المقالات

خادمُ "الحسين" أم خادمُ نفسه؟!!..


كوثر العزاوي ||

 

في كل عام ومع حلول الذكرى الفاجعة لواقعة الطف الأليمة، ومع اقتراب ذكرى مسيرة الأربعين الخالدة وأثنائها، اعتادت أسماعنا التقاط مفردات خاصة مردوفة بمشاهد ومظاهر وظواهر استثنائية لانراها إلّا في شهرَيْ الحسين تحديدا، ولعلّ الأبرز هي مفردة "خادم" "خدّام" "خِدمة"وكلها تأخذ حيزًا واقعيًا تترجمه الأفعال ضمن حركة ملموسة حيّة على مستوى البذل والعطاء وفتح البيوت ونصب السرادق وتأهيل المساجد والحسينيات، ورصد الأموال والمساهمات العينية والتبرعات النقدية، كما تبهرك السلوكيات وفنون التعامل الذي يتَّسم بالأدب واللطف والرحمة والتواضع حدّ الخضوع، يحضى به الزائرين والوافدين الى ارض كربلاء الحسين "عليه السلام" من كل بقاع العالم الاسلامي والغربي! إكرامًا باسم الحسين"عليه السلام"ومن هذا المنطلق، يجب العمل على بلورة هذه الفكرة -الخِدمة- واشتقاقاتها ليصبح كل شيء يرتيط باسم الحسين"عليه السلام" لابدّ أن يخضع لمنهجية معنوية، بمعنى آخر،  أن يخلق منها برنامجًا عمليًا حيًّا، تجسده حركة الإنسان الحسيني في كل مفاصل حياته، أخلاقيا واجتماعيا واقتصاديا وغير ذلك، وليس على نحو الموسم وحسب،

لأنّ الخِدمة الحسينية بمقتضى الجوهر إنما هي وسام شرف ورصيد أخروي، بكل أبعادها المعنوية والعرفانية والإنسانية، وليست إظهارًا للنجومية أو سعيًا للشهرة وإبرازًا للقوى والإمكانيات! وبما أن الزيارة المليونية العالمية تمتاز كونها جماهيرية، فهذا يعني أن جميع الناس كبارًا وصغارا نساءا ورجالًا، هم في غاية الحساسية في علاقاتهم الاجتماعية على نحو الارتباط الكلامي اللغوي مع بعضهم البعض، وما للنظرة ونوع اللحن والصوت واختيار العبارات من أثر كبير في جلب الانتباه الباعث على المحبة واللطف والرفق والمداراة، ليثبّت ذلك كله أرقى شاهد على إيمان المرء الخادم والمخدوم، وما قوة الاحساس بعزة النفس وتجلّي الرفق والأحسان سوى رشحات من فيض روح سيد الشهداء وسيرته مع أهله وأصحابه وهو في أصعب الظروف وأكثرها عسرًا، وحيث الاعداء محدِقة به من كل ناحية! ورغم ذلك لم تُبقِ كربلاء درسًا إلّا وأعطته للبشرية مجانا، كما لم يبخَل الحسين"عليه السلام" بشيء من فكرةٍ وعِبرة إلّا وبيّنها مصداقًا جليّا، فضلًا عن بذل دمهِ وأغلى متعلقاته ومايملك، ليثبتَ لنا معنى الفداء وأن التضحية لاحدود لها من مكان او زمان! ثم علينا أن ندرك أنّ أصحاب الحسين وخدّامهِ الحقيقيون، هم الأحسن خلُقًا، الأفضل معاملة، الأليَنُ طبعًا، الأرقّ قلبًا، وهم مَن يتَّسموا بالوفاء ونكران الذات، ومَن يُعرَفون عند المواقف، والجدير بمَن عرف الحسين حقّا وقد فاته فضل هذه السمات والصفات، فليعرف إنما هو خادمٌ لنفسه لا للحسين عليه السلام أو ليجتهد من اليوم أن يكون خادمًا في ساحة معاني الحسين متأملًا متفهّمًا أبعادَه في مقولة تُنسَب إليه: {تركت الخلق طرا في هواكا...أجل فحب الحسين ومعرفته لربه هي سرّ الأسرار، ومنهما يتعلم الخادم  التضحية والفناء كما الحسين"عليه السلام" فإن لم تكن خدمتك من هذه الوجهة، فوجهتك هي نفسك وحسب، فلو ابصرت وِجهة الحسين، عندما ترك جسده في المدينة وحلّقَت روحه في سماء العشق قبل اليوم العاشر، لعرفت حكمة الحسين  الملكوتيّة التي صنعها لأجلنا خدمتنا وهو مَن عّلّمنا أهداف الخدمة وأسرارها في حياة وقدَرٍ مكتوب مسبَقًا! وحريّ بمن يَخدموا اليوم، أن يتقِنوا تقمّصَ دور العاشقين، ويُخلِصوا النوايا ويُحسِنوا الأدوار التي تُثمر ثباتًا على مدار العام إلى الحول القادم، لتنتهي بهم إلى نقطة الوصول المرتبطة بزمن الظهور المقدّس، وليس ذلك الدور  الذي لايُثمرُ سوى الأنا وعشق الأضواء.

و{لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ}الصافات ٦١{وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ}المطففين ٢٦

 

٨-صفر-١٤٤٥هج

٢٥-٨-٢٠٢٣م

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بادر للتخلص من الثعبان ..مجرد نصيحة..
فن المخابززات..اياك اعني واسمعي يا ...
الأعلام  العراقي الأصفر والحراك العسكري الأمريكي  !!   
خادمُ "الحسين" أم خادمُ نفسه؟!!..
تقرير تشيلكوت والعراق..!
عن هوس نظرية المؤامرة..!
من أجل بيئة مجتمعية نظيفة
كرة القدم بين الاشتراكية والراسمالية
التربية تعاقب الشعب ..
خادم .. الحسين
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
احمد محمد الصاوي : شكرا لكم ...
الموضوع :
اشارات قرآنية عن معارف الصحيفة السجادية للمؤلف الحسون (ح 1)
Salam Albader : لا تسلمون لحيه العراق للبنك الدولي كما فعلت مصر، البنك الدولي له اطماع خاصه بالدول الاستعماريه والمنظمات ...
الموضوع :
المالية تناقش مع البنك الدولي اولويات التنمية ودعم البرنامج الحكومي
سالم البدر : تحياتي د. جواد الهنداوي نعم كلامك حقيقي، الاصل ليس ان العراق لايملك المقومات او المشاريع العملاقه المزعمه ...
الموضوع :
مالذي يمنع العراق من الانضمام الى منظمة شنغهاي و منظمة بريكس؟!
أيوب الموسوي : استفسار حول عشائر ال مغشغش كيف تقول من عائله علويه هاشميه ومن ثمّ تقول هم شيوخ وليس ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
ابو صادق : لماذا لا ننظم الى منظمة بركس والتخلص من هيمنة الدولار اللعينه ...
الموضوع :
الأصابع الأميركية في تعميق المشاكل الاقتصادية العراقية
Salam Albader : سؤال شيخنا العزيز هل من الممكن ان يكون ملك الاردن هو السفياني، لانه منتصرا ومواليا للعالم الغربي، ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا ستكون احداث السفياني في اخر مرحلة من مسار استعداد الامة؟
حسن جوهر : انه السيد المهزب التقي خادم الإمام الحسين واهل البيت رحمه الله ...
الموضوع :
امام جامع براثا ينعى احد خطباء المنبر الحسيني السيد جلال الدين الموسوي الذي وافته المنية اثر حادث سير
زيد : عنوان المقال يتحدث عن ما يحدث في غرب العراق لكن محتوى المقال خال من اي معلومات او ...
الموضوع :
حديث الثلاثاء: ما الذي يحدث في غرب العراق؟!
AHMED MOHAMMED JIHAD : مع الاسف لا رادع ولا موقف ولا اجراء من قبل الحكومة والوزارات والسفارات سرقات بالجملة تم سرقة ...
الموضوع :
أخطار السرقات العلمية والتزوير في الاطاريح والبحوث!.... أ. د. محمد الربيعي*بروفيسور في جامعة دبلن
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
فيسبوك