غزة ومن ثم اعيدوهم ، تخيلوا يقترح عليهم الحل للقضاء على حماس ، وهو من يغلق معبر رفح ويمنع دخول الجرحى وقالوا انه وافق بعد ضغوط امريكية عليه لا لاجل الجرحى بل لاجل الاجانب الفارين من جحيم المقاومة على الكيان ، تخيلوا معي لو رجال اليمن لديهم رقعة جغرافية صغيرة على حدود فلسطين كيف سيكون الرد .

سبق وان قلتها واكررها القرار بيد محور المقاومة حزب الله وانصار الله والحشد الشعبي ومعهم ايران وبالاتفاق مع حماس حول سير المعركة ، اليمن غيرت بل بعثرت اوراق امريكا والصهاينة وجعلتهم يفكرون بالاسوء القادم من صنعاء ، وخصوصا بعدما فشلوا فشلا ذريعا على الارض في مواجهة ابطال المقاومة ، وبالمناسبة لابد من الاشارة والتاكيد على ان الاعلام الصهيوني ومن معهم الامريكي وغيره يكذبون في كل حرف يقولونه عن المعركة وقد انتقد وزير خارجية الكيان السابق قول الحقيقة من بعض وسائل الاعلام معتبرها انتصار لحماس ، يا لخيبتكم وهل حماس تنتصر بوسائل الاعلام ،

انتم منظمة او عصابة صهيونية لديها اقوى الاسلحة الفتاكة وجنود مرتزقة وشبكات الاقمار الصناعية واقتصاد قوي وتخصيصات مالية من امريكا ولكن ليس لديكم وطن ، وهذا هو قوة كل انسان وطني شريف والمتمثل برجال المقاومة ، لاحظوهم مثلا ابو عبيدة الجراح لماذا يظهر ملثم ؟ لانه يعلم بما تملكون من اجهزة وكاميرات ، وكل هذه لم تشفع لكم يوم السابع من اكتوبر .

اليمن الحوثية جسدت حديث رسول الله صلى الله عليه واله الصحيح : يقول النبي (ص): المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا وشبك بين أصابعه ويقول (ص): من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ويقول (ص): والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.... وبوقفتها هذه غيرت بعض الشيء من معادلة المعركة بل جعلتهم يضعون في حساباتهم الرد اليمني . انهم غيرة الاسلام