قرآن الأربعين..!

الشيخ الدكتور حيدر الشمري ||

إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

بهذه الكلمات الخالدة أنهى النبي محمد صلى الله عليه وآله خطبة في حجة الوداع معلناً عن تلك العلاقة الأبدية بين القرآن وبين أهل البيت عليهم السلام.

من المظاهر التي شدنتي في زيارة الأربعين علاقة زوار ابي عبد الله الحسين عليه السلام بالقرآن الكريم فبعضهم يتباحث مع صاحبه عن معنى هذه الآية، وبعضهم يتساءل عن معنى آية أخرى، وبعضهم يستشهد بآية على كلامه، والبعض الآخر يقرأ آيات يحفظها فيجعلها ورده في هذا الطريق الطويل.

واجمل ما رأيت رجل يسير إلى كربلاء بدون تعب أو ملل كتلك الفراشة التي تطير بسرعة باتجاه الضوء، يلبس على رأسه قبعة في مقدمتها مصباح يعمل على البطارية فتنير له ليستطيع قراءة القرآن فينير له دربه في الحياة، وهو يعلم أن الحياة بدون الحسين عدم وأن الحسين والقرآن لا يفترقان...