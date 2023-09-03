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مسيرات الأربعين: قوة للإسلام والحقيق


 

سلام الطيار ||

 

تُعدّ مسيرات "الأربعين" واحدة من أكبر التجمعات الدينية في العالم، حيث يتجمع الملايين من الزوار في كربلاء لإحياء ذكرى الإمام الحسين (ع) وأصحابه الأبرار. إن هذه المسيرات تحمل في طياتها رمزية عظيمة للإسلام والحقيقة.

*الدور الكبير للمسيرات في دعم الإسلام:*

تعكس مسيرات "الأربعين" روح الإيمان والتضحية التي تشتهر بها الشعائر الإسلامية. إن اندفاع الملايين من الزوار من مختلف أنحاء العالم إلى كربلاء يظهر وحدة المسلمين واستعدادهم للتضحية من أجل الحق والعدالة. هذا يشكل رسالة قوية للعالم بأن الإسلام يدعو إلى السلام والعدالة.

*دعم لجبهة المقاومة الإسلامية:*

تأتي مسيرات "الأربعين" كدعم قوي لجبهة المقاومة الإسلامية في مواجهة التحديات والظروف الصعبة. إن تضحية المسلمين واحتشادهم في هذا الحدث الكبير يمثل دعمًا قويًا للقضايا التي تدافع عنها هذه الجبهة وتلقي الضوء على القضايا الإنسانية والاجتماعية.

*الدروس للعالم:*

تقدم مسيرات "الأربعين" دروسًا قيمة للعالم بأسره. إنها تظهر قوة الإيمان والوحدة في وجه التحديات وتشجع على التضحية من أجل القضايا العادلة. يجب أن يأخذ الأحرار في العالم كافة هذه الدروس ويسعوا لتعزيز السلام والعدالة في مجتمعاتهم.

باختصار، مسيرات "الأربعين" تمثل قوة الإسلام والحقيقة وتلهم العالم بالتضحية والشهادة. إنها تظهر قدرة الإنسان على تحقيق التغيير والدعوة إلى العدالة والسلام.

 

 

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