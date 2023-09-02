المقالات

( انما العبرة بالخواتيم )


 انما العبرة بالخواتيم..!

د. ظفر التميمي ||

السلام عليكم جميعا /

تقترب شعائر الزيارة الاربعينية من نهايتها بعد أيام قلائل في عراق الحسين  (عليه السلام ) ،حيث الحرارة في قلوب المومنين لا تنطفىء ، وحيث العدو الكامن لنا ما بين صفوفنا وهو الاخطر يترقب الزلة ، اما عدونا الذي نعرفه خارج الحدود ، فهو يمتلك من الوسائل ما يجعله ينظر بعين الاستهزاء للشعب العراقي لتمسكه بثوابته الدينية ولاحيائه شعائر مر  عليها اكثر من الف عام . فيا ترى ما هي الدروس المتوخاة من هذه الواقعة العظيمة التي ذكرت في بطون امهات الكتب واشارت اليها الرسالات السماوية بشكل غير مباشر ، وكيف لنا ان نجمع ما بين الاحداث الدينية وقرائتنا لها وفق العقيدة الاسلامية وعلى أساس منهج ال البيت ( عليهم السلام ) ، وما بين الوقائع السياسية التي تجري على الأرض ؟ وكيف ستكون الفائدة من كل ذلك ؟

ان اختيار ارض الرافدين لملحمة الطف انما هو تسلسل للأحداث العظيمة التي جرت على يد الانبياء والرسل والموجهة لعباده في ارشادهم لاتباع طريق الحق ونصرة المظلوم والضرب على يد الظالم ، فمنذ فجر الناريخ ودورة الاحداث والحياة تعيد نفسها تحت مسميات عدة وباوجه مختلفة ، ولان العراق هذه الارض التي بدا منها التاريخ وفيها سينتهي كما اقول دائما ، فهو الاجدر بحمل الرسالة الالهية  لتميز شعبه عن باقي الشعوب ، وان انتظار الامام المهدي ( عجل الله فرجه الشريف ) هو التكملة الطبيعية للاحداث من الناحية الدينية  ، وان الله جل في علاه سيختبرنا مرارا وتكرارا حتى يتبين له من الثابت على الحق ومن الذي يركن لحب الحياة والباطل ، فاول دروسنا هي ان لا تكون عباداتنا مجرد اداء روتيني ، بل ان تكون نابعة من القلب ، وان نبتعد عن النفاق في ولائنا لمنهج ال البيت ( عليهم السلام) ، فلو حدث اي طارىء لا سامح الله ، فمن سيقف مضحيا بكل ما يملك في سبيل الحق ، ام اننا سنرى البعث يولد من جديد في قلوب المنافقين ؟ 

ولمن يقول لماذا العراق بالتحديد ، فاجيب عليه بالقول ، ان ارض العراق شهدت اغلب القصص لانبياء كثر  وكانت رسالاتهم تمهيدا ليوم الوعد الالهي ، ولذا اقول لمن يتذمر مما يجري ، ويعتقد بان العراق قد اختار السير في طريق مختلف لاغلب دول العالم ، وان شعائر بيت ال النبوة هي دليل على التخلف الثقافي ، فليغادر العراق غير ماسوف عليه ، فهذه ارادة الله في الاختيار وليس من ارادات البشر .  

ان معظم الاحداث السياسية الجارية في العراق ترتبط باطار ديني ، وقد تم استغلال ذلك من قبل العدو لاظهار وجود حالة من التخلف والانغلاق يعيشها الشعب العراقي كل عام مع احداث عاشوراء  ،  في حين قد لا يعلم الكثيرون بان الغرب يمتلك مراكز ومؤسسات لصنع القرار قائمة في اعمالها على الفكر الصهيونى في قراءته للتوراة والانجيل المحرفين اصلا ، وبالتالي فان الفكر الصهيوني يدرك الخطورة في استعداء اهل العراق ، وهذه النقطة تحديدا تحتاج الى الكثير من الشرح الذي لن ادخل في تفاصيله هنا ، وربما في مقال آخر ابين للقارىء بعض التفاصيل . 

فيا اهل العراق ، ان على من ينادي بحب الحسين ( عليه السلام ) ان يكون صادقا ، وان هذه الجموع المليونية عليها ان تدرك الخطر القادم ، وان التعاون والتكاتف هو الطريق الامثل لمقاومة العدو ايا كان ، وان العبرة بالخواتيم ، فالعدو لا يهاب الكثرة ولكنه يهاب القوة النابعة من الايمان ، وعلى قادة العراق ، ان يحسنوا التعلم من منهج الحسين ( عليه السلام) ، فهو كان منفردا يبث الرعب في قلوب اعداء الله بايمانه ، وهم على كثرتهم كانوا خائفين ، اذا فالحذر كل الحذر من استغلال تلك الايام المهيبة في عدم التذكر والعبرة ، اننا بحاجة الى دمعة تنزل في سبيل الحسين ( عليه السلام) لتستقر في القلب وتذكرنا بان كل شيء يتغير وان لا ثابت في السياسة ولا حتى في الإيمان  .

ودمتم بخير  .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
( انما العبرة بالخواتيم )
بارزاني .. لغة الدم والفوضى مجددا
زيارة الأربعين هدية الإمام الحسين عليه السلام لأهل العراق
حوادث السير تحصدعشاق الحسين
روحي أم الخيام تفككت؟!
العقل العربي والعقل الفارسي والغربي
من يعيد احداث كركوك فليتمهل..!
الصادقون في زيارة الأربعين..
مولد النبي نحتفل ونفرح به كثير ونستعد للتغيير ...
الرمزية..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
احمد محمد الصاوي : شكرا لكم ...
الموضوع :
اشارات قرآنية عن معارف الصحيفة السجادية للمؤلف الحسون (ح 1)
Salam Albader : لا تسلمون لحيه العراق للبنك الدولي كما فعلت مصر، البنك الدولي له اطماع خاصه بالدول الاستعماريه والمنظمات ...
الموضوع :
المالية تناقش مع البنك الدولي اولويات التنمية ودعم البرنامج الحكومي
سالم البدر : تحياتي د. جواد الهنداوي نعم كلامك حقيقي، الاصل ليس ان العراق لايملك المقومات او المشاريع العملاقه المزعمه ...
الموضوع :
مالذي يمنع العراق من الانضمام الى منظمة شنغهاي و منظمة بريكس؟!
أيوب الموسوي : استفسار حول عشائر ال مغشغش كيف تقول من عائله علويه هاشميه ومن ثمّ تقول هم شيوخ وليس ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
ابو صادق : لماذا لا ننظم الى منظمة بركس والتخلص من هيمنة الدولار اللعينه ...
الموضوع :
الأصابع الأميركية في تعميق المشاكل الاقتصادية العراقية
Salam Albader : سؤال شيخنا العزيز هل من الممكن ان يكون ملك الاردن هو السفياني، لانه منتصرا ومواليا للعالم الغربي، ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا ستكون احداث السفياني في اخر مرحلة من مسار استعداد الامة؟
حسن جوهر : انه السيد المهزب التقي خادم الإمام الحسين واهل البيت رحمه الله ...
الموضوع :
امام جامع براثا ينعى احد خطباء المنبر الحسيني السيد جلال الدين الموسوي الذي وافته المنية اثر حادث سير
زيد : عنوان المقال يتحدث عن ما يحدث في غرب العراق لكن محتوى المقال خال من اي معلومات او ...
الموضوع :
حديث الثلاثاء: ما الذي يحدث في غرب العراق؟!
AHMED MOHAMMED JIHAD : مع الاسف لا رادع ولا موقف ولا اجراء من قبل الحكومة والوزارات والسفارات سرقات بالجملة تم سرقة ...
الموضوع :
أخطار السرقات العلمية والتزوير في الاطاريح والبحوث!.... أ. د. محمد الربيعي*بروفيسور في جامعة دبلن
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
فيسبوك