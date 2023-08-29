المقالات

بين الأربعين وزينب حكايةُ وعد ...


علي السراي ||

 

حينما وقفت فخر المخدرات مولاتي زينب سلام الله عليها بكل شموخ،وعنفوان، وشجاعة، وجسارة، وبسالة، وثبات، وفصاحة، وبلاغة، أبيها عليٍ عليه السلام، وتَحدّت يزيد بكل طُغيانه وجبروته وحُماته من الجُندِ والعسكر، وألقت خطبتها الخالدة العصماء التي قرّعتهُ بها في عُقرِ داره ، وفضحت جريمته الكبرى، لتكون الشرارة الأولى لعالمية وإنطلاق النهضة الحسينية، كان من بين ما قالته هذه العبارة ( فكد كيدك ، واسع سعيك ، وناصب جهدك ، فو الله لا تمحو ذكرنا، ولا تميت وحينا )… في هذه الفقرة بالذات…وكأني بها من بين حلقات تلك القيود والأصفاد النازفة وذُل مرارة السبي ودخولها على الطاغية الملعون أمام الناس وهي التي لم يَرَ شَخصها أحدُ من الرجال قبل كربلا، كانت تستشرفُ وترى بعين البصيرة واليقين، سواداً عظيماً، وهديرُ زحفٍ مليونيٍ يُزلزلُ الأرض، وهتافٌ يَفُتّ الصُمُّ الصياخّيد متجهاً صوب ذاك ( الجسدُ السليب )يُردد نداء ( لبيّك ياحسين، لبيّك ياحسين )

أُنبيكِ سيدتي… يا فخر المخدرات  أن وعدَكِ الصادق قد تحقق… ليس الأن… بل في تلك اللحظة التي أُقيم لإخيكِ الحسين أول مجلس عزاء في بيت قاتله رغماً عن أنفه، وها هي رمال كربلاء كل عام تتشضى بعشرات الملايين من عُشاق الحسين، ينسلون من كل حدبٍِ وصوب سائرون على صرخة ذلك العزاء ملبين نداء الحسين ( هل من ناصر ينصرنا ؟ ) ولسان الحال يقول كلنا فداء للحسين ورهط الحسين وثورة الحسين التي استنقذ بها دين الله المختطف من قبل بني أمية لعنهم الله …

نعم أيها الاربعينيون….

أنتم وعد زينب ليزيد… وامتداد لصرخة الرفض التي أعلنها إِمامكم في عرصات كربلاء ( لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر لكم إقرار العبيد)…

هنيئاً لكم وأنتم تحملون شرف الوعد و تُكملون ثورة السماء، هنيئا لكم وأنتم تعاهدون إمامكم المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفداء وتجددون البيعة له… ذلك الصمصام الذي سيأخذ بثأر محمد وال محمد ويقطع الله به دابر القوم الظالمين…

لقد ولى زمن إنفراد الأشقياء بالحسين وحيداً في الميدان… وجاء دوره ليُطُوقَ الميدان والجُندَ والعسكر  …

وتذكروا…. 

إنكم وعدُ حكاية عظيمة إسمها زينب …أُخت كربلاء… وسفيرتها…وألف باء ثورتها المقدسة… وصوتها الناطق…

ولعنة الله على الظالمين…

اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر…

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بين الأربعين وزينب حكايةُ وعد ...
آية نزلت عن  الحجاب وسبب الإلتزام بالحجاب؟...
الانسان بشكل مختصر..!
توحيدالهدف يقلل الاختلاف
السيدة زينب الكبرى (ع): نموذج رائع ذو أبعاد متعددة
عندما يكون السياسي مهرجاً:.!
قط اسود..!
الخليج يحتاج سلام..!
بريطانيا واستهداف الاغلبية العراقية
لماذا يفر المهاجرين المسلمين من بلاد أحلامهم الغربية؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
احمد محمد الصاوي : شكرا لكم ...
الموضوع :
اشارات قرآنية عن معارف الصحيفة السجادية للمؤلف الحسون (ح 1)
Salam Albader : لا تسلمون لحيه العراق للبنك الدولي كما فعلت مصر، البنك الدولي له اطماع خاصه بالدول الاستعماريه والمنظمات ...
الموضوع :
المالية تناقش مع البنك الدولي اولويات التنمية ودعم البرنامج الحكومي
سالم البدر : تحياتي د. جواد الهنداوي نعم كلامك حقيقي، الاصل ليس ان العراق لايملك المقومات او المشاريع العملاقه المزعمه ...
الموضوع :
مالذي يمنع العراق من الانضمام الى منظمة شنغهاي و منظمة بريكس؟!
أيوب الموسوي : استفسار حول عشائر ال مغشغش كيف تقول من عائله علويه هاشميه ومن ثمّ تقول هم شيوخ وليس ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
ابو صادق : لماذا لا ننظم الى منظمة بركس والتخلص من هيمنة الدولار اللعينه ...
الموضوع :
الأصابع الأميركية في تعميق المشاكل الاقتصادية العراقية
Salam Albader : سؤال شيخنا العزيز هل من الممكن ان يكون ملك الاردن هو السفياني، لانه منتصرا ومواليا للعالم الغربي، ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا ستكون احداث السفياني في اخر مرحلة من مسار استعداد الامة؟
حسن جوهر : انه السيد المهزب التقي خادم الإمام الحسين واهل البيت رحمه الله ...
الموضوع :
امام جامع براثا ينعى احد خطباء المنبر الحسيني السيد جلال الدين الموسوي الذي وافته المنية اثر حادث سير
زيد : عنوان المقال يتحدث عن ما يحدث في غرب العراق لكن محتوى المقال خال من اي معلومات او ...
الموضوع :
حديث الثلاثاء: ما الذي يحدث في غرب العراق؟!
AHMED MOHAMMED JIHAD : مع الاسف لا رادع ولا موقف ولا اجراء من قبل الحكومة والوزارات والسفارات سرقات بالجملة تم سرقة ...
الموضوع :
أخطار السرقات العلمية والتزوير في الاطاريح والبحوث!.... أ. د. محمد الربيعي*بروفيسور في جامعة دبلن
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
فيسبوك