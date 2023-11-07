عن التعاون العسكري الإماراتي الصهيوني..!

عبد محمد حسين الصافي ||

لايوجد شي إسمه تعاون عسكري بين الامارات واسرا ئيل في ما يتعلق بالحرب الحالية على غzة. مو لأن الامارات شريفة أو فوق الشبهات، لا طبعا. بس لأنه اسر ائيل متغلغلة بالامارات ومسيطرة واغلب واكبر الفعاليات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية والمخابراتية بالامارات هيه تابعة لاسرا ئيل وتدار من قبلها ولكن الغطاء إماراتي بقصد التحايل والتخفي واجتناب اجراءات المقاطعة. واللي يوصفه البعض بانه جسر جوي بين الامارات واسرا ئيل هو في الواقع جسر جوي بين اسرائيل الصريحة المعلنة واسرا ئيل المقنعة بقناع اماراتي.

واللي يسأل عن دليل وبرهان يلكَي الجواب بالقواعد العسكرية (الاماراتية) المنتشرة بجنوب اليمن وارتيريا وجيبوتي وليبيا، قواعد صنفت (الامارات) على انها ثاني (قوة) بعد امريكا في امتلاك القواعد العسكرية بالقرن الافريقي وشمال افريقيا. قواعد عسكرية (كفراتها) اماراتية والدواخل كلها اسرائيلية.