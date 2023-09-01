للمقاومة ضحاها..!

زمزم العمران ||

الاعلامية ضحى الخالدي (أم علي )

من مواليد سبعينات القرن الماضي ،

حاصلة على شهادة بكالوريوس علوم، من جامعة بابل عام 1998 ، لشغفها في مجال السياسة والتحليل السياسي، دخلت كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد ، وصولا إلى المرحلة الثانية ،الا أن القدر حال دون أكمال دراستها ، لها العديد من المقالات والاراء والتحليلات السياسية، التي نشرتها عدة مواقع منها موقع ألواح طينية ، موقع المرجل ، موقع براثا وغيرها الكثير من المواقع .

كما لها العديد من الحوارات واللقاءات التلفزيونية ، فضلا عن مساهمتها في اعداد وتقديم البرامج في القنوات الفضائية ، مثل العهد الثانية ، وقناة الايام وغيرها ، حائزة على شهادة T.O.T للمدربين المعتمدين من أكاديمية لندن .

شغلت منصب عضو في المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق، وكذلك مديرة الادارة التنفيذية في مكتب الشيخ الامين قيس الخزعلي، حائزة على عضوية المؤسسات الاعلامية ، ومراكز الدراسات الاستراتيجية ، منها مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية .

كانت هذه نبذة مختصرة، عن السيرة الذاتية لنموذج المرأة الرسالية المجاهدة التي أستلهمت من السيدة العظيمة زينب عليها السلام، هذا الدور العظيم بوقوفها بوجه القوة التكفيرية المتمثلة بداعش ، والقوة الاستكبارية المتمثلة بأمريكا وحلفائها ، كان قلمها يذود عن الهوية الإسلامية ، والدفاع عن القيم العليا للمجتمع، وتبجيل وتخليد ذكرى الشهداء ، خير مثال مقالاتها في حق الشهيد وسام العلياوي بعنوان (فجيعتك) و (لأجلكما كي لاتتكرر فاجعتكما) ، هذا القلم الذي خط هذه البطولات ، وخلد هذه التضحيات كان خير معين للمقاومة والحشد الشعبي ، ختمت سيرتها في أيام الزيارة الاربعينية ، بعد تأديتها لمراسيم هذه الزيارة وكأنها تقول أنا ماضون على هذا الطريق الذي ختامهُ مسك .