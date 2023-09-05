المقالات

شرق سوريا وصراع المصالح


 

د. حيدر سلمان ||

 

مايحدث مؤخرا من مواجهات مسلحة بين "قسد" الكردية والعشائر العربية في دير الزور تزداد حدة وشدة، تغذيه المصالح واسباب قومية عربية كردية والطرفين يتهم احدهم الاخر بدعم الخارجي ودعم دمشق والقوات الأمريكية المنتشرة تتفرج على افلام لن تفوتها، و وسط الفوضى نساء مغربيات داعشيات من مخيم الهول الذي تسيطر عليه قسد يتمكنون من الهروب نحو ادلب بمعونة مهربين.

المشهد في شمال وشرق سوريا لمن يسئل

🔹قسد تحارب تركيا والعشائر العربية، ومقاتلين الpkk المتمركزين في قنديل شمال العراق ترسل لهم تعزيزات ومقاتلين، مرة تتهم دمشق بدعم العشائر العربية وتغذية الصراع ومرة تنادي دمشق.

🔹اما العشائر العربية فقد اعلنت عشائر تركمان شمال سوريا مساندتها لهم وارسال مقاتلين، وتعزيزات، وهي تقاتل قسد المدعومة امريكيا، وجزء منها مع تركيا واخر يقول سوريا واحدة ويهاجم جيشها ويتهمها بعدة اتهامات.

🔹تركيا تعلن انها ضد قسد وتهدد بالاجتياح كما تهدد الجيش السوري وتهاجمه، ولكنها مع الحليف الأمريكي الذي يمرر كل شيء لقسد كما يمرر النفط السوري الذي تتاجر به قسد عبر اراضيها.

🔹القوات الأمريكية المنتشرة في شرق الفرات بقواعدها تعلن مساندتها لقسد ولكنها تقف متفرجة  ولايهمها الا استمرار تهريب النفط السوري وتغذية هذه الصراعات وتعزيز وجودها.

🔹دمشق من جهة وغالبية الشعب السوري في الاراضي السورية غرب الفرات يقفون متفرجين، والشعب يتضور جوعا تحت حصار امريكي يشتد يوميا ومقدراته وثرواته تنهب من المتقاتلين والمدعومين من امريكا وتركيا في شرقها المنعزل عنها، والاطراف المتقاتلة جميعها تتهمها انها السبب.

نصيحة اعرف انها لن تصل

🔸على عشائر العراق العربية القريبة من نظرائهم في سوريا كما على كرد العراق القريبين من نظرائهم من قسد في سوريا ترك التدخل لكل قريب منه فهذا مستنقع لانهاية له.

#المستنقع_السوري

#دير_الزور

#قسد

#دمشق

#انقرة

#واشنطن

 

 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شرق سوريا وصراع المصالح
الربط السككي بصرة ـ شلمجةـ الأهمية والأسباب..!
الإصلاح لايعني تراجع التدين..!
ما حكم إنكار الأحكام الشرعية؟
جنة كربلاء...تستقبل ملايين من الأفئدة التي تهوي إليها...
طريق بغداد كربلاء الجديد يكسر أنوف الدواعش !
الولاء بين الشخصنة والموضوعية
العراق ، دولة ام دول !
ثقافة البغضاء والكراهية...
من جرف النصر لكربلاء الظفر ..طريقك آمن يزاير 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
احمد محمد الصاوي : شكرا لكم ...
الموضوع :
اشارات قرآنية عن معارف الصحيفة السجادية للمؤلف الحسون (ح 1)
Salam Albader : لا تسلمون لحيه العراق للبنك الدولي كما فعلت مصر، البنك الدولي له اطماع خاصه بالدول الاستعماريه والمنظمات ...
الموضوع :
المالية تناقش مع البنك الدولي اولويات التنمية ودعم البرنامج الحكومي
سالم البدر : تحياتي د. جواد الهنداوي نعم كلامك حقيقي، الاصل ليس ان العراق لايملك المقومات او المشاريع العملاقه المزعمه ...
الموضوع :
مالذي يمنع العراق من الانضمام الى منظمة شنغهاي و منظمة بريكس؟!
أيوب الموسوي : استفسار حول عشائر ال مغشغش كيف تقول من عائله علويه هاشميه ومن ثمّ تقول هم شيوخ وليس ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
ابو صادق : لماذا لا ننظم الى منظمة بركس والتخلص من هيمنة الدولار اللعينه ...
الموضوع :
الأصابع الأميركية في تعميق المشاكل الاقتصادية العراقية
Salam Albader : سؤال شيخنا العزيز هل من الممكن ان يكون ملك الاردن هو السفياني، لانه منتصرا ومواليا للعالم الغربي، ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا ستكون احداث السفياني في اخر مرحلة من مسار استعداد الامة؟
حسن جوهر : انه السيد المهزب التقي خادم الإمام الحسين واهل البيت رحمه الله ...
الموضوع :
امام جامع براثا ينعى احد خطباء المنبر الحسيني السيد جلال الدين الموسوي الذي وافته المنية اثر حادث سير
زيد : عنوان المقال يتحدث عن ما يحدث في غرب العراق لكن محتوى المقال خال من اي معلومات او ...
الموضوع :
حديث الثلاثاء: ما الذي يحدث في غرب العراق؟!
AHMED MOHAMMED JIHAD : مع الاسف لا رادع ولا موقف ولا اجراء من قبل الحكومة والوزارات والسفارات سرقات بالجملة تم سرقة ...
الموضوع :
أخطار السرقات العلمية والتزوير في الاطاريح والبحوث!.... أ. د. محمد الربيعي*بروفيسور في جامعة دبلن
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
فيسبوك