إلى زوار وضيوف الحسين عليه السلام… لن يضر السحاب نباح الكلاب…

علي السراي ||

إنْ يحسدُوكَ على عُلاكَ فإنما مُتسافلُ الدّرجاتِ يحسدُ مَنْ علا…

وكما هو متوقع… فقد بدأنا نسمع فحيح الأفاعي و نباح الجندر ومشتقاته، ومرتزقة تشرين والاستكبار العالمي وحبائل الشيطان من مومسات البعث وبنات الرفيقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهم ينفذون أجندة خبيثة و ينفثون سمومهم بكل الطرق والاساليب القذرة التي تدربوا عليها في السفارة وغيرها، ظناً منهم أنهم سينالون من قدسية ورمزية ومكانة هذه الزيارة العظيمة ورسالتها السامية، وذلك بإساءتهم إليها وإلى ضيوف وزوار الحسين عليه السلام، لكنهم خسئوا ولُعنوا، فلن يضر السحاب نباح الكلاب …

وبدورنا كشعب علي والحسين نرد على كل هولاء الموتورين الحاقدين وسقطُ المتاع ونقول لضيوف وزوار الحسين عليه السلام …

حللتُم أهلاً ونزلتُم سهلاً، في الاحداق والعيون، سنفرش لكم قلوبنا والأرواح والمُهج، فنحن وإياكم أصحاب العزاء على حدٍ سواء والمثكولين بسيدِهم وإمامهم ، ونحمد الله تعالى أن أوسم صدورنا بوسام شرف خدمتكم، خدمة زوار أبي الاحرار الحسين عليه السلام، وهي خدمة يغبطنا عليها الاولين والاخرين يوم القيامة، اللهم أدم هذه النعمة علينا بحق محمد واله الاطهار، اللهم احفظ المُعزّين لرسول الله وآله بعزيزهم الحسين عليه السلام،

واحفظ كل خُدام الحسين والباذلين هذا العطاء الكريم، أللهم احفظ العراق ومحبي الحسين عليه في مشارق الارض ومغاربها إنك سميع مجيب…

يا حي الله بزوار أبو علي بين أهلكم وإخوتكم وأحبتكم وخدامكم،

الله الله في زوار الحسين، الله الله في خدمتهم، الله الله في ضيوف الله في عراق المرجعية والحشد المقدس … أللهم تقبل منا شعب العراق هذا القليل في مؤاساة نبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام…

ولعمر الله… لو لم نكن محط عناية الله ولطفه وكرمه، ولو لم يجدنا على قدر المسؤولية الكبرى لما خصّنا بهذا الشرف العظيم، ولأستبدلَ به غيرنا، ولهذا فنحن نحمده ونشكره على أن قيضنا لهذه المهمة، فلا تقصروا في خدمة زوار مولاكم وسيدكم وشفيعكم الحسين ع، فضيوفه قبل أن يكونوا ضيوفكم هم ضيوف الله، ضيوف محمد وآل محمد صلوات ربي عليهم أجمعين، فشمروا عن سواعدكم دون كللٍ أو ملل، إن هي إلا أيام من أيام الله ولسرعان ما ستنتهي، والسعيد من كُتب أسمه في سجل الحسين وخُدام الحسين عليه السلام….

والحمد لله أولاً وأخرا…

ولعنة الله على أعداء الحسين من البعثيين الجبناء، والمجندرين، ومرتزقة ومومسات وكلاب وقضَّ وقضّيض الاستكبار العالمي…