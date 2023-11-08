لاتصح المقارنة والاصح التفضيل ىقراءة فنية (5) لماذا فاطمة الزهراء تُوصف بـ (أم أبيها) ؟

يوسف الكاتب ||

١.. النبي محمد (ص) كنى فاطمة الزهراء (ع) بهذه الكنية

٢.. إن فاطمة (ع) منذ كانت طفلة تدافع عن أبيها ، وترفع عنه ما كان يرميه القوم من القاذورات عندما يصلي ، وتوبخ المشركين فلم يجيبوها بشيء .. فيسكتون

٣.. في الحروب يتعرض النبي محمد (ص) للجروح فكانت تطببه

٤.. في أيام المحن والمصائب فان فاطمة (ع) تواسي الرسول وتخفف عنه

٥.. في شعب أبي طالب والحصار الذي طال المؤمنين الرساليين عانت فاطمة (ع) لاسيما بموت أمها خديجة الكبرى (ع) أصبحت فاطمة (ع) بنت وأم الرسول (ص) بنفس الوقت

٦.. النبي محمد (ص) بكنية (ام ابيها) أراد ان يبين للأمة مدى حبه وتعلقه بالزهراء (ع) .. فانه اشرف وسام علقه النبي على صدر فاطمة (ع)

أشجع موقف لفاطمة (ع)

حملوا المشركين الانجاس وعددهم ثلاثمائة رجل حطب الرجز سريع الاشتعال بطيء الاحتراق ووضعوه حول البيت من كل الجهات حتى يحرقوا بيت فاطمة (ع) ومن فيه بالنار .. خرجت الزهراء (ع) الى الباب لتُحكم إغلاقه ، وقف بائع الحمير ومن معه يدفعوا الباب عليها حتى الصقوا فاطمة (ع) بين الباب والجدار فنبت مسمار الباب في صدرها ثم ضربوها بالسيف على خاصرتها فأوجعوها حتى هوت الى الأرض منادية على فضة فادركتها ولكن بعد فوات الأوان حيث سقط جنبنها المحسن (ع)

ولست ادري خبر المسمار

سل صدرها خزانة الأسرار

قد يسال سائل لما لم يخرج الامام علي (ع) لإنفاذها ؟

١.. كان عدم خروج الإمام علي (ع) بوصية من رسول الله (ص) ، فلابد من الإمام علي (ع) أن ينفذها بكل أمانة

٢.. إن منطق الإمام علي (ع) هو منطق إلهي وليس منطقاً ارضياً .. انه ينطلق من مصلحة الإسلام ولا ينطلق من هوى النفس

٣.. أشجع موقف لعلي وفاطمة (عليهما السلام) هو عندما تحملا كل ذلك بصبر .. والصبر هنا قوة ومقاومة

٤.. إن فاطمة الزهراء (ع) كان دفاعها هو حفظ الإمامة .. فدافعت بكل شجاعة عن إمام زمانها علي (ع)

٥.. قدمت فاطمة (ع) روحها وما تملك دفاعا عن الإسلام المحمدي الأصيل ، حيث قدمت جنيها المحسن قرباناً وهو اصغر وأول شهيد من ولد فاطمة الزهراء (ع) دفاعا عن الإمامة

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واحدة من ألقاب فاطمة الزهراء (ع) الكوثر .. فما معنى الكوثر ؟ الكوثر هو الخير الكثير الى ما لانهاية له

وسورة الكوثر نزلت على النبي (ص) بحق فاطمة الزهراء (ع) .. قائلاً : يا نبي الله يا ابا القاسم إنا أعطيناك كل الخير وكل الجمال وكل النورانية وكل البهاء ، فلو كان الحسن شخصاً لكان فاطمة .

ان سورة الكوثر هي اقصر سورة عدد آياتها ثلاثة . وحروفها ٤٢ حرفاً ، وعدد كلماتها عشرة كلمات ، وجميع آياتها تنتهي بحرف الراء .

إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وأنحر . إن الصلاة تبدأ بالتحريم وتنتهي بالسلام ، أي قم بصلاتك وادخل فيها . أعطيناك الكوثر فتوكل على الله وابدأ الصلاة بـ (الله اكبر) وقتها نضع أيدينا على المنحر .. إن لهذه الحركة دلالة وترميز ومعناه أننا نحن المصلون لو قطّعنا او قُتلنا او عُذبونا لا نترك محمد وآله الطيبين الطاهرين ، وإننا على ولاية أهل البيت (عليهم السلام) لان الولاية تحدد ثلاثة شرائط للدخول بها :

ا.. التبري

ب.. اللعن

ج.. التولي