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اهم ميزة في فلسفة الاربعين..!


 

د وسام عزيز ||

 

هو تجسد الاثار المجتمعية لقول الامام  علي بن ابي طالب عليه السلام

(من جاد ساد)

فهذه الخدمة المباركة لزوار ابي الاحرار عليه السلام

التي ترى على محيا وجوه خدامها   الابتسامة وتتصدر ثقافة البذل كل مفاصلها

ماهي الا دورة مجانية للتنمية الحسينية البشرية والتي تقيمها مدرسة عاشوراء للاسلام المحمدي الاصيل والتي يحاضر بها سيد الشهداء وانصاره

وتكتب محضر حسناتها سيدة نساء العالمين وترافق المتدربات بها عفة مولاتي زينب عليها السلام ويسجل الحضور فيها حبيب بن مظاهر

هذه الخدمة وهذه الالفة والمودة هي بشائر تهيئة النفس الحسينية  لضيف الحسين القادم  والذي سيكون مشروعة الثار لدماء جده سيد الشهداء

كل مالدينا من الحسين نعم  فالحشد من الحسين والمقاومة من الحسين والشجاعة والمجابهة لصدام كانت من الحسين

وجود الولي القائد والمرجعية الرشيدة ببركة منهج الامام الحسين ع

هذه الزيارة الاربعينية وكما سماها الامام القائد مؤتمر عالمي اسلامي مهم

ولذا قيل عنها  انها من علامات المؤمن

منهج الاربعين  هو ميدان لجهاد التبيين وميدان لتوطيد العلاقات الطيبة بين البلدان الاسلامية

وغيرها

ميدان لتثبيت الثورة على الطغيان والجبروت

فالحسين يريدنا مثله ثائرون على بصيرة من امرنا نشخص الاعداء جيدا ولانجامل في وقت الحسم

انما الانسان كلمة

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