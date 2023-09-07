المقالات

السارق المفاوض..!


عقيل الطائي ||
.
لم يطرق مسامعنا يوم ما بان سارق المال العام للدولة يتفاوض مع الحكومة او القضاء
الا في العراق..

من اين اتت هذه الجرأة التي يمتلكها السارق ليفاوض الدولة والحكومة لارجاع قسم من سرقه المال العام؟
النخب تسرق والسياسة تحمي وتساوم والشعب يعاني ويناشد والاعلام يناور
والحكومة ترواغ واللص يفاوض..
كيف وصلنا الى هذا الحال ليشكل السراق النخبوين منظومة او ادارة عامة او هيئة ليتمكن اعضائها من النهب والسلب في ظل تسويات وغياب العقوبات !!!
جميع الحكومات شكلت هيئات او لجان لمكافحة الفساد والسراق لكن النتائج اما تصفيات سياسية او ابتزاز او ذر الرماد في عيون الشعب او المواطن العادي.
اموالا سائبة بلا رقابة وان كانت هنالك رقابة تتعرض للضغط السياسي .
التسويات والتخريجات القانونية تمنح السارق مساحة كبيرة للافلات من العقوبة او المحاسبة ، ومنحت السارق الجرأة ليتفاوض مع القانون !!
واستخدام الدبلوماسية من قبل السراق للهروب من العقوبة والاحتفاظ بجزء من ما سرقه.
استخدام التخدير والتسويف والوعيد من قبل الحكومات ماهو الا هروب للامام .
سرقات وتحايل وصفقات حيرت الانس والجن.
طارئين تحولو الى مافيات
سياسية لنهب اموال البلاد.
ثروات العراق في مهب الريح..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السارق المفاوض..!
إلى المنتظرين على هدى المرجعية…
الحسين هوية وطن..
زيارة الاربعين..قراءة من منظور الدبلوماسية العامة
الزائرون يشيدون ثكنات اليماني والخراساني في زيارة الأربعين
رسالة من كربلاء إلى الاقصى
الثورة الحسينية في الذكرى الاربعينية
يقبل الافتراء على غيره ويرفضها لنفسه
الاربعين والبناء السياسي للفرد
الإمام الحسين .ع. الذبح العظيم الكريم يستقبل ملايين من الزائرين..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
احمد محمد الصاوي : شكرا لكم ...
الموضوع :
اشارات قرآنية عن معارف الصحيفة السجادية للمؤلف الحسون (ح 1)
Salam Albader : لا تسلمون لحيه العراق للبنك الدولي كما فعلت مصر، البنك الدولي له اطماع خاصه بالدول الاستعماريه والمنظمات ...
الموضوع :
المالية تناقش مع البنك الدولي اولويات التنمية ودعم البرنامج الحكومي
سالم البدر : تحياتي د. جواد الهنداوي نعم كلامك حقيقي، الاصل ليس ان العراق لايملك المقومات او المشاريع العملاقه المزعمه ...
الموضوع :
مالذي يمنع العراق من الانضمام الى منظمة شنغهاي و منظمة بريكس؟!
أيوب الموسوي : استفسار حول عشائر ال مغشغش كيف تقول من عائله علويه هاشميه ومن ثمّ تقول هم شيوخ وليس ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
ابو صادق : لماذا لا ننظم الى منظمة بركس والتخلص من هيمنة الدولار اللعينه ...
الموضوع :
الأصابع الأميركية في تعميق المشاكل الاقتصادية العراقية
Salam Albader : سؤال شيخنا العزيز هل من الممكن ان يكون ملك الاردن هو السفياني، لانه منتصرا ومواليا للعالم الغربي، ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا ستكون احداث السفياني في اخر مرحلة من مسار استعداد الامة؟
حسن جوهر : انه السيد المهزب التقي خادم الإمام الحسين واهل البيت رحمه الله ...
الموضوع :
امام جامع براثا ينعى احد خطباء المنبر الحسيني السيد جلال الدين الموسوي الذي وافته المنية اثر حادث سير
زيد : عنوان المقال يتحدث عن ما يحدث في غرب العراق لكن محتوى المقال خال من اي معلومات او ...
الموضوع :
حديث الثلاثاء: ما الذي يحدث في غرب العراق؟!
AHMED MOHAMMED JIHAD : مع الاسف لا رادع ولا موقف ولا اجراء من قبل الحكومة والوزارات والسفارات سرقات بالجملة تم سرقة ...
الموضوع :
أخطار السرقات العلمية والتزوير في الاطاريح والبحوث!.... أ. د. محمد الربيعي*بروفيسور في جامعة دبلن
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
فيسبوك