أرقام من الأربعينية..!

سعيد ياسين موسى ||

هذه الارقام تقديرية من انطلاق المسير قبل 10 كم إلى مركز كربلاء.

لو معدل الخطوات للفرد الواحد يساوي 0.8 متر بمعنى 8000 خطوة للفرد الواحد لو افترضنا وحسب ارقام احتساب عدد الزائرين 22 مليون زائر هنا نكون أمام 176,000,000,000 مليار خطوة نحو مركز المدينة.

هنا وضمن ال 10 كم لو كل زائر تناول 10 لتر ماء نكون أمام

220,000,000 مليون لتر ماء فقط للشرب عدا مياه الخدمات الصحية.

ولو تناول الزائر 2 كلغم طعام سنكون أمام 44,000,000 كغم أي 44000 طن .

أما من حيث النفايات لو كان الزائر الواحد يرمي 1 كغم هنا نكون أمام 22،000،000 مليون كغم أي 22،000 الف طن.

ولو احتسبنا لكل 100 زائر يخدمهم 1 فرد خادم من كل الجهات الخدمية الشعبية والرسمية سنكون أمام 220.000 فرد يقدمون الخدمات المختلفة.

اما عملية النقل والخدمات غير المنظورة اتركها لكم أيها الكرام.

شكرا لكل من قدم الخدمة لزوار أربعينية مولاي أبا عبد الله الحسين عليه السلام زادكم الله تعالى من نعمائه في تقديم هذه الملحمة الإنسانية العظيمة وتقبل الله منكم ورزقكم بركاته ماديا ومعنويا ورزقكم شفاعة الحسين عليه السلام.