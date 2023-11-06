المقالات

دور المقاومة الإسلامية في الدفاع عن قضايا الأمة…


بدر جاسم ||

 

إن مواجهة الاعداء في أي محاولة للتغيير في كيان الأمة الإسلامية وبكل نواحيها الفكرية، والاقتصادية، والعسكرية، وفق ما تقتضيه مصالحه يعد مقاومة، وبالاخص محاولات العدو الرامية إلى تفريق الأمة وتغييب دورها ومصادرة حقوقها.وهنا يأتي دور المقاومة في الدفاع عن مكتسبات الامة ومتبنياتها وأهدافها، كون أن المقاومة هي من تحمي الأمة ومصالحها العليا.وهي بذلك تكون قد كشفت كذب ونفاق وزيف من يدعي الإنتماء للدين الاسلامي، إضافة إلى كل أدعياء  العروبة وأصحاب الشعارات القومية الرنانة، وبالاخص الان والحرب الدائرة بيننا وبين العدو الصهيوني.

حيث اثبتت المقاومة فعلياً بإنها المدافع الاول والاخير عن حياض الإسلام والعروبة والامة بأسرها.وعليه فعلى عاتق أبناء الامة تقع مسؤولية دعمها ومساندتها، كون أن الامة قد جربت حكامها وملوكها وأمرائها ومشايخها فوجدتهم مابين خائن وعميل ومُطبّع ومنبطح، في قبالة قادة المقاومة الابطال، وخير مثال الخطاب الأخير لسماحة السيد حسن نصرالله دام عزة، وكيف وضع النقاط على الحروف وبين للامة مجريات الحرب، وأرسل رسالة واضحة إلى الشيطان الاكبر مفادها إننا مستعدون وجاهزون للمنازلة الكبرى، وان كل أساطيله وبوارجه وقواعده وجنوده سيكونون حطباً للحرب الكبرى.

إن المقاومة الإسلامية حددت الداء المزمن وشخصت الدواء لمعاناة الشعب الفلسطيني والشعوب الإسلامية الأخرى، إلا وهي أن أمريكا هي من تقف خلف كل ما يحصل من معاناة وقتل وترويع للشعوب، وبالاخص فيما يحصل الان في غزة وحرب الابادة الجماعية التي يرتكبها الصهاينة بحق الاطفال والنساء والشيوخ ،في ذات الوقت الذي تبكي فيه على المواطنين الأوكران، وهي سياسة الكيل بمكيالين التي تجيد استخدامها.

وهنا كان لابد لمحور المقاومة ان يقول كلمته في هذه المواجهة الكبرى، فقُسمت الادوار ووضعت الخطط، وحملوا أسلحتهم على عواتقهم، فأخذوا يدكون قواعد وحصون العدو الصهيوامريكي معاً، بشكل منسق ومدروس، مما أكسبهم زمام المبادرة، والقدرة على التحكم بالمشهد.

إن واجب أبناء الأمة الإسلامية، أن يتنكبوا أدوارهم ويقوموا بمسؤولياتهم وواجباتهم وكل  حسب استطاعته، ووفق ما تمكنه قدرته، من مناصرة المقاومة في رفع الظيم عن الشعب الفلسطيني، في هذه المواجهة التاريخية، التي سوف تحدد مستقبل الأجيال القادمة، وتغيير وجة شرق آسيا بأكمله.

واخيراً نقول… الف تحية لفلسطين ولشعب فلسطين وأبناء فلسطين ومعهم رجال الله في محور المقاومة الباسلة، الذي سطروا ملاحم بطولية أمام العدو وكبدوه خسائرا فادحة ومازالوا.

الرحمة والمجد والخلود لشهدائنا  الابطال، والشفاء العاجل لكل الجرحى والمصابين.

والعار كل العار لحكام أمة الاعراب الذين خانوا الله ورسوله وفلسطين وشعب فلسطين ولعنة الله على الظالمين…

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أياك أعني واسمعي ياجاره
حلول أمير المؤمنين لأحداث اخر الزمان/5/علامات قيام آخر الزمان
المنطقة والضربة النووية المحدودة ..!
دور المقاومة الإسلامية في الدفاع عن قضايا الأمة…
نصر الله.. تجلت فيك حكمة أهل البيت في الحرب والسلام .
الجمهورية الإسلامية تسبقهم بخطوة
هل أوجعتهم الضربات فجاءوا للبحث عن الوساطات؟!
أينَ المُرتَجى لاِزالَةِ الجَورِ وَالعُدوانِ؟!
لماذا لا تتدخل إيران والحزب؟؟
أصحاب الأفق الضيق ادوات يراهن عليها الأعداء.
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Mazin Tuma : موقف مشرف للعراق وكالعادة ...
الموضوع :
مؤتمر القاهرة الدولي للسلام. لماذا دولي و معَ مَنْ السلامٌ ؟!
إبن اليمن : كلام فيه توافق اكتر مما فيه نواقص، الناقص في كلامك الرائع سيدي، أن المنتظر ليس غائب عن ...
الموضوع :
كيف يمكن للإمام الغائب أن يقود المجتمع؟!
جبارعبدالزهرة العبودي : يا استاذ فضائحهم في كتاب (ملوك البترول ) لمؤلفة يهودية والذي انتشر في مرحلة بين الستينيات والسبعينيات ...
الموضوع :
تبادل الزوجات في مضارب آل سعود..!
ايثار انور محمد : بارك الله فيك دكتور إبراهيم. ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
أبو رغيف : هذا موقف محمود للسيد رئيس العراق ولكن يبقى وجود الأميركان في العراق بحجة تقديم ألدعم غصة في ...
الموضوع :
قائد سرايا عاشوراء بالحشد الشعبي كاظم الجابري.. ليث العراق السوداني يهز اركان الخضوع العربي في قمة القاهرة
ابو عباس : احسنت لمشكله هو صاحب حض لم تتناول وسائل الاعلام تحليل خطابه هو اكثر من ما وصفته هو ...
الموضوع :
السيسي يهودي مع سبق الإصرار والترصد..!
اسماء عباس شغيت : السلام عليكم اريد اعلق فقط هوة المسؤول الي وقع على الكتاب وافقوا عليه مفكروا يوجد باحثين ليس ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
راضية : رائع .. احسنت كثيرا ...
الموضوع :
المهدي ومعركة القدس ..الدليل في إثبات دور الوكيل والاصيل !
Gazaal Adnan : أحسنت وأحسن الله إليك تحليل اكثر من رائع اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه ...
الموضوع :
طوفان الأقصى وظهور المهدي عليه السلام
أبو رغيف : يذكرني عنوان المقال بحادثة يوم الخندق عندما عبر بعض المشركين الخندق يتزعمهم الفارس الذي لا ند له ...
الموضوع :
الاساطيل الامريكية تهدد وتتوعد ونحن نردد ، هل من مُنازِل…..!؟ *
فيسبوك