المقالات

حب ال بيت النبوة عقيدة تسري في عروقنا


فيصل راضي ريكان ||

 

بعد عام 2003 بفترة وجيزة انعم الله علي بسفرة  موفدا الى الجمهورية الاسلامية بعد سقوط نظام صدام وكنت متلهفا لزيارة مولانا الامام الرضا عليه السلام على الطبيعة

ولاني حديث عهد في زيارة سيدي وامامي الامام الرضا عليه السلام  انبهرت بحجم العمران والاهتمام الذي شاهدته وحاولت ان اعبر عن مدى اعجابي بذلك الاهتمام في اجتماع ضمني مع مجموعة من الاعلاميين والكتاب الايرانيين فاعربت عن تقديري لحكومة وشعب ايران  عن حجم الاهتمام والرعاية لكل ماله علاقة بالامام الرضا عليه السلام وحجم الانفاق على ذلك وقبل ان انهي جملتي بادرني احد الاخوة الايرانيين بالقول بودي ان اصحح لك معلوماتك لان الامام قد سخرت له  كل ما تمتلكه الدولة  من امكانيات.

واخذ باستعراض عددا من ممتلكات الامام الموزعة في البلاد وماتدره من اموال منها مزارع ومصانع وابنية وجامعات ومستشفيات ويعمل فيها عدد كبير من المواطنيين وتؤمن لهم ولاقتصاد البلاد مصادر تنمية ورفاه  وازدهار كبيرين .

 زاد اعجابي اكثر لما سمعته وما شاهدته وتسائلت مع نفسي هل يمكن ان اشهد يوما تطورا واهتماما بمراقد ائمتنا الابرار في العراق بهذا الحجم بعد الاهمال المتعمد من نظام الطاغية .

واليوم وبفضل الله وجهد المخلصين والمحبين  تحول الحلم الى حقيقة وباتت مراقد الائمة مراكز حضارة وعلم وهاهي المعامل والجامعاتت قدانتشرت في مدننا بفضل من الله وحسن التدبير  للمتولين على اموالها والحمد لله واصبح التعافي سهلا ويسيرا للجميع بوجود المستشفيات الحديثة والتعلم متاح للجميع بعد ان كان النظام السابق يمنعه عن عامة الناس .

وبطبيعة الحال انعكس ذلك على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن .

تحية لكل من ساهم في النهوض والرقي لبلدنا وابنائه بفضل من الله وال بيت النبوة صلى الله عليهم اجمعين .واصبحت مراقد الائمة مراكز اشعاع ونور يقصدها طلاب العلم من كل بقاع الارض .

 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حب ال بيت النبوة عقيدة تسري في عروقنا
الحسين يرافقنا بالحل والترحال ..!
استثمار  وتوجيه الحشود المليونية بالتظاهر السلمي والضغط على القوات الامريكية ..... للخروج من العراق ؟
مصفى بيجي وسيناريو الذهاب ثم العودة.
عدالة السماء في الارض ..!
العلم من اجل  استمرارية دوامة العذاب البعثي والتعذيب الصدامي
الاربعينة سباق نحو البصيرة..!
احداث العالم والحكومة الخفية..!
إلى الزاحفين نحو العُلا..!
مع الاعتذار للمتنبي العظيم..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
احمد محمد الصاوي : شكرا لكم ...
الموضوع :
اشارات قرآنية عن معارف الصحيفة السجادية للمؤلف الحسون (ح 1)
Salam Albader : لا تسلمون لحيه العراق للبنك الدولي كما فعلت مصر، البنك الدولي له اطماع خاصه بالدول الاستعماريه والمنظمات ...
الموضوع :
المالية تناقش مع البنك الدولي اولويات التنمية ودعم البرنامج الحكومي
سالم البدر : تحياتي د. جواد الهنداوي نعم كلامك حقيقي، الاصل ليس ان العراق لايملك المقومات او المشاريع العملاقه المزعمه ...
الموضوع :
مالذي يمنع العراق من الانضمام الى منظمة شنغهاي و منظمة بريكس؟!
أيوب الموسوي : استفسار حول عشائر ال مغشغش كيف تقول من عائله علويه هاشميه ومن ثمّ تقول هم شيوخ وليس ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
ابو صادق : لماذا لا ننظم الى منظمة بركس والتخلص من هيمنة الدولار اللعينه ...
الموضوع :
الأصابع الأميركية في تعميق المشاكل الاقتصادية العراقية
Salam Albader : سؤال شيخنا العزيز هل من الممكن ان يكون ملك الاردن هو السفياني، لانه منتصرا ومواليا للعالم الغربي، ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا ستكون احداث السفياني في اخر مرحلة من مسار استعداد الامة؟
حسن جوهر : انه السيد المهزب التقي خادم الإمام الحسين واهل البيت رحمه الله ...
الموضوع :
امام جامع براثا ينعى احد خطباء المنبر الحسيني السيد جلال الدين الموسوي الذي وافته المنية اثر حادث سير
زيد : عنوان المقال يتحدث عن ما يحدث في غرب العراق لكن محتوى المقال خال من اي معلومات او ...
الموضوع :
حديث الثلاثاء: ما الذي يحدث في غرب العراق؟!
AHMED MOHAMMED JIHAD : مع الاسف لا رادع ولا موقف ولا اجراء من قبل الحكومة والوزارات والسفارات سرقات بالجملة تم سرقة ...
الموضوع :
أخطار السرقات العلمية والتزوير في الاطاريح والبحوث!.... أ. د. محمد الربيعي*بروفيسور في جامعة دبلن
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
فيسبوك