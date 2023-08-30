المقالات

هل تستوي الأعاقتان بين العقول والأبدان


زمزم العمران ||


العجز الحقيقي ، أن تحبس روحك في عقل محدود الأفق ، عاجز عن الفكر والتطور ، نحن الآن على أعتاب زيارة الأربعين ، هذه المسيرة العظيمة ، ذات التجمع البشري الاكبر وأضخم مسيرة راجلة في العالم ، يتوافد المحبون والمعزون إلى مرقد أبي عبد الله الحسين عليه السلام من كل بقاع العالم ،ومن مختلف الجنسيات والقوميات والبلدان يوحدهم حب الحسين عليه السلام ، ذلك الثائر العظيم الذي ثار بوجه الظلم مخلفاً وراءه هذه المسيرة التي خلدت ذِكراهُ العطِرة، مستكملة لمابدأه ثائرين بحب الحسين طامعين بشفاعته يوم لاينفعهم لامال ولابنون ، حيث العالم يلمُ بأحياء هذه المراسيم والعراق خاصة تجدهم ناصبيين مواكبهم من الحدود إلى الحدود، موفرين كل مايحتاجه الزائر من مأكل ، ومشرب ، ومبيت، و وسائل النقل فرحين في هذه الخدمة شيبهم قبل شبيبهم ، دون كلل أو ملل هذه الروحانية العظيمة استوحيت من العقيدة السليمة، والتنشئة الصحيحة ، في بيئة تحب محمد وال محمد عليهم السلام .

لكن ماشهدناه في السنوات الأخيرة من بعض النفوس الضعيفة والاصوات النشاز المتعالية في اساءة إلى زوار الحسين عليه السلام ماهي الا تصرفات همجية ، وان خلف هذا الاندفاع للأساءة إلى زوار الحسين عليه السلام قوى وجهات سياسية زرعت هذه الأفكار المعادية والمتطرفة ، من قبل تخطيط مبرمج ، واجندات خفية من ورائها جهات معينة تحرك بعض المتطرفين ، لاجل ان يحققوا لهم اهدافهم فهؤلاء المسيئين ، ماهم الا أدوات ليس الا ، خير مثال مانشهده اليوم من اساءة احد المهرجين صغير العقل قبل العمر في طريق الزوار إلى زائر ايراني جليس الكرسي المتحرك يعتدي عليه ويقوم بتصويره ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي متفاخرا لما فعله ، هذا الزائر الايراني معاق جسديا ، لكن هذا الشاب معاق عقليا ، يحاول امتهان كرامة ضيف الحسين عليه السلام بالتصدق عليه ، لكنه واجه صفعة بكف كرامة هذه المرأة التي أعتطه درسا بليغا في مكارم الاخلاق .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هل تستوي الأعاقتان بين العقول والأبدان
مدرسة الامام الحسين عليه السلام الانسانية
المتشددون (٢)
ملاحظات عن الاقلام الشيعية..!
رسائل اكبر من الكلام، رصيد الطف ودستور القيم
كرم آهل العراق في عزاء الإمام الحسين ع ..ليس له مثيل...
الجندر سلاح الماسونية الخفي
ياسر العودة يحصل على دعاية مجانية
جهاد النفس ..وزيارة الاربعين ؟ 
هل يمكن ايقاف تكرار حرق القرآن الكريم؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
احمد محمد الصاوي : شكرا لكم ...
الموضوع :
اشارات قرآنية عن معارف الصحيفة السجادية للمؤلف الحسون (ح 1)
Salam Albader : لا تسلمون لحيه العراق للبنك الدولي كما فعلت مصر، البنك الدولي له اطماع خاصه بالدول الاستعماريه والمنظمات ...
الموضوع :
المالية تناقش مع البنك الدولي اولويات التنمية ودعم البرنامج الحكومي
سالم البدر : تحياتي د. جواد الهنداوي نعم كلامك حقيقي، الاصل ليس ان العراق لايملك المقومات او المشاريع العملاقه المزعمه ...
الموضوع :
مالذي يمنع العراق من الانضمام الى منظمة شنغهاي و منظمة بريكس؟!
أيوب الموسوي : استفسار حول عشائر ال مغشغش كيف تقول من عائله علويه هاشميه ومن ثمّ تقول هم شيوخ وليس ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
ابو صادق : لماذا لا ننظم الى منظمة بركس والتخلص من هيمنة الدولار اللعينه ...
الموضوع :
الأصابع الأميركية في تعميق المشاكل الاقتصادية العراقية
Salam Albader : سؤال شيخنا العزيز هل من الممكن ان يكون ملك الاردن هو السفياني، لانه منتصرا ومواليا للعالم الغربي، ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا ستكون احداث السفياني في اخر مرحلة من مسار استعداد الامة؟
حسن جوهر : انه السيد المهزب التقي خادم الإمام الحسين واهل البيت رحمه الله ...
الموضوع :
امام جامع براثا ينعى احد خطباء المنبر الحسيني السيد جلال الدين الموسوي الذي وافته المنية اثر حادث سير
زيد : عنوان المقال يتحدث عن ما يحدث في غرب العراق لكن محتوى المقال خال من اي معلومات او ...
الموضوع :
حديث الثلاثاء: ما الذي يحدث في غرب العراق؟!
AHMED MOHAMMED JIHAD : مع الاسف لا رادع ولا موقف ولا اجراء من قبل الحكومة والوزارات والسفارات سرقات بالجملة تم سرقة ...
الموضوع :
أخطار السرقات العلمية والتزوير في الاطاريح والبحوث!.... أ. د. محمد الربيعي*بروفيسور في جامعة دبلن
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
فيسبوك