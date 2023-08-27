المقالات

أُششش.. إنكَتِم !؟


ملك الإمارة||

 

بالعادة .. اتعامل مع اخي الاصغر الذي يمر بعمر المراهقه..معاملة وسطية بدون حدية ..

لكن عند احتدام النقاش بيننا .. اصرخ قائلة ( أُششش.. إنكَتِم !؟) .. متعجبة من ردات فعله .. فاستخدمها لإنهاء النقاش.

اليوم وبعد ملاحظتي لطحالب  مجتمعية .. تحاول أن تبرز نشاطها .. خلال الزيارة الأربعينية.. وتصبح ظاهرة عشوائية .. يتحدث عنها الشارع العراقي ..

فحاولت  أن اعرف سبب انتشارها ؟؟  ولماذا في هذا الوقت تحديدا ؟؟

عدت إلى البداية فوجدت أن الأفكار هذه .. تأتي من الجهات المعادية لنا .. نحن العرب .. الذين نملك من العادات العربية مايمنع عن الغرب .. وعن الدول المحتلة خصوصا .. التمكن من دولنا الشرقية ..

العربي يكون أسيرا لعاداته التي ولد عليها .. ومحبا لها أيضا .. رغم أنه قابل للتغير .. 

فنجد العرب قبل الاسلام واجهوا الاسلام بعنف وتكبر .. لأنهم هذا ماوجدوا عليه آبائهم وأجدادهم .. لكن في النهاية تقبلوه بعد اقتناعهم بانه أحق ما أنزل .. وأنه سيحفظ لهم كرامتهم ويعزز من قوتهم .. بين العشائر الأخرى ويسيدهم على العالم ..

من هنا بدأ الاحتلال يحاول أن يجد ما يزرعه في البلدان العربية لهدمها .. واحتلالها وسرقة خيراتها .. فتحول الحروب من حروب عسكرية .. إلى حروف ثقافية .. وهي الأشد خطورة على المجتمعات .

كيف تصدر احتلالها بدون اسلحه ؟ 

جندت كل إمكانياتها لهدم المجتمع العراقي .. خصوصا بعد أن وجدت صعوبة بمواجهة شبابه المقاوم الغيور .. 

لأنه يمتلك أصفى صفات العرب .. 

المروءة والإحسان _الاباء _التباهي بالاصل والنسب..

عن النبي - صلى الله عليه وآله سلم - قال: ((تعجبون من غيرة سعد، والله لأنا أغير منه، والله أغيَر منّي؛ ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن))

فإن من الغيرة من الصفات الإلهية التي ميز العرب بها ..فحاول الغرب استغلال ديدان العلق ( هذه لزرع التفرقة .. ونخر المجتمع بأفكار مغلوطة .. 

استخدم منهم مصطلح الحرية .. فارتدى اللباس الاسود ذو الرسوم المخلة بالادب .. والكلمات الانكليزية البذيئة ..وأسمى نفسه يوتيوبر ؟!!

ونسي أن الحرية يجب أن تلتزم بضوابط الاخلاق التي تفرضها البيئة المحيطة به.

وتشبه بالنساء في لبس الملابس الضيقة.. 

التي تحاول أن تجرده من رجولته .. التي حارب بها العدوان المحتل .. فلقب نفسه ( كيوت ) ؟!!!

ونسي أن الرجل العربي  يتحلى بقوة شخصيته .. وخشونة صوته .. لا الدلع والمياعة والتفاهة!!

وهناك من ادعت أن الإسلام قيدها فتركت دينها .. وخلعت حجابها .. وبدأت بالرقص في مواقع التواصل ؟!!!

ونسيت ان الاسلام هو من ميزها واعزها في بيت اهلها... وزوجها .. وجعلنا امهات نرتفع على سطح الجنة.

وهناك من نادى في ثورته المزعومة ..أن صوتها ليس عورة وانما هي الثورة نفسها!!

 فاجابه القرآن بألنهي عن التصنع والتميع للأجنبي.. الذي يجعلها لقمة يسهل افتراسها.. فقال بسم الله الرحمن الرحيم ( فلاتخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا) .

كل هذه الأداب العربية .. لم يستطع أن يحاربها الغرب .. 

فكيف ما اخترع حيلة لقتلها.. ابكيناه بعزمنا وغيرتنا .

وهنا وقبل أن ننهي الحديث ..يجب أن نضع بعض الحلول لمعالجة هذه الطفيليات ..

* قانونيا : فيجب أن يتم تفعيل اغلب القوانين المعطلة .. التي تقيد حرية الفاعلين .. وتجعلهم دروسا لغيرهم .. لكي يبتعدوا عن هذه الأفعال .

*شرعا: وقد حاربها الاسلام فقال 

(ومن يتولهم ‏منكم فإنه منهم) .. اي من اعانهم فإنه يعامل معاملة الكافرين المعادين للإسلام ..

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( اذكركم الله في أهل بيتي ) .. اي ان من يعاديهم وينصب العداء لمن يواليهم .. فإنما هو معادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. فتخيل العاقبة .. ولكم في أبي لهب أسوة .

وقيل إن من يعين زوار الامام الحسين ع .. درجة يرفع لها  ما ينالها المتشحط بدمه .. اي المقاتل والمستهشد بين يدي المعصوم عليه السلام.. 

فأي منزلة وعظمة ننالها نحن المدافعين عنهم !!! واي مكانه خصنا الله لها !!

وهنا تأتي إلى الحل الثالث وهو *الشخصي : فالمتحدثة اعود إلى قول رسولي وحبيبي محمد صل الله عليه وآله وسلم .. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه .. فإن لم يستطع فبقلبه... وذلك أضعف الإيمان ).. 

فانا أن عجزت عن ضربه .. وأخذ ثأر المعصوم عليه السلام .. اعود إلى عنوان المقالة .. واخرسه بقولي (إششش.. إنكتم ؟!).

وانت عزيزي القارئ.. ماهو رأيك ؟ كيف يتخلص العراق من هذا الاحتلال؟؟

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاعلام الحكومي ،اشكاليات ومعالجات !!
جلد الذات..!
١٣٨٥ عام ولايزال الحسين منتصرا
أُششش.. إنكَتِم !؟
العمى عمى البصيرة..!
بريطانيا وتدمير العراق
الاعتدال والتطرف..!
جرائم حرب البعث في العراق: اعتقال تعسفي للنساء وانتهاك حقوقهن الأساسية
هل يتناقض الجهاد الابتدائي  مع الكفار في الآية «لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ» ؟
نهب ثروات الجنوبيين العراقيين..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
احمد محمد الصاوي : شكرا لكم ...
الموضوع :
اشارات قرآنية عن معارف الصحيفة السجادية للمؤلف الحسون (ح 1)
Salam Albader : لا تسلمون لحيه العراق للبنك الدولي كما فعلت مصر، البنك الدولي له اطماع خاصه بالدول الاستعماريه والمنظمات ...
الموضوع :
المالية تناقش مع البنك الدولي اولويات التنمية ودعم البرنامج الحكومي
سالم البدر : تحياتي د. جواد الهنداوي نعم كلامك حقيقي، الاصل ليس ان العراق لايملك المقومات او المشاريع العملاقه المزعمه ...
الموضوع :
مالذي يمنع العراق من الانضمام الى منظمة شنغهاي و منظمة بريكس؟!
أيوب الموسوي : استفسار حول عشائر ال مغشغش كيف تقول من عائله علويه هاشميه ومن ثمّ تقول هم شيوخ وليس ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
ابو صادق : لماذا لا ننظم الى منظمة بركس والتخلص من هيمنة الدولار اللعينه ...
الموضوع :
الأصابع الأميركية في تعميق المشاكل الاقتصادية العراقية
Salam Albader : سؤال شيخنا العزيز هل من الممكن ان يكون ملك الاردن هو السفياني، لانه منتصرا ومواليا للعالم الغربي، ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا ستكون احداث السفياني في اخر مرحلة من مسار استعداد الامة؟
حسن جوهر : انه السيد المهزب التقي خادم الإمام الحسين واهل البيت رحمه الله ...
الموضوع :
امام جامع براثا ينعى احد خطباء المنبر الحسيني السيد جلال الدين الموسوي الذي وافته المنية اثر حادث سير
زيد : عنوان المقال يتحدث عن ما يحدث في غرب العراق لكن محتوى المقال خال من اي معلومات او ...
الموضوع :
حديث الثلاثاء: ما الذي يحدث في غرب العراق؟!
AHMED MOHAMMED JIHAD : مع الاسف لا رادع ولا موقف ولا اجراء من قبل الحكومة والوزارات والسفارات سرقات بالجملة تم سرقة ...
الموضوع :
أخطار السرقات العلمية والتزوير في الاطاريح والبحوث!.... أ. د. محمد الربيعي*بروفيسور في جامعة دبلن
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
فيسبوك