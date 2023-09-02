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استحباب المشي لزيارة الحسين وشعيريته. ( مجمل الکلام )


 

الشيخ محمد رضا الساعدي ||

من مصاديق الزيارة هو الزيارة مشيا الى مراقدهم وخصوصا مرقد سيد الشهداء عليه السلام , وهنا نقف على اهم مصاديق المشي للزيارة , وهي زيارة الأربعين : 

ان زيارة الأربعين تعد من اهم الزيارات واعظمها شعيرية , اذ يجتمع ملايين الناس للسير على الاقدام من كل فج عميق , وهذه الزيارة يمكن طرح مشروعيتها من خلال عدة ادلة :

الأول : اطلاقات ادلة زيارة الامام الحسين , وخصوصا ادلة المشي الى الزيارة , حيث تواترت الروايات على الاستحباب وبيان الفضل والاجر وزيارة الاربعين مشمولة بادلة المشي واطلاقها  .

الثاني : شمول عنوان الشعيرية لها , باعتبار اصل مشروعية المشي للزيارة واستحبابه مدلول عليه في الروايات , ولا تعدو ان تكون زيارة الأربعين من مصاديق الزيارة فهي مشمولة بادلتها , وكونها مظهرا إعلاميا كبيرا بل لعلها من اهم المظاهر واشعر الشعائر , واثارها تدل عليها كما بيناه في اكثر من بحث , وبتوفر قيد المشروعية وقيد الاعلام سوف ينطبق عليها عنوان الشعيرية كما مر فصلناه في محله .

الثالث : العنوان الخاص الوارد في الروايات والزيارات وهو عنوان زيارة الأربعين , فقد ورد فيها زيارة مخصوصة بهذا اليوم والدال على ان لها استحباب خاص  , وكذلك رواية علامات المومن الخمس ومنها عنوان زيارة الأربعين , فيما اذا حملناها على ذلك كما هو الصحيح  . 

وهذه جملة من الروايات الدالة على ذلك :

1 ـ ورود عنوان الأربعين : ففي كتاب المزار (للشيخ المفيد)؛ ص: 53 باب فضل زيارة الأربعين رُوِيَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ ع أَنَّهُ قَالَ عَلَامَاتُ الْمُؤْمِنِ خَمْسٌ صَلَاةُ الْإِحْدَى وَ الْخَمْسِينَ وَ زِيَارَةُ الْأَرْبَعِينَ وَ التَّخَتُّمُ فِي الْيَمِينِ وَ تَعْفِيرُ الْجَبِينِ وَ الْجَهْرُ بِ‍ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

حیث حمل زيارة الأربعين على زيارة الامام الحسين يوم الأربعين لا على زيارة أربعين مومنا والا لقال زيارة أربعين لا الأربعين .

وهذا ما فهمه اكثر الاعلام كالمفيد والشيخ الطوسي والمشهدي وغيرهم .

2 ـ ورود زيارة خاصة بعنوان زيارة يوم الأربعين : 

ففی تهذيب الأحكام؛ ج‌6، ص: 113زِيَارَةُ الْأَرْبَعِينَ  أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى بْنِ أَحْمَدَ التَّلَّعُكْبَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعَدَةَ وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ لِي مَوْلَايَ الصَّادِقُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي زِيَارَةِ الْأَرْبَعِينَ تَزُورُ عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ وَ تَقُولُ- السَّلَامُ عَلَى وَلِيِّ اللَّهِ وَ حَبِيبِهِ السَّلَامُ عَلَى خَلِيلِ اللَّهِ وَ نَجِيبِهِ ... )

وارودها المشهدي في المزار الكبير ص: 514 فقال : زيارة ابي عبد اللّه الحسين صلوات اللّه عليه يوم العشرين من صفر، و هي زيارة الأربعين.رَوَى صَفْوَانُ بْنُ مِهْرَانَ الْجَمَّالُ قَالَ: قَالَ لِي مَوْلَايَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي زِيَارَةِ الْأَرْبَعِينَ: تَزُورُ عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ، وَ تَقُولُ: ...)

وکذا ذكر ذلك جملة من الاعلام من المتقدمين والمتاخرين  هذه الزيارة وانها زيارة يوم الأربعين . 

والتفصیل فی محله من کتابنا مباني الشعائر الحسينية المطبوع .

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