المقالات

التفويض المسيحي بإعادة بناء المجتمعات البشرية.


غيث العبيدي.||

 

متون التاريخ وبطون الكتب تخبرنا بظواهر  وشواهد غريبة لم تقع الا على مجموعة معينة من البشر تحديدا في ماتلا الدولة الاسلامية وليومنا هذا.

بالاخص بعد الفتوحات الجنسية للمسلمين، وعذرا ان اسميتها كذلك واننا فعلا لنحسد الاجداد على  ما احدثوه من انقلاب جنسي انذاك.

ويعد هذا العصر مقحط جنسيا قياسا بالذورة الجنسية في عصر مايسمى خلفاء الامة الاسلامية.

انها الحقيقة ومن يقول غير ذلك فهو أما

مجامل تحول تدريجيا لمنافق، أو انتهازي ووصولي يسعي لمنفعة شخصية معينة أو

قد يكون جبان طغى جبنه خجله و لايستطيع قول الحقيقه.

لأنها عبارة عن حروب لنهب العباد والبلاد والاتيان بالشقراوات وذات العيون الملونه من البلدان التي تقع تحت قبضتهم كجواري لمتعة السلاطين انذاك.

عموما هدا ليس موضوعنا الى ان يشاء الله ان نكتب فيه لبيان تفاصيلة.

لنعود من حيث بدأنا.

هذة الظاهرة هي ما تعرضت له تلك المجموعة من حروب مختلفة في حقب تاريخية مختلفة وفي اماكن مختلفة ومن امم مختلفة.

ومارافق تلك الحروب من قتل ، بطش،ترويع، تشريد، نزوح، واجلاء.

هذه المجموعة التي حدث ما حدث لها دون سواها من باقي الامم هم المسلمين العرب.

قد يتسائل احدكم ليقول، يبدوا انك تشرعن تلك الحروب التي حصلت لهم عبر اشارتك للفتوحات الاسلامية ؟

جوابي هو لاتسبقوا احداث المقال واسمعوا مايلي.

من المتعذر تفسير تلك الهجمة التي وقعت علي العرب دون سواهم تفسيرا موضوعيا أو هو اتفاق مكتوب على الظلم بدون سبب.

ومن المرجح ان له اسبابه الموضوعية لتتفق جميع تلك الامم على نفس الاسلوب ونفس السلوك مع الاخذ بنظر الاعتبار تغير الازمنه والامكنة وتطور الزمن.

واليكم بعضا منها.

• في العقيدة الامريكية ايمان تام ومطلق بأن اليهود شعب الله المختار وقد وهبهم الله الارض المقدسة ولهذا فان الله يبارك من يباركهم ويلعن من يكرهمم.

• استطلاع قامت به بانكلوفتش سنة 1984 تبين ان نسبة كبيرة من سكان امريكا يؤمنون بما في الكتاب المقدس ان الارض تدمر بالنار، وهذا يعني ان الامريكيون من سيقيمون بذلك.

• استطلاع لصحيفة نيويورك تايمز سنة 1985 تبين ان نصف الامريكيون لا يؤمنون بالمباحثات وان واقعة ارمجيدون قادمة لامحالة لذلك يجب ان يجتمعوا الاشرار( العرب) حولها للابادة مما قد يسهل خروج المسيح.

• بعض المبشرين بهكذا عقيدة يمتلكون قنوات فضائية ولديهم اكثر من 1300 موظف و700 نادي ولديهم محطات ارسال في 60 دولة ويستمع لهم ملايين الامريكين باصغاء تام ويؤمنون بكل نشاطاتهم.

• يوجد في الولايات المتحدة اكثر من 200 مدرسه وجامعة ومعهد ويرتادونها الالاف الطلبه المؤمنين بهكذا افكار مثل

معهد مودي الانجيلي

كلية شيكاغوا الانجيلية

والمعهد الانجيلي في لوس انجلوس

• اضافة للكثير من التصريحات لمسؤلين بارزين في السياسة الامريكية يدعون فيها لهكذا عقيدة ومثل ذلك ماقالة وليم مارتن استاذ الديانة بجامعة رايس ان المسيحيين لديهم تفويض من الله بأعادة بناء المجتمعات البشرية.

• اقتناع الامريكيين ان الكتاب المقدس يقدم لهم مخطط كامل لشكل المجتمع العالمي الجديد لذلك يعتقدون بانه يخبرهم بأن المسلمين العرب اشرار يجب ان تتم ابادتهم علي ايديهم.

هذه الظاهرة الغريبة تبين ان المجتمعات الغربيه وبالاخص الامربكيه منها هي من اكثر المجتمعات قبولا لما يسمع او يوجه اليه .

وهدا يعني ان عقولهم عبارة عن اوعية تفريغ لكل ماهو شاذ في هذا العالم.

من فكر عنهم وقادهم لما اصبحوا عليه الان

اما موسسة حادة الذكاء أو انهم فعلا مجتمع متطرف.

 

وبكيف الله.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جرف النصر طريق لكربلاء بدماء الحشد المقدّس
لا تخذل قومك..!
الجرف؛ بين "الصخر" و"النصر" حكاية موت وحياة..!
من كربلاء الحسين لا لثقافة الجندر
التفويض المسيحي بإعادة بناء المجتمعات البشرية.
الإعلام والنهضة الحسينية
الاجندة السوداء للخنجر والحلبوسي …؟
من وعي الزيارة الأربعينية..تربية الأطفال بين اليوم والأمس!!
الخباز لا يزور الحسين..! 
عندما يكون المقاوم  نائبا 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
احمد محمد الصاوي : شكرا لكم ...
الموضوع :
اشارات قرآنية عن معارف الصحيفة السجادية للمؤلف الحسون (ح 1)
Salam Albader : لا تسلمون لحيه العراق للبنك الدولي كما فعلت مصر، البنك الدولي له اطماع خاصه بالدول الاستعماريه والمنظمات ...
الموضوع :
المالية تناقش مع البنك الدولي اولويات التنمية ودعم البرنامج الحكومي
سالم البدر : تحياتي د. جواد الهنداوي نعم كلامك حقيقي، الاصل ليس ان العراق لايملك المقومات او المشاريع العملاقه المزعمه ...
الموضوع :
مالذي يمنع العراق من الانضمام الى منظمة شنغهاي و منظمة بريكس؟!
أيوب الموسوي : استفسار حول عشائر ال مغشغش كيف تقول من عائله علويه هاشميه ومن ثمّ تقول هم شيوخ وليس ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
ابو صادق : لماذا لا ننظم الى منظمة بركس والتخلص من هيمنة الدولار اللعينه ...
الموضوع :
الأصابع الأميركية في تعميق المشاكل الاقتصادية العراقية
Salam Albader : سؤال شيخنا العزيز هل من الممكن ان يكون ملك الاردن هو السفياني، لانه منتصرا ومواليا للعالم الغربي، ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا ستكون احداث السفياني في اخر مرحلة من مسار استعداد الامة؟
حسن جوهر : انه السيد المهزب التقي خادم الإمام الحسين واهل البيت رحمه الله ...
الموضوع :
امام جامع براثا ينعى احد خطباء المنبر الحسيني السيد جلال الدين الموسوي الذي وافته المنية اثر حادث سير
زيد : عنوان المقال يتحدث عن ما يحدث في غرب العراق لكن محتوى المقال خال من اي معلومات او ...
الموضوع :
حديث الثلاثاء: ما الذي يحدث في غرب العراق؟!
AHMED MOHAMMED JIHAD : مع الاسف لا رادع ولا موقف ولا اجراء من قبل الحكومة والوزارات والسفارات سرقات بالجملة تم سرقة ...
الموضوع :
أخطار السرقات العلمية والتزوير في الاطاريح والبحوث!.... أ. د. محمد الربيعي*بروفيسور في جامعة دبلن
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
فيسبوك