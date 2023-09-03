المقالات

قلم مالح..مجتمع الأربعينية..!


حسن الربيعي ||

 

مساكم الله بالخير..

ما يحدث داخل مسيرة الزيارة الأربعينية تعجز العقول عن إدراكه وتفسيره، لوجود قوة أكبر من القدرات الطبيعية للإنسان تتكفل بتنظيم هذه المسيرة وتنميتها وتوسيعها، متمثلة باللطف الإلهي، ورعاية صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عليه السلام، وكل زائر ومشارك ينهل من هذا اللطف، والرعاية بحسب استحقاقه وسعيه.

وفي السنوات الأخيرة بدأت ملامح مجتمع الأربعينية تنمو وتظهر بوضوح، ورغم التفاوت الثقافي بين الأفراد ومجتمعاتهم الطبيعية التي يعيشون فيها، إلا أن القيم الإسلامية والعادات والتقاليد تتقارب وتندمج عند دخول الزائر في مجتمع الأربعينية، وتظهر صفات مشتركة كالتعايش السلمي والانسجام المجتمعي والتخادم والتواضع والمحبة، وبناء العلاقات بيسر ووئام، ولا يضر هذه المسيرة وجود بعض الشاذين عن قاعدتها، الساعين لتعكير صفو الحياة داخل مجتمع الأربعينية، وهؤلاء يضرون أنفسهم قبل غيرهم، مع ذلك لابد من إيجاد علاج لهذه الحالات والأشخاص الذين يضايقهم وجود الزائرين من دول أُخرى ، وخصوصاً إخواننا وأحباءنا من زوار الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذين يضيفون نكهة خاصة للزيارة، فأغلب الزوار الإيرانيين يحملون سمات روحية تعزز روحانية مجتمع الأربعينية، ويمكننا أن نعد المتضايقين مرضى أو متوهمين أو مغرر بهم، ونعمل على معالجتهم وتربيتهم بما يؤهلهم للإندماج مع هذه الظاهرة الإلهية، فهؤلاء اما متأثرين بنظام التفاهات ويحبون الظهور (الطشة)، أو متأثرين بأفكار شاذة يسوقها الأعداء والاستكبار العالمي، أو جهلة

 لا يعرفون ما الذي تعنيه هذه الزيارة وماذا يعني أن نسهم بتوسيعها، ليفرح بها المحب، ويتألم منها المبغض. فهذه الزيارة كسفينة نبي الله نوح عليه السلام، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، فكيف سيكون حال من حاربها وضايق زوار الامام الحسين عليه السلام، ألم يقرؤا التاريخ البعيد منه والقريب، وآخره ما حصل مع النظام العفلقي الصدامي، هذا النظام حارب زوار الإمام الحسين عليه السلام بوسائله الإجرامية التعسفية ومارس الظلم والجور بحقهم، لكن نهايته كانت السقوط والخذلان، اما الزيارة فهي تتوسع وتتطور على الدوام، (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ).

في (مجتمع الأربعينية) الإمام الحسين يجمعنا ويوحدنا، والإمام المهدي يقودنا ويوجهنا، وليكن هذا إنموذجاً إسلامياً نقدمه للعالم؛ لبناء الإنسان الحضاري المجسِد للتعايش السلمي، والمحب للعدل والتسامح قولاً وفعلاً. ولنعمل على توسيعه جغرافياً، واستمراره على مدار السنة. والله الموفق والمعين.

السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اصحاب الحسين وأنصاره واتباعه وشيعته ومحبيه إلى يوم الدين.

 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قلم مالح..مجتمع الأربعينية..!
العراق بين القصور والقبور... 
هي أمة لا ينبغي لها إلا القيام..!
كركوك مثلث الاستقرار والانهيار !؟
بين لسان الافتراض و لسان الحال ..!
الخطباء والنهضة الحسينية..
من قصص المحرم .
من البرزخ نظرتهم..
قراءة في أحداث كركوك
الحُسين ثأر الله المؤجل…!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
احمد محمد الصاوي : شكرا لكم ...
الموضوع :
اشارات قرآنية عن معارف الصحيفة السجادية للمؤلف الحسون (ح 1)
Salam Albader : لا تسلمون لحيه العراق للبنك الدولي كما فعلت مصر، البنك الدولي له اطماع خاصه بالدول الاستعماريه والمنظمات ...
الموضوع :
المالية تناقش مع البنك الدولي اولويات التنمية ودعم البرنامج الحكومي
سالم البدر : تحياتي د. جواد الهنداوي نعم كلامك حقيقي، الاصل ليس ان العراق لايملك المقومات او المشاريع العملاقه المزعمه ...
الموضوع :
مالذي يمنع العراق من الانضمام الى منظمة شنغهاي و منظمة بريكس؟!
أيوب الموسوي : استفسار حول عشائر ال مغشغش كيف تقول من عائله علويه هاشميه ومن ثمّ تقول هم شيوخ وليس ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
ابو صادق : لماذا لا ننظم الى منظمة بركس والتخلص من هيمنة الدولار اللعينه ...
الموضوع :
الأصابع الأميركية في تعميق المشاكل الاقتصادية العراقية
Salam Albader : سؤال شيخنا العزيز هل من الممكن ان يكون ملك الاردن هو السفياني، لانه منتصرا ومواليا للعالم الغربي، ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا ستكون احداث السفياني في اخر مرحلة من مسار استعداد الامة؟
حسن جوهر : انه السيد المهزب التقي خادم الإمام الحسين واهل البيت رحمه الله ...
الموضوع :
امام جامع براثا ينعى احد خطباء المنبر الحسيني السيد جلال الدين الموسوي الذي وافته المنية اثر حادث سير
زيد : عنوان المقال يتحدث عن ما يحدث في غرب العراق لكن محتوى المقال خال من اي معلومات او ...
الموضوع :
حديث الثلاثاء: ما الذي يحدث في غرب العراق؟!
AHMED MOHAMMED JIHAD : مع الاسف لا رادع ولا موقف ولا اجراء من قبل الحكومة والوزارات والسفارات سرقات بالجملة تم سرقة ...
الموضوع :
أخطار السرقات العلمية والتزوير في الاطاريح والبحوث!.... أ. د. محمد الربيعي*بروفيسور في جامعة دبلن
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
فيسبوك