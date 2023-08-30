السهام الثلاثة قراءة فنية..السهم الثاني 3.

يوسف الكاتب ||



سدد اللعين ابن اللعين حرملة بن كاهل الاسدي سهمه وأصاب به عين الإمام العباس (عليه السلام) فنزفت دما .. وهنا قراءة حول مقتل الإمام العباس (ع)

١.. الإمام العباس (ع) قدم نفسه جزءً تلو الآخر فداءً للإسلام الأصيل بقيادة إمامه الإمام الحسين (ع)

٢.. قتل الإمام العباس (ع) عطشانا

٣.. فر الجنود من أمامه وكشف عن المشرعة أربعة آلاف فارس ووصل الى الماء واغترف الماء بيده الكريمتين لكنه لم يشرب الماء وفاء لإمامه العطشان الحسين (ع) ، وملأ القربة بالماء ، وزمها وتوكل على الله سبحانه وتعالى ، لكن المنافقين تهامسوا لقتله غدراً فكمنوا له وراء نخلة وقطعوا يده اليمنى فتناول السيف بيده اليسرى فقطعوها غيلة ، ثم سدد حرملة اللعين فأصاب عين الإمام العباس (ع) اليمنى فجرى الدم أما عينه اليسرى فجمد عليه الدم ففقد الإمام العباس (ع) النظر .. فلا يدين ولا عينين .. اذن بماذا كان يقاتل ؟ كان يقاتل بإيمانه وصبره وغيرته لأنه نافذ البصيرة ، ثم رموا القربة بسهام فأراقوا ماءها .. فالإمام العباس (ع) ينزف دماً والقربة تنزف ماءً ، ثم رضخوه بعمود من حديد على رأسه هوى من على فرسه الى الأرض فمزقوه بالسيوف والرماح وبكل ما يملكون من قوة وقطعوه قطعة قطعة .

٤.. ثم فصلوا رأسه عن جسده

٥.. بقي جسده الشريف ثلاثة أيام بلا غسل ولا تكفين

٦.. حملوا رأسه على الرمح

٧.. ساروا برأسه من كربلاء الى الشام

٨.. عرّفوه للشامتين من أهل الشام بأنه خارجي خرج على الخليفة يزيد اللعين ابن اللعين

٩.. ادخلوه على قصر يزيد نظر الى رايته فسأل لمن هذه الراية ؟ فقالوا هي للإمام العباس (ع) ، فقام رغم انفه احتراماً وتبجيلاً وقال : هذه الراية لفارس شجاع مقدام لأن هذه الراية قد تحطمت من كل مكان ولم تسلم إلا قبضة اليد

١٠.. قال الإمام الحسين (ع) للإمام العباس (ع) : (اركب بنفسي أنت) ، يعني أن مكانة الإمام العباس (ع) هي نفس مكانه الإمام الحسين (ع)

١١.. وقال الإمام الحسين (ع) لما استشهد الإمام العباس (ع) : (الآن انكسر ظهري وقلة حيلتي وشمت بي عدوي) علما بان الإمام الحسين خامس أصحاب الكساء وهو إمام معصوم وابن معصوم فكيف يقول انكسر ظهري ؟ فهو أراد أن يبين لنا بان الإمام العباس (ع) له مكانه استثنائية تمثل (نفس الإمام الحسين (ع))

١٢.. بما أن الإمام العباس (ع) يمثل نفس الإمام الحسين فان دمه عرج الى عالم الملكوت وسكن في عالم الخلد

١٣.. إن جسد المتوفى يبلى لاسيما إذا كان الجوء شديد الحرارة ، أما جسد الإمام العباس (ع) ورأسه ازداد جمالاً وطهراً وطيباً لأنه ابن الإمامة ووريث الشهامة

١٤.. تم دفن الإمام العباس (ع) بنفس المكان الذي استشهد فيه

١٥.. أما اليدان اللتان اغترفت الماء لكنها امتنعت ان تصل الماء الى الفم الأطهر ، فهل ذنبها ان تقطع ؟ لذا فان الله جل وعلا استبدلها بجناحين يطير بهما .

١٦.. الإمام العباس (ع) لم يشرب الماء من الفرات حينما وصل المشرعة ، وكذلك اعتذر من رسول محمد (ص) الذي حاول أن يسقيه ، فامتنع الإمام العباس (ع) للرسول محمد (ص) وقال له : عذراً لك يا رسول الله لا اشرب الماء لان سيدي الامام الحسين (ع) بقي عطشاناً

١٧.. ما هي حكاية الماء الذي يحيط بقبر الإمام العباس (ع) ؟ .. هي كرامة للإمام العباس (ع) تقول بلسان الحال : أنت ما شربت من المشرعة ولا من رسول الله محمد (ص) ، إذن لأجعلن الماء يطوف ويزور قبرك وليكن شاهداً سرمدياً على وفائك لإمامك الإمام الحسين (ع)

١٨.. إن للإمام العباس (ع) مزاراً إلهياً باعتباره باب الإمام الحسين (ع)

١٩.. لماذا قتلوا الإمام العباس بهذه الوحشية ؟ فهي مؤامرة بنو أمية لطمس قيمة الشباب لان الإمام العباس (ع) يمثل الشباب ، وقتله قطع صلة الشباب عن آل البيت (ع) .. ويجب على الشباب الرسالي أن يأخذوا من روح وقيم ومثل العباس (ع) أسمى الدروس ، وهذا ما شهدناه في شباب بدر ، وفي معارك الشباب مع الدواعش

٢٠.. ماذا تعني المسافة ما بين الإمام الحسين (ع) وما بين العباس (ع) ؟ .. تعني نفس المسافة ما بين الصفا والمروة

وماتزال قبة الإمام العباس (ع) تنظر الى قبة الإمام الحسين (ع) بكل تواضع قائلة : انا العباس مازلت جندياً في ولاية الإمام الحسين (ع) ومازال نداءه مدوياً : (والله لو قطعتم شمالي فاني أبداً أحامي عن إمامي).



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