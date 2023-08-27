المقالات

إلى زوار وضيوف الحسين عليه السلام… لن يضر السحاب نباح الكلاب…


علي السراي ||

 

إنْ يحسدُوكَ على عُلاكَ فإنما مُتسافلُ الدّرجاتِ يحسدُ مَنْ علا… 

وكما هو متوقع… فقد بدأنا نسمع فحيح الأفاعي و نباح الجندر ومشتقاته، ومرتزقة تشرين والاستكبار العالمي وحبائل الشيطان من مومسات البعث وبنات الرفيقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهم ينفذون أجندة خبيثة و ينفثون سمومهم بكل الطرق والاساليب القذرة التي تدربوا عليها في السفارة وغيرها، ظناً منهم أنهم سينالون من قدسية ورمزية ومكانة هذه الزيارة العظيمة ورسالتها السامية، وذلك بإساءتهم إليها وإلى ضيوف وزوار الحسين عليه السلام، لكنهم خسئوا ولُعنوا، فلن يضر السحاب نباح الكلاب  …

وبدورنا كشعب علي والحسين نرد على كل هولاء الموتورين الحاقدين وسقطُ المتاع ونقول لضيوف وزوار الحسين عليه السلام …

حللتُم أهلاً ونزلتُم سهلاً، في الاحداق والعيون، سنفرش لكم قلوبنا والأرواح والمُهج، فنحن وإياكم أصحاب العزاء على حدٍ سواء والمثكولين بسيدِهم وإمامهم ، ونحمد الله تعالى أن أوسم صدورنا بوسام شرف خدمتكم، خدمة زوار أبي الاحرار الحسين عليه السلام، وهي خدمة يغبطنا عليها الاولين والاخرين يوم القيامة، اللهم أدم هذه النعمة علينا بحق محمد واله الاطهار، اللهم احفظ المُعزّين لرسول الله وآله بعزيزهم الحسين عليه السلام،

واحفظ كل خُدام الحسين والباذلين هذا العطاء الكريم، أللهم احفظ العراق ومحبي الحسين عليه في مشارق الارض ومغاربها إنك سميع مجيب…

يا حي الله بزوار أبو علي بين أهلكم وإخوتكم وأحبتكم وخدامكم،

الله الله في زوار الحسين، الله الله في خدمتهم،  الله الله في ضيوف الله في عراق المرجعية والحشد المقدس … أللهم تقبل منا شعب العراق هذا القليل في مؤاساة نبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام…

ولعمر الله… لو لم نكن محط عناية الله ولطفه وكرمه، ولو لم يجدنا على قدر المسؤولية الكبرى لما خصّنا بهذا الشرف العظيم، ولأستبدلَ به غيرنا، ولهذا فنحن نحمده ونشكره على أن قيضنا لهذه المهمة، فلا تقصروا  في خدمة زوار مولاكم وسيدكم وشفيعكم الحسين ع، فضيوفه قبل أن يكونوا ضيوفكم هم ضيوف الله، ضيوف محمد وآل محمد صلوات ربي عليهم أجمعين، فشمروا عن سواعدكم دون كللٍ أو ملل، إن هي إلا أيام من أيام الله ولسرعان ما ستنتهي، والسعيد من كُتب أسمه في سجل الحسين وخُدام الحسين عليه السلام….

 والحمد لله أولاً وأخرا… 

ولعنة الله على أعداء الحسين من البعثيين الجبناء، والمجندرين، ومرتزقة ومومسات وكلاب وقضَّ وقضّيض الاستكبار العالمي…

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نهب ثروات الجنوبيين العراقيين..!
أمريكا و التحديات الثلاث ..!
تعذيب واختفاء قسري مارستها أجهزة أمن حزب البعث
تعذيب واختفاء قسري مارستها أجهزة أمن حزب البعث
إلى زوار وضيوف الحسين عليه السلام… لن يضر السحاب نباح الكلاب…
حدودنا حُسينية ليست جغرافـيّـة..
استعباد الشعوب: نظرة على سياسات القمع والتدخل من قبل اميركا والغرب 
الورقة المهترئة: قصة مأساة امرأة مؤمنة في زمن حكم حزب البعث
الغرور ..!
حب ال بيت النبوة عقيدة تسري في عروقنا
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
احمد محمد الصاوي : شكرا لكم ...
الموضوع :
اشارات قرآنية عن معارف الصحيفة السجادية للمؤلف الحسون (ح 1)
Salam Albader : لا تسلمون لحيه العراق للبنك الدولي كما فعلت مصر، البنك الدولي له اطماع خاصه بالدول الاستعماريه والمنظمات ...
الموضوع :
المالية تناقش مع البنك الدولي اولويات التنمية ودعم البرنامج الحكومي
سالم البدر : تحياتي د. جواد الهنداوي نعم كلامك حقيقي، الاصل ليس ان العراق لايملك المقومات او المشاريع العملاقه المزعمه ...
الموضوع :
مالذي يمنع العراق من الانضمام الى منظمة شنغهاي و منظمة بريكس؟!
أيوب الموسوي : استفسار حول عشائر ال مغشغش كيف تقول من عائله علويه هاشميه ومن ثمّ تقول هم شيوخ وليس ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
ابو صادق : لماذا لا ننظم الى منظمة بركس والتخلص من هيمنة الدولار اللعينه ...
الموضوع :
الأصابع الأميركية في تعميق المشاكل الاقتصادية العراقية
Salam Albader : سؤال شيخنا العزيز هل من الممكن ان يكون ملك الاردن هو السفياني، لانه منتصرا ومواليا للعالم الغربي، ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا ستكون احداث السفياني في اخر مرحلة من مسار استعداد الامة؟
حسن جوهر : انه السيد المهزب التقي خادم الإمام الحسين واهل البيت رحمه الله ...
الموضوع :
امام جامع براثا ينعى احد خطباء المنبر الحسيني السيد جلال الدين الموسوي الذي وافته المنية اثر حادث سير
زيد : عنوان المقال يتحدث عن ما يحدث في غرب العراق لكن محتوى المقال خال من اي معلومات او ...
الموضوع :
حديث الثلاثاء: ما الذي يحدث في غرب العراق؟!
AHMED MOHAMMED JIHAD : مع الاسف لا رادع ولا موقف ولا اجراء من قبل الحكومة والوزارات والسفارات سرقات بالجملة تم سرقة ...
الموضوع :
أخطار السرقات العلمية والتزوير في الاطاريح والبحوث!.... أ. د. محمد الربيعي*بروفيسور في جامعة دبلن
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
فيسبوك