المقالات

جرف النصر طريق لكربلاء بدماء الحشد المقدّس


لقاء الصالح ||

 

الجيش الأمريكي بكل إمكانياته كان يخشى دخول جرف الصخر حتى دخلها حشد الحسين وطهرها من الأنجاس ليجعلها جرفاً للنصر .

كانت جرف الصخر مقر لأستهداف الزوار وتفجير العبوات الناسفة اليوم وبعد تقديم الكثير من التضحيات من أبناء الحشد المقدّس مع قائدهم العظيم الحاج ابو مهدي المهندس ورفيقه الحاج قاسم سليماني والشهيد البطل مهدي خويدم الكناني والكثير من الشهداء الذين بذلوا مهجهم دون العراق وشعبهِ أضحت جرفًا للنصر على أعتى قوى الإرهاب الضلامية وأصبحت طريق مُؤَمن لزوار الحُسين عليه السلام .

اليوم وبعد تسع سنوات من إغلاق الطريق الرابط بين بغداد_كربلاء 

والذي يبدأ من اللطيفية _القامشلي

 إلى منطقة الخنافة_ الجمالية بإتجاه مرقد الإمام عون بن علي عليه السلام 

ثم إلى كربلاء المقدسة.

جرف النصر أصبحت أرضها طاهرة تماماً لإنها سُقيَت بدماء ورود ليس لها مثيل فأي عُطر ينافس عطر دماء الشهداء !؟

نتمنى أن يتأمل الزائرين والماريـّن بهذا الطريق مقدار الجُهد والتضحيات التي بُذلت لتحويله من طريق الموت الذي لا تستطيع حتى القوات الأمنية إنتشال الجثث منه إلى طريق لإحتضانهم ،

ونُطالب بوضع أعمدة لصور الشهداء على طول هذا الطريق ليعرف المارة من هم أصحاب الفضل بإفتتاحهِ .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جرف النصر طريق لكربلاء بدماء الحشد المقدّس
لا تخذل قومك..!
الجرف؛ بين "الصخر" و"النصر" حكاية موت وحياة..!
من كربلاء الحسين لا لثقافة الجندر
التفويض المسيحي بإعادة بناء المجتمعات البشرية.
الإعلام والنهضة الحسينية
الاجندة السوداء للخنجر والحلبوسي …؟
من وعي الزيارة الأربعينية..تربية الأطفال بين اليوم والأمس!!
الخباز لا يزور الحسين..! 
عندما يكون المقاوم  نائبا 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
احمد محمد الصاوي : شكرا لكم ...
الموضوع :
اشارات قرآنية عن معارف الصحيفة السجادية للمؤلف الحسون (ح 1)
Salam Albader : لا تسلمون لحيه العراق للبنك الدولي كما فعلت مصر، البنك الدولي له اطماع خاصه بالدول الاستعماريه والمنظمات ...
الموضوع :
المالية تناقش مع البنك الدولي اولويات التنمية ودعم البرنامج الحكومي
سالم البدر : تحياتي د. جواد الهنداوي نعم كلامك حقيقي، الاصل ليس ان العراق لايملك المقومات او المشاريع العملاقه المزعمه ...
الموضوع :
مالذي يمنع العراق من الانضمام الى منظمة شنغهاي و منظمة بريكس؟!
أيوب الموسوي : استفسار حول عشائر ال مغشغش كيف تقول من عائله علويه هاشميه ومن ثمّ تقول هم شيوخ وليس ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
ابو صادق : لماذا لا ننظم الى منظمة بركس والتخلص من هيمنة الدولار اللعينه ...
الموضوع :
الأصابع الأميركية في تعميق المشاكل الاقتصادية العراقية
Salam Albader : سؤال شيخنا العزيز هل من الممكن ان يكون ملك الاردن هو السفياني، لانه منتصرا ومواليا للعالم الغربي، ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا ستكون احداث السفياني في اخر مرحلة من مسار استعداد الامة؟
حسن جوهر : انه السيد المهزب التقي خادم الإمام الحسين واهل البيت رحمه الله ...
الموضوع :
امام جامع براثا ينعى احد خطباء المنبر الحسيني السيد جلال الدين الموسوي الذي وافته المنية اثر حادث سير
زيد : عنوان المقال يتحدث عن ما يحدث في غرب العراق لكن محتوى المقال خال من اي معلومات او ...
الموضوع :
حديث الثلاثاء: ما الذي يحدث في غرب العراق؟!
AHMED MOHAMMED JIHAD : مع الاسف لا رادع ولا موقف ولا اجراء من قبل الحكومة والوزارات والسفارات سرقات بالجملة تم سرقة ...
الموضوع :
أخطار السرقات العلمية والتزوير في الاطاريح والبحوث!.... أ. د. محمد الربيعي*بروفيسور في جامعة دبلن
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
فيسبوك