المقالات

كرة القدم بين الاشتراكية والراسمالية


سامي جواد كاظم

كرة القدم لعية رياضية الاولى في العالم من حيث الممارسة والمشاهدة ولانها الاولى في العالم اصبحت بطولاتها وملاعبها الاكثر والابهض في العالم ، كرة القدم كرياضة هي هواية جميلة تساعد من يمارسها على اللياقة والنشاط والذكاء ، وقد اجهد انفسهم القائمون عليها من حيث وضع قوانينها ومستجداته

تراثها بسيط ورائع مجموعة قطع قماش تكور على شكل كرة ويلعب بها الاطفال في الازقة ، وتطورت تدريجيا واما اتذكر كرة الگريگر حيث يكون الكيس المطاطي المملوء بالهواء داخل كرة من جلد فيها ثقوب وقيطان يشبه ما موجود في الحذاء .ومارسناها ببراءة وفي وقت فراغنا للتمتع والنشاط فقط

المعسكر الاشتراكي ينظر الى اللعبة هواية ويمنع الاحتراف والبيع والشراء ، المعسكر الراسمالي يسمح بذلك لذا نجد لاعبي المعسكر الشيوعي لغاية انهيار الاتحاد السوفيتي لا يلعبون في دوري المحترفين ومن بعدها بدا السماح لهم في ذلك .

وصلت كرة القدم الى حد الجنون والهوس السياسي والرشاوى والمراهنات وجعلها اداة لتحقيق مصالح الدول الاستعمارية وهي الراسمالية ، بحيث كل من لا يرضخ لهم يحذف من البطولة ، رائحة الرشاوي والفساد الكريهة فاحت من تحت بلاتر وبلاتين ايام تراسهم لاتحاد اللعبة .

قرار الحكم لا يناقش وينفذ وهو العادل من وجهة نظرهم ولكن لا يحق له تحكيم مباراة فيها احد الفريقين لبلده لماذا لانه سيكون غير عادل ، وهذه التي ساعدت على شراء ذمم الحكام وتتذكرون لعبة الارجنتين وبيرو في كاس العالم والاهداف القذرة للارجنتين حتى تترشح للدور الاخر، وتتذكرون مؤامرة المانيا والنمسا على الجزائر بل وفي اسيا وتحديدا الخليج الرشاوى والتامر على النتائج حدث بلا حرج .

وبدا دس القذارات في اللعبة ومنها الترويج للشذوذ الجنسي ومنها منع العرب من استخدام اللعبة للقضية الفلسطينية بينما هم يستخدموها للحرب الاوكرانية .

اللاعب بلا ثقافة وشهادة في الاغلب الاعم ويبداون من الشارع ثم يقومون بتطوير مهارتهم ، ثم ماذا ؟ ماهي الخدمات التي تقدم للثقافة ، للفقراء وللعلم ، انها مجرد هواية لامتصاص الاموال ، واشغال العقول باللهو وكم من لاعب بلا شهادة يملك اكثر مما يملك عالم خدم البشرية .

الان السعودية وقطر يصرفون اموالا ضخمة على هذه اللعبة من حيث شراء عجائز الكرة الغربية وهم على ابواب الاعتزال وبناء الملاعب واستضافة مباريات لا ناقة لهم فيها ولا جمل مجرد الاعلان . وزد على ذلك التلاعب في مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام صور اللاعبين للدعايات لجني مليارات الدولارات دون فائدة تذكر للانسانية .

الا يمكن ان نقول ان هنالك منظمة سرية استطاعت اشغال العالم لاسيما الشباب من ترك مستحقات الحياة واللهو بامور لا تنفع ، وكم يؤسفني وانا ارى الشغب والخصام بسبب مباراة كرة قدم وتصل حتى القتل ، وكم يؤسفني وانا ادخل للجامع فاجده فارغا والسبب هنالك مباراة في التلفزيون معروضة مع وقت الصلاة ، لقد استطاعوا اشغال عقول الشباب بهذه الرياضة التي انحرفت عن هوايتها البريئة لتدخل المراهنات والرشاوي .

وكم من ملف فساد وسرقة تتحدث عنها وسائل الاعلام في العالم ولكنهم لا يتحدثون عن الاموال التي اخذت الوجهة الشرعية المزيفة في احتكارها لدى جهات معينة وحرمان الفقراء منها لا لشيء لان هذا يعرف كيف يضرب الكرة بقدمه اما ذاك فانه لا يعرف الضرب ولكنه يحمل طاقة للعمل . هل سمعتم في يوم ما ان احد المهاجرين غير الشرعيين لاعب كرة قدم ؟ كلا لانه عنصر يخدم الهدم .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
من أجل بيئة مجتمعية نظيفة
كرة القدم بين الاشتراكية والراسمالية
التربية تعاقب الشعب ..
خادم .. الحسين
معجزة الاربعين
ليس فقط مقاطعة امريكا بل معاقبتها
ماذا تريدون من البسطاء بالله عليكم ؟!
ما الذي يحصل عليه العراق من زيارة الأربعين ؟!
الامريكان أينما يحلوا يحل الخراب معهم..وهذا العراق خير دليل ؟!
الأنتخابات الى أين؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
احمد محمد الصاوي : شكرا لكم ...
الموضوع :
اشارات قرآنية عن معارف الصحيفة السجادية للمؤلف الحسون (ح 1)
Salam Albader : لا تسلمون لحيه العراق للبنك الدولي كما فعلت مصر، البنك الدولي له اطماع خاصه بالدول الاستعماريه والمنظمات ...
الموضوع :
المالية تناقش مع البنك الدولي اولويات التنمية ودعم البرنامج الحكومي
سالم البدر : تحياتي د. جواد الهنداوي نعم كلامك حقيقي، الاصل ليس ان العراق لايملك المقومات او المشاريع العملاقه المزعمه ...
الموضوع :
مالذي يمنع العراق من الانضمام الى منظمة شنغهاي و منظمة بريكس؟!
أيوب الموسوي : استفسار حول عشائر ال مغشغش كيف تقول من عائله علويه هاشميه ومن ثمّ تقول هم شيوخ وليس ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
ابو صادق : لماذا لا ننظم الى منظمة بركس والتخلص من هيمنة الدولار اللعينه ...
الموضوع :
الأصابع الأميركية في تعميق المشاكل الاقتصادية العراقية
Salam Albader : سؤال شيخنا العزيز هل من الممكن ان يكون ملك الاردن هو السفياني، لانه منتصرا ومواليا للعالم الغربي، ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا ستكون احداث السفياني في اخر مرحلة من مسار استعداد الامة؟
حسن جوهر : انه السيد المهزب التقي خادم الإمام الحسين واهل البيت رحمه الله ...
الموضوع :
امام جامع براثا ينعى احد خطباء المنبر الحسيني السيد جلال الدين الموسوي الذي وافته المنية اثر حادث سير
زيد : عنوان المقال يتحدث عن ما يحدث في غرب العراق لكن محتوى المقال خال من اي معلومات او ...
الموضوع :
حديث الثلاثاء: ما الذي يحدث في غرب العراق؟!
AHMED MOHAMMED JIHAD : مع الاسف لا رادع ولا موقف ولا اجراء من قبل الحكومة والوزارات والسفارات سرقات بالجملة تم سرقة ...
الموضوع :
أخطار السرقات العلمية والتزوير في الاطاريح والبحوث!.... أ. د. محمد الربيعي*بروفيسور في جامعة دبلن
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
فيسبوك