المقالات

عاجل جدا وخطير..كركوك ولعبة المخابرات الدولية ..!

32 2023-09-04

عباس الزيدي ||

 

 خبير الاستراتيجي 

 

تناولنا في الايام الماضية ان استثمار ملف الاكراد  في المنطقة  سيكون من اولويات الاهتمام الامريكي في الايام المقبلة بعدما تعرضنا بالتحليل لما حصل  في دير الزور بين المقاومة السورية وقسد ومآلاتها  

وجائت ازمة كركوك فيما بعد لتوكد ذلك •

كركوك لعبة النار التي تجعل من العراق يقف مابين التقسيم  ( مشروع بايدن ) والحرب الاهلية وتنفتح عليه كل خيارات السوء 

اولا _  ظاهر الازمة بدأت بقصية  تسليم العمليات ودخول البارتي واستبدال المحافظ والانتخابات و اعتراض العرب وقطع طريق كركوك _ اربيل _وذهاب وفد يمثل القائد العام للقوات المسلحة 

ومن ثم التوتر والتصعيد أدت  الى حظر التجوال ومن ثم تدخل المحكمة الاتحادية وصدور امرها الولائي لامتصاص ردود الافعال لغرض التهدئة ولازالت الازمة قائمة 

ثانيا _ باطن الازمة ......     

على ضوء المعطيات  الخاصة بكل الأطراف الداخلية والخارحية ومواقفها ومشاريعها  من العراق  وحكومة السيد السوداني ( سلبا وايجابا )  يأتي تشكيل مايقارب 28 لواء  جديد  لمسعود البرزاني وبدعم وتدريب امريكي لقوات  (البيشمركة ) التي لا تاتمر باوامر القائد  العام للقوات المسلحة وان هذه الالوية من اقليم وقومية محسوبة العدد  اغلبهم بين موظف  متقاعد اوفي البيشمركة  يتقاضون رواتبهم من الحكومة الاتحادية •

السؤال هنا _ من اين ياتي مسعو بتلك الاعداد ( 28 لواء ) 

◇ هل من اكراد وعرب سوريا الذين  تتجاوز اعدادهم 300 الف تم منحهم الجنسية الاربيلية و منحت لهم البطاقة  التموينية ..؟؟

◇ ام من االتنظيمات  الكردية الايرانية الارهابية  مثل الكوملة وحدك والحيات وخبات وجماعة الدعوة والاصلاح وزمرة متافقي خلق ...؟؟؟ 

◇ ام سيفتح باب التطوع  لكل شذاذ الافاق من المتقاعدين  في اجهزة  الاستخبارات العالمية وتاسيس جيش من المرتزقة لخصخصة عسكرتارية جديدة علما ان مسعود يملك كثير من المليارات التي تؤهلة للتعبئة والحروب •

2_ ان  مايحصل يثير الشكوك حول صفقة مشتركة بين مسعود وتركيا  وأطراف عراقية اخرى لاخراج عناصر pkk من الشمال سيما وان ماحصل يتزامن مع زيارة الرئيس التركي للعراق وهذا يعني  خسارة الايزيدين والمسيحين والعرب وخسارة سنجار  لان كل من مسعود  البرزاني وتركيا اعينهم على سنجار ذات الاهمية الاقتصادية القصوى في المشاريع العالمية 

3_  ان عزل الحشد او تحييده في الفترة القادمة ياتي من ضمن الاهداف بعد انتشار الاكراد وغلقهم للحدود 4_ لماذا كركوك ..؟؟؟

هل لاهميتها النفطية  ام لانها ذات تعددية ديمغرافية  

ام لتداخلها مع ديالى وصلاح الدين وارتباطها  مع الموصل بل ومع الانبار  وبالتالي حصول اربيل   وحلفائها على مايلي .... 

1_ ارض تماس  لمعركة برية تقودها امريكا وحلفائها ضد الجمهورية  الاسلامية  الايرانية  لانها عاجزة عن القيام بذلك في مناطق جنوب العراق او عن طريق  الخليج الفارسي لكي تتجنب الخسائر هي وحلفائهامن دول الخليج  

2_  ضمان  اربيل لاحقا  سحق منافسيها خصوصا في السليمانية 

3_  نجاح مشروع اربيل الانفصالي ومن ثم التقسيمي  

4_ من خلال تلك القوة (28 لواء ) يضاف اليها من قوات سابقة  تصبح قادرة على حروب  الوكالة بالضد في اي جغرافيا مع حرصها على  رفع قدراتها لمواجهة  الحكومة الاتحادية  في بغداد ومواجهة القوات الامنية  والحشد الشعبي وعلى اقل تقدير حين يطلب منها  مشغلوها  ذلك للمشاغلة حال حدوث حرب في المنطقة  متوقعة  لاطراف عالمية خصوصا في  سوريا 

5_ نجاح الحلف الثلاثي  ( الامريكي التركي مع مسعود ) في تصفية اكراد تركيا وتحويل جميع اكراد المنطقة  بالضد من العراق  وايران 

6_ اذا نجح الامر وتمددت اربيل فان  بغداد ومدن الجنوب سوف يصبحان خارج اي مشروع اقتصادي سواء طريق الحرير او مشروع الشام  

7_ اذا احكمت اربيل سيطرتها  وفرضت قوتها  ماذا يبقى للعراق من منافذ بعد غلق امريكا للحدود السورية والاردنية هل تفتح لنا السعودية مثلا  ابوابها ام تساومنا على ارض السماوة والحال ينطبق  على الكويت ومنافذها وزحفها المستمر على البصرة  •

8_ السؤال الاهم ماهي النتائج  المترتبة على بلدان محمر المقاومة حال نجاح  ما تقدم 

9_ماذا نتوقع من موقف  لايران او مايحصل من مواقف  صلبة متقابلة امريكية  كانت او روسية على ارض العراق بسبب الهوس الانفصالي او المشاريع المتقاطعة  بين المعسكرات العالمية 

ثالثا _ حجم الخسائر ...

صحيح ان الموضوع يتعلق  بما يحصل من صدام  حول النظام العالمي والهيمنة  الأمريكية  لكته مرتبط  بقوة قي العراق لانه المتضرر  الاكبر علما ان للعراق وفي هذه الظروف وغيرها  القدرة على إفشال تلك المشاريع وقلب المعادلات

رابعا _ ان قراءة سريعة للاحداث يحتم علينا مجابهة  السيناريو الواضح وإنهاء تلك الازمة وجعل جميع الأطراف العراقية  على بينة من امرهم والقاء الحجة عليهم  مع تورط اليعض منهم في سياق ذلك المشروع •

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صدام مجرم وضحاياه وذويهم ما يزالون احياء.
عاجل جدا وخطير..كركوك ولعبة المخابرات الدولية ..!
عندما يطعن خنجرا أهله..!
الاربعينية؛ تضاهرة ثورية عالمية تتبلور لدعم النظام العادل العالمي الجديد.
الفرق بين الكرم والعطاء..من دروس الاربعين 
كنت مع النبي بالعالم الازلي..!
الزيارة الاربعينية بعيون تخصصية. !
الهزيمة ثلثين المراجل!!!
لولا هؤلاء لما زرتم كربلاء..! 
السقوط المرتقب
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
احمد محمد الصاوي : شكرا لكم ...
الموضوع :
اشارات قرآنية عن معارف الصحيفة السجادية للمؤلف الحسون (ح 1)
Salam Albader : لا تسلمون لحيه العراق للبنك الدولي كما فعلت مصر، البنك الدولي له اطماع خاصه بالدول الاستعماريه والمنظمات ...
الموضوع :
المالية تناقش مع البنك الدولي اولويات التنمية ودعم البرنامج الحكومي
سالم البدر : تحياتي د. جواد الهنداوي نعم كلامك حقيقي، الاصل ليس ان العراق لايملك المقومات او المشاريع العملاقه المزعمه ...
الموضوع :
مالذي يمنع العراق من الانضمام الى منظمة شنغهاي و منظمة بريكس؟!
أيوب الموسوي : استفسار حول عشائر ال مغشغش كيف تقول من عائله علويه هاشميه ومن ثمّ تقول هم شيوخ وليس ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
ابو صادق : لماذا لا ننظم الى منظمة بركس والتخلص من هيمنة الدولار اللعينه ...
الموضوع :
الأصابع الأميركية في تعميق المشاكل الاقتصادية العراقية
Salam Albader : سؤال شيخنا العزيز هل من الممكن ان يكون ملك الاردن هو السفياني، لانه منتصرا ومواليا للعالم الغربي، ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا ستكون احداث السفياني في اخر مرحلة من مسار استعداد الامة؟
حسن جوهر : انه السيد المهزب التقي خادم الإمام الحسين واهل البيت رحمه الله ...
الموضوع :
امام جامع براثا ينعى احد خطباء المنبر الحسيني السيد جلال الدين الموسوي الذي وافته المنية اثر حادث سير
زيد : عنوان المقال يتحدث عن ما يحدث في غرب العراق لكن محتوى المقال خال من اي معلومات او ...
الموضوع :
حديث الثلاثاء: ما الذي يحدث في غرب العراق؟!
AHMED MOHAMMED JIHAD : مع الاسف لا رادع ولا موقف ولا اجراء من قبل الحكومة والوزارات والسفارات سرقات بالجملة تم سرقة ...
الموضوع :
أخطار السرقات العلمية والتزوير في الاطاريح والبحوث!.... أ. د. محمد الربيعي*بروفيسور في جامعة دبلن
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
فيسبوك